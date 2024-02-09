«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 16:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

Хабаровчане на сборах выглядят весьма неплохо. В четырех товарищеских матчах команда Романа Шаронова выиграла дважды при одном поражении.

Более того, в двух своих победных матчах хабаровчане громили оппонентов. Причем выигрывала команда с одинаковым счетом 3:0.

Свой предыдущий поединок команда провела блекло. В контрольной встрече «СКА-Хабаровск» сенсационно уступил «Челябинску» (3:4).

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Матчи с «Аланией» для «армейцев» традиционно складываются неудачно. Последняя виктория случилась почти два года назад.

Наверняка в этом поединке «СКА-Хабаровск» снова будет активно атаковать. Вот только последний спарринг обнажил серьезные проблемы в обороне…

«Алания»

Эта команда провела уже пять спаррингов. В них «барсы» добыли две победы при двух же поражениях.

Причем в двух последних матчах команда терпела неудачи. «Крылья Советов» вчистую переиграли владикавказцев (1:3).

В своем последнем поединке «Алания» снова проиграла. Команда сенсационно уступила махачкалинскому «Легиону» (1:3).

И уж наверняка «барсы» постараются вернуться на победный путь. Правда, для этого нужно прибавлять в плане реализации.

Номинальные гости явно будут действовать первым номером. Да и оборона соперника частенько допускает ошибки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 2.06.

На викторию «СКА-Хабаровска» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.38.

«Алания» традиционно успешно противостоит хабаровчанам, и уж точно постарается реабилитироваться за поражения в двух последних спаррингах .

Наш прогноз — Победа «Алании». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.38.