«СКА-Хабаровск»
Хабаровчане на сборах выглядят весьма неплохо. В четырех товарищеских матчах команда Романа Шаронова выиграла дважды при одном поражении.
Более того, в двух своих победных матчах хабаровчане громили оппонентов. Причем выигрывала команда с одинаковым счетом 3:0.
Свой предыдущий поединок команда провела блекло. В контрольной встрече «СКА-Хабаровск» сенсационно уступил «Челябинску» (3:4).
Матчи с «Аланией» для «армейцев» традиционно складываются неудачно. Последняя виктория случилась почти два года назад.
Наверняка в этом поединке «СКА-Хабаровск» снова будет активно атаковать. Вот только последний спарринг обнажил серьезные проблемы в обороне…
«Алания»
Эта команда провела уже пять спаррингов. В них «барсы» добыли две победы при двух же поражениях.
Причем в двух последних матчах команда терпела неудачи. «Крылья Советов» вчистую переиграли владикавказцев (1:3).
В своем последнем поединке «Алания» снова проиграла. Команда сенсационно уступила махачкалинскому «Легиону» (1:3).
И уж наверняка «барсы» постараются вернуться на победный путь. Правда, для этого нужно прибавлять в плане реализации.
Номинальные гости явно будут действовать первым номером. Да и оборона соперника частенько допускает ошибки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 2.06.
На викторию «СКА-Хабаровска» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.38.
«Алания» традиционно успешно противостоит хабаровчанам, и уж точно
Наш прогноз — Победа «Алании». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.38.