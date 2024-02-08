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    «Локомотив» не будет медлить

    «Локомотив» — «Торпедо». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Торпедо»
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    Артем Дзюба
    «Локомотив» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 10:00 мск. «Локомотив» — «Торпедо»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Локомотив»

    Москвичи на сборах выглядят весьма неплохо. Команда Михаила Галактионова выиграла три из четырех контрольных поединков.

    Состав у железнодорожников весьма крепкий. Тот же Тимур Сулейманов прогрессирует довольно стремительно.

    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. В контрольной встрече «Локомотив» учинил разгром «Кайрату» (4:1).

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    До того команда Галактионова переиграла еще и «Урал» (4:2). А вот с «Акроном» вышла неприятная коллизия (0:2).

    Наверняка в этом поединке «Локомотив» снова будет активно атаковать. Москвичи явно пытаются поднатореть в плане реализации.

    «Торпедо»

    Эта команда, по сути, только начинает свой путь. Олег Кононов лишь начинает узнавать и понимать возможности новых подопечных.

    Причем в трех контрольных встречах торпедовцы не забивали меньше двух мячей за матч. Вот только ЦСКА и «Спартаку» команда уступила с одинаковым счетом 2:3.

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    • В своем последнем поединке «Торпедо» добыл яркую победу. Подопечные Кононова уверенно раскатали «Урарту» (6:2).

    Неплохо вписываются в игру команды новички. Да и матерый 40-летний Игорь Лебеденко все еще полезен.

    Номинальные гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Да и вообще, желание дать бой землякам у «Торпедо» огромное.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Торпедо» дают — 3.55, ничья оценена — в 4.40.

    «Локомотив» выглядит весьма выгодно, и уж точно сразу понесется к воротам соперника.

    Наш прогноз — Победа «Локомотива» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.16.

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    «Локомотив» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 08.02.2024. Прогнозы на футбол. «Локомотив» не будет медлить
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