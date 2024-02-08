«Локомотив» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 10:00 мск. «Локомотив» — «Торпедо»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Локомотив»

Москвичи на сборах выглядят весьма неплохо. Команда Михаила Галактионова выиграла три из четырех контрольных поединков.

Состав у железнодорожников весьма крепкий. Тот же Тимур Сулейманов прогрессирует довольно стремительно.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. В контрольной встрече «Локомотив» учинил разгром «Кайрату» (4:1).

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До того команда Галактионова переиграла еще и «Урал» (4:2). А вот с «Акроном» вышла неприятная коллизия (0:2).

Наверняка в этом поединке «Локомотив» снова будет активно атаковать. Москвичи явно пытаются поднатореть в плане реализации.

«Торпедо»

Эта команда, по сути, только начинает свой путь. Олег Кононов лишь начинает узнавать и понимать возможности новых подопечных.

Причем в трех контрольных встречах торпедовцы не забивали меньше двух мячей за матч. Вот только ЦСКА и «Спартаку» команда уступила с одинаковым счетом 2:3.

В своем последнем поединке «Торпедо» добыл яркую победу. Подопечные Кононова уверенно раскатали «Урарту» (6:2).

Неплохо вписываются в игру команды новички. Да и матерый 40-летний Игорь Лебеденко все еще полезен.

Номинальные гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Да и вообще, желание дать бой землякам у «Торпедо» огромное.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.85.

На викторию «Торпедо» дают — 3.55, ничья оценена — в 4.40.

«Локомотив» выглядит весьма выгодно, и уж точно сразу понесется к воротам соперника .

Наш прогноз — Победа «Локомотива» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.16.