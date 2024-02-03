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    «Вердер» продолжит победную серию

    «Майнц» — «Вердер». Ставка (к. 1.78) и прогноз на чемпионат Германии на 3 февраля 2024 года

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    «Вердер» не проиграл три последних матча
    «Майнц» — «Вердер». Матч пройдет в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 17:30 (мск) «Майнц» — «Вердер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Февраля 2024 года
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    «Майнц»

    «Майнц» по итогам 18-ти матчей занимает 17-ю строчку в зоне вылета с отставанием в шесть очков от безопасной 15-й строчки и один балл — от зоны плей-офф.

    Команда уже не выступает в Кубке Германии, где разгромно проиграла еще во втором раунде от представителя второго дивизиона «Герты» (0:3) на выезде.

    Коэффициенты матча Майнц — Вердер

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  • 2.103.553.60Бонус$9500
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    В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, клуб потерпел поражение. На выезде он уступил середняку франкфуртскому «Айнтрахту» (0:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в восемь поединков, которые пришлись на Бундеслигу, при трех поражениях и пяти ничьих, так что у хозяев, очевидно, не лучшая форма.

    «Вердер»

    «Вердер» по итогам 19-ти туров занимает девятую строчку с отставанием в восемь очков от зоны еврокубков — шестой позиции.

    Команда также уже не выступает в Кубке Германии, где сенсационно потерпела поражение еще в первом раунде турнира от «Виктории» из Кельна (2:3) на выезде.

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    • В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, клуб выиграл. На своем поле в эффектном стиле он переиграл «Фрайбург» (3:1).

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка во всех турнирах при двух победах в последних из них, так что у бременцев неплохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Майнц», коэффициент на победу которого равен 2,10. Успех «Вердера» оценивается в 3,60, ничья — в 3,55.

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    В трех последних матчах гости не проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Вердер» не проиграет за 1,78.

    Еще один вариант ставки — «Вердер» выиграет за 2,10, ведь гости выиграли два последних матча.

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    «Майнц» — «Вердер»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на футбол. «Вердер» продолжит победную серию
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