«Майнц» — «Вердер». Матч пройдет в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги, начало — 17:30 (мск) «Майнц» — «Вердер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Майнц»

«Майнц» по итогам 18-ти матчей занимает 17-ю строчку в зоне вылета с отставанием в шесть очков от безопасной 15-й строчки и один балл — от зоны плей-офф.

Команда уже не выступает в Кубке Германии, где разгромно проиграла еще во втором раунде от представителя второго дивизиона «Герты» (0:3) на выезде.

Коэффициенты матча Майнц — Вердер 1X2Новым игрокам 2.103.553.60Бонус$9500

В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, клуб потерпел поражение. На выезде он уступил середняку франкфуртскому «Айнтрахту» (0:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в восемь поединков, которые пришлись на Бундеслигу, при трех поражениях и пяти ничьих, так что у хозяев, очевидно, не лучшая форма.

«Вердер»

«Вердер» по итогам 19-ти туров занимает девятую строчку с отставанием в восемь очков от зоны еврокубков — шестой позиции.

Команда также уже не выступает в Кубке Германии, где сенсационно потерпела поражение еще в первом раунде турнира от «Виктории» из Кельна (2:3) на выезде.

В своем последнем матче, который пришелся на Бундеслигу, клуб выиграл. На своем поле в эффектном стиле он переиграл «Фрайбург» (3:1).

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка во всех турнирах при двух победах в последних из них, так что у бременцев неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Майнц», коэффициент на победу которого равен 2,10. Успех «Вердера» оценивается в 3,60, ничья — в 3,55.

В трех последних матчах гости не проиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Вердер» не проиграет за 1,78.

Еще один вариант ставки — «Вердер» выиграет за 2,10, ведь гости выиграли два последних матча.