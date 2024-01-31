ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль Леау готов сделать шаг впередТрансферный дайджест. 23-29 января Хайме Мунгия и Джон РайдерВ Мексике появилась новая звезда. Мунгия нокаутировал Райдера и вызвал «Канело» «Авангард» в матче с «Ак Барсом»Новые участники плей-офф, провальная кампания «Сибири», серия поражений «Амура»
  • 00:44
    • «Рома» выиграла в гостях у «Салернитаны»
  • 21:39
    • «Спартак» обыграл «Торпедо» в результативном матче
  • 21:38
    • СКА выиграл у «Локомотива» и сохранил лидерство на «Западе»
  • 20:35
    • Официально: Угальде стал футболистом «Спартака»
    Все новости спорта

    Дзюба и компания обеспечат голевое шоу

    «Локомотив» — «Урал». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 31 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Урал Прогнозы на футбол России
    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Урал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба
    «Локомотив» сыграет на своем поле с «Уралом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 31 января, начало — в 16:00 мск. «Локомотив» — «Урал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Локомотив»

    Железнодорожники пока только входят в игровой ритм. Стабильности в игре команды Михаила Галактионова нет.

    В двух первых матчах «Локомотив» по разу выиграл и проиграл. Причем одолеть удалось «Аль-Ахдуд» (2:0).

    Свой предыдущий поединок команда провела безобразно. «Локомотив» по всем статьям уступил перволиговому «Акрону» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Урала» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при трех паритетах.

    Наверняка в этой встрече «Локомотив» снова будет активно атаковать. Артем Дзюба и его партнеры постараются реабилитироваться за последнюю коллизию.

    «Урал»

    Екатеринбуржцы в нынешнем сезоне сражаются за выживание в РПЛ. Зимовать команда ушла на 12 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Урал» довольно продуктивно начал сборы. Команда дала бой чемпиону России «Зениту», пусть и уступила в итоге (0:1).

  • На флажке. 10 игроков, которым нужно сменить клуб до конца января
  • Десять игроков, которым больше всего нужен трансфер в последние дни январского трансферного окна
  • 28/01/2024

    • А вот в последней очной встрече с железнодорожниками «Урал» уступил вчистую (0:2). Да и вообще, стабильность не является коньком команды.

    Плюс ко всему, команда крайне слабо выглядит в плане реализации. В 18 матчах РПЛ забито всего лишь 18 мячей.

    Екатеринбуржцы явно будут действовать вторым номером. Номинальные гости явно сыграют в таком же ключе, как и во встрече с «Зенитом».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.82.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Урала» дают — 3.88, ничья оценена — в 4.10.

    Обе команды явно постараются поднатореть в плане результативности, так что ждем голевого изобилия.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.16.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Колумбия (до 23 лет) — Венесуэла (до 23 лет)
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шарлотт — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Кливленд — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Оттава — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Майами — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бруклин — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бостон — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хьюстон — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Оклахома — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Мемфис — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Даллас — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Денвер — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Портленд — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Локомотив» — «Урал»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 31.01.2024. Прогнозы на футбол. Дзюба и компания обеспечат голевое шоу
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры