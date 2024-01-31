«Локомотив»
Железнодорожники пока только входят в игровой ритм. Стабильности в игре команды Михаила Галактионова нет.
В двух первых матчах «Локомотив» по разу выиграл и проиграл. Причем одолеть удалось «Аль-Ахдуд» (2:0).
Свой предыдущий поединок команда провела безобразно. «Локомотив» по всем статьям уступил перволиговому «Акрону» (0:2).
Матчи против «Урала» для команды традиционно складываются удачно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при трех паритетах.
Наверняка в этой встрече «Локомотив» снова будет активно атаковать. Артем Дзюба и его партнеры постараются реабилитироваться за последнюю коллизию.
«Урал»
Екатеринбуржцы в нынешнем сезоне сражаются за выживание в РПЛ. Зимовать команда ушла на 12 строчке турнирной таблицы.
Причем «Урал» довольно продуктивно начал сборы. Команда дала бой чемпиону России «Зениту», пусть и уступила в итоге (0:1).
А вот в последней очной встрече с железнодорожниками «Урал» уступил вчистую (0:2). Да и вообще, стабильность не является коньком команды.
Плюс ко всему, команда крайне слабо выглядит в плане реализации. В 18 матчах РПЛ забито всего лишь 18 мячей.
Екатеринбуржцы явно будут действовать вторым номером. Номинальные гости явно сыграют в таком же ключе, как и во встрече с «Зенитом».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.82.
На викторию «Урала» дают — 3.88, ничья оценена — в 4.10.
Обе команды
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.16.