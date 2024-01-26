«Катанзаро» сыграет на своем поле с «Палермо» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 января, начало — в 22:30 мск. «Катанзаро» — «Палермо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Катанзаро»

Эта команда текущий сезон проводит весьма симпатично. «Катанзаро» находится на высоком для себя 7 месте турнирной таблицы.

Более того, скромный клуб способен побороться за выход в высший свет. Для этого команде нужно удержаться в зоне стыков.

Предыдущий матч «Катанзаро» не может записать себе в актив. Команда уступила скромному «Фералписало» со счетом 0:3.

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До того команда в перестрелке одолела «Лекко» (5:3). Впрочем, стабильности в игре «Катанзаро» явно не наблюдается.

Номинальные хозяева явно намерены зацепиться за очки. Тем паче, из пяти последних очных поединков с «Палермо» команда выиграла трижды.

«Палермо»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выход в Серию A. «Палермо» находится на 6 месте турнирной таблицы.

Отставание от второго места составляет 4 очка. Да и с атакой у команды относительный порядок: 36 голов в 21 матче.

В своем последнем поединке «Палермо» добыл три балла. Дома команда не оставила шансов «Модене» (4:2).

До того команда уступила «Читтаделле» (0:2). Да и вообще, выездные матчи для сицилийцев проходят весьма непросто.

И уж точно «Палермо» едет в Катанзаро за очками. Гости уж точно будут действовать с максимальной активностью в атаке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Катанзаро» предлагают — 2.44.

На викторию «Палермо» дают — 2.87, ничья оценена — в 3.40.

Сицилийцы выглядят сильнее хозяев , к тому же мотивированы наконец-то одолеть их.

Наш прогноз — Победа «Палермо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.87. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.