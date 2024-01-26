«Катанзаро»
Эта команда текущий сезон проводит весьма симпатично. «Катанзаро» находится на высоком для себя 7 месте турнирной таблицы.
Более того, скромный клуб способен побороться за выход в высший свет. Для этого команде нужно удержаться в зоне стыков.
Предыдущий матч «Катанзаро» не может записать себе в актив. Команда уступила скромному «Фералписало» со счетом 0:3.
До того команда в перестрелке одолела «Лекко» (5:3). Впрочем, стабильности в игре «Катанзаро» явно не наблюдается.
Номинальные хозяева явно намерены зацепиться за очки. Тем паче, из пяти последних очных поединков с «Палермо» команда выиграла трижды.
«Палермо»
Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выход в Серию A. «Палермо» находится на 6 месте турнирной таблицы.
Отставание от второго места составляет 4 очка. Да и с атакой у команды относительный порядок: 36 голов в 21 матче.
В своем последнем поединке «Палермо» добыл три балла. Дома команда не оставила шансов «Модене» (4:2).
До того команда уступила «Читтаделле» (0:2). Да и вообще, выездные матчи для сицилийцев проходят весьма непросто.
И уж точно «Палермо» едет в Катанзаро за очками. Гости уж точно будут действовать с максимальной активностью в атаке.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Катанзаро» предлагают — 2.44.
На викторию «Палермо» дают — 2.87, ничья оценена — в 3.40.
Сицилийцы
Наш прогноз — Победа «Палермо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.87. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.