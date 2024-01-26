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    Три очка для сицилийцев?

    «Катанзаро» — «Палермо». Ставка (к. 2.87) и прогноз на футбол, Серия B, 26 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Катанзаро» — «Палермо»
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    «Палермо»
    «Катанзаро» сыграет на своем поле с «Палермо» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 26 января, начало — в 22:30 мск. «Катанзаро» — «Палермо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия B 26 Января 2024 года
    Catanzaro
  • Италия. Серия B
    •  Catanzaro 22:30 Палермо Палермо
  • Италия. Серия B
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    «Катанзаро»

    Эта команда текущий сезон проводит весьма симпатично. «Катанзаро» находится на высоком для себя 7 месте турнирной таблицы.

    Более того, скромный клуб способен побороться за выход в высший свет. Для этого команде нужно удержаться в зоне стыков.

    Предыдущий матч «Катанзаро» не может записать себе в актив. Команда уступила скромному «Фералписало» со счетом 0:3.

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    До того команда в перестрелке одолела «Лекко» (5:3). Впрочем, стабильности в игре «Катанзаро» явно не наблюдается.

    Номинальные хозяева явно намерены зацепиться за очки. Тем паче, из пяти последних очных поединков с «Палермо» команда выиграла трижды.

    «Палермо»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выход в Серию A. «Палермо» находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Отставание от второго места составляет 4 очка. Да и с атакой у команды относительный порядок: 36 голов в 21 матче.

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    • В своем последнем поединке «Палермо» добыл три балла. Дома команда не оставила шансов «Модене» (4:2).

    До того команда уступила «Читтаделле» (0:2). Да и вообще, выездные матчи для сицилийцев проходят весьма непросто.

    И уж точно «Палермо» едет в Катанзаро за очками. Гости уж точно будут действовать с максимальной активностью в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Катанзаро» предлагают — 2.44.

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    На викторию «Палермо» дают — 2.87, ничья оценена — в 3.40.

    Сицилийцы выглядят сильнее хозяев, к тому же мотивированы наконец-то одолеть их.

    Наш прогноз — Победа «Палермо». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.87. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.

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    «Катанзаро» — «Палермо»: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты матча 26.01.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для сицилийцев?
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