Таджикистан сыграет на своем поле с Ливаном в рамках 3-го тура Кубка Азии. Матч пройдет 22 января, начало — в 18:00 мск. Таджикистан — Ливан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Таджикистан

Таджики еще могут зацепиться за 2 место в группе. Для этого им нужно побеждать либо сыграть вничью, ожидая поражения китайцев в два мяча и больше в параллельном матче.

С реализацией у команды имеются явные сложности. В двух матчах группового этапа сборная Таджикистана не забила ни разу.

Коэффициенты матча Таджикистан — Ливан 1X2Новым игрокам 2.183.203.80Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Таджикистан с минимальным счетом уступил сильным катарцам.

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Таджики в двух матчах Кубка Азии пропустили всего один раз. Именно надежные тылы помогут команде и в этой встрече.

В этой встрече Таджикистан уж точно не собирается играть сугубо на ничью. Номинальные хозяева явно поднатореют в атаке.

Ливан

Ливанцы сейчас находятся на последнем месте в группе. Причем в случае победы и поражения Китая в параллельном матче команда поднимется на 2 место.

Вот только с реализацией у команды никак не складывается. В двух матчах Кубка Азии Ливан не забил ни одного мяча.

Свой последний поединок команда провела достаточно неплохо. Ливан расписал сухую мировую со сборной Китая.

А вот до того команда уступила сборной Катара (0:3). Так что в последнем туре ливанцам придется сильно поднапрячься.

Нет сомнений, что номинальные гости будут рисковать. Ничего другого им попросту не остается.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Таджикистана предлагают — 2.00.

На викторию Ливана дают — 3.95, ничья оценена — в 3.33.

В матче примерно равных по силе соперников наверняка смогут забить и те, и другие .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.37.