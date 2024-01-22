Таджикистан
Таджики еще могут зацепиться за 2 место в группе. Для этого им нужно побеждать либо сыграть вничью, ожидая поражения китайцев в два мяча и больше в параллельном матче.
С реализацией у команды имеются явные сложности. В двух матчах группового этапа сборная Таджикистана не забила ни разу.
Коэффициенты матча Таджикистан — Ливан
В своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Таджикистан с минимальным счетом уступил сильным катарцам.
Таджики в двух матчах Кубка Азии пропустили всего один раз. Именно надежные тылы помогут команде и в этой встрече.
В этой встрече Таджикистан уж точно не собирается играть сугубо на ничью. Номинальные хозяева явно поднатореют в атаке.
Ливан
Ливанцы сейчас находятся на последнем месте в группе. Причем в случае победы и поражения Китая в параллельном матче команда поднимется на 2 место.
Вот только с реализацией у команды никак не складывается. В двух матчах Кубка Азии Ливан не забил ни одного мяча.
Свой последний поединок команда провела достаточно неплохо. Ливан расписал сухую мировую со сборной Китая.
А вот до того команда уступила сборной Катара (0:3). Так что в последнем туре ливанцам придется сильно поднапрячься.
Нет сомнений, что номинальные гости будут рисковать. Ничего другого им попросту не остается.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Таджикистана предлагают — 2.00.
На викторию Ливана дают — 3.95, ничья оценена — в 3.33.
В матче примерно равных по силе соперников наверняка
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.37.