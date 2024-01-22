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    Голевого обмена избежать не удастся?!

    Таджикистан — Ливан. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Кубок Азии, 22 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Таджикистан — Ливан
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    Сборная Ливана
    Таджикистан сыграет на своем поле с Ливаном в рамках 3-го тура Кубка Азии. Матч пройдет 22 января, начало — в 18:00 мск. Таджикистан — Ливан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа A 22 Января 2024 года
    Таджикистан
  • Душанбе
    •  Таджикистан 18:00 Ливан Ливан
  • Бейрут
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    Таджикистан

    Таджики еще могут зацепиться за 2 место в группе. Для этого им нужно побеждать либо сыграть вничью, ожидая поражения китайцев в два мяча и больше в параллельном матче.

    С реализацией у команды имеются явные сложности. В двух матчах группового этапа сборная Таджикистана не забила ни разу.

    Коэффициенты матча Таджикистан — Ливан

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    В своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. Таджикистан с минимальным счетом уступил сильным катарцам.

    Все прогнозы на футбол

    Таджики в двух матчах Кубка Азии пропустили всего один раз. Именно надежные тылы помогут команде и в этой встрече.

    В этой встрече Таджикистан уж точно не собирается играть сугубо на ничью. Номинальные хозяева явно поднатореют в атаке.

    Ливан

    Ливанцы сейчас находятся на последнем месте в группе. Причем в случае победы и поражения Китая в параллельном матче команда поднимется на 2 место.

    Вот только с реализацией у команды никак не складывается. В двух матчах Кубка Азии Ливан не забил ни одного мяча.

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    • Свой последний поединок команда провела достаточно неплохо. Ливан расписал сухую мировую со сборной Китая.

    А вот до того команда уступила сборной Катара (0:3). Так что в последнем туре ливанцам придется сильно поднапрячься.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут рисковать. Ничего другого им попросту не остается.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Таджикистана предлагают — 2.00.

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    На викторию Ливана дают — 3.95, ничья оценена — в 3.33.

    В матче примерно равных по силе соперников наверняка смогут забить и те, и другие.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.37.

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    Таджикистан — Ливан: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 22.01.2024. Прогнозы на футбол. Голевого обмена избежать не удастся?!
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