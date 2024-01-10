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    Атака будет превалировать над обороной

    «Милан» — «Аталанта». Ставка (к. 1,79) и прогноз на Кубок Италии 10 января 2024 года

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    Алексей Миранчук
    «Милан» — «Аталанта». Матч пройдет в рамках четвертьфинала Кубка Италии 10 января, начало — 23:00 (мск). «Милан» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Кубок 10 Января 2024 года
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    «Милан»

    Команда Стефано Пиоли в предыдущем круге Кубка Италии разгромила на своем поле «Кальяри» со счетом 4:1, полностью подавив сопротивление соперника еще в первом тайме, когда получилось забить два гола.

    Дубль оформил Лука Йович. Во втором тайме преимущество «Милана» закрепили молодой ивуариец Шака Траоре и Рафаэль Леау. Для 18-летнего вингера это первый мяч за «россонери» после перехода из «Пармы».

    Коэффициенты матча Милан — Аталанта

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    В последнем туре чемпионата «Милан» также одержал убедительную победу, разгромив «Эмполи» со счетом 3:0. Голы в той встрече забивали Рубен Лофтус-Чик, Оливье Жиру с пенальти и снова Шака Траоре, который постепенно начинает составлять конкуренцию основе.

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    Вообще Стефано Пиоли в условиях плотного графика и переполненного лазарета не боится доверять молодежи. В первом круге чемпионата, а также в матчах Лиги чемпионов выходило несколько человек, который еще числятся в Примавере. Особенно ярко проявил себя 17-летний защитник Давиде Бартезаги.

    «Аталанта»

    В предыдущем раунде Кубка Италии бергамаски смогли пройти «Сассуоло», победив его со счетом 3:1. Преимущество «Аталанты» в той встрече было подавляющим, уже к середине второго тайма она забила три безответных мяча.

    В том матче дубль оформил Шарль Де Кетеларе, еще один гол на счету Алексея Миранчука, который в последнее время стал все чаще выходить на поле, иногда даже в основном составе.

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    • В чемпионате Италии дружина Джанпьеро Гасперини сыграла вничью в гостях против «Ромы» (1:1). Уже в начале встречи лидер бергамасков Тейн Копмейнерс забил головой после отличной подачи Алексея Миранчука, но развить свое преимущество команде так и не удалось.

    «Рома» постепенно перехватила инициативу и в конце первого тайма смогла сравнять счет с пенальти. После перерыва «джаллоросси» были все-таки ближе к победе, поэтому «Аталанта» может быть довольна очком.

    Прогноз и ставка

    По мнению букмекеров, фаворитом встречи являются хозяева. На «Милан» одни дают 2,20, на «Аталанту» — 3,40. Ничья оценивается в 3,60.

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    У обоих соперников есть серьезные потери в оборонительной линии. Например, у «Милана» брешь в центре обороны в последней игре закрывал Тео Эрнандес.

    Мы считаем, что в этой игре атака будет превалировать над обороной, поэтому неплохим вариантом для ставки и прогноза станет обе забьют за 1,79.

    Любители рисковать могут попробовать взять ставку на победу «Аталанты» за 3,40. Она сейчас ничуть не слабее «Милана».

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    «Милан» — «Аталанта»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 10.01.2024. Прогнозы на футбол. Атака будет превалировать над обороной
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