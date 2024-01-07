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    Смогут ли «Салернитана» и «Ювентус» забить друг другу?

    «Салернитана» — «Ювентус». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 7 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Ювентус»
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    «Салернитана» — «Ювентус»
    7 января в матче 19-го тура чемпионата Италии сыграют «Салернитана» и «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Салернитана» — «Ювентус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Января 2024 года
    Салернитана
  • Салерно
    •  Салернитана 20:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Салернитана»

    Коллектив из Салерно продолжает бороться за выживание в текущем сезоне итальянской Серии А. В настоящий момент «темно-красные» идут на последней строчке в турнирной таблице. Команда за прошедшие восемнадцать матчей смогла набрать только 12 пунктов.

    «Гранатовые» на один пункт отстают от «Эмполи» и на два — от «Кальяри» и «Вероны», которая и занимает спасительную, семнадцатую позицию. «Морские Коньки» смогли пятнадцать раз поразить ворота соперника и 36 раз пропустили в свои. Вся борьба за выживание еще впереди.

    Коэффициенты матча Салернитана — Ювентус

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    Также «Салернитана» уже вылетела из Кубка Италии. Она сначала смогла пройти «Тернану» (1:0) и «Сампдорию» (4:0), но уступила «Ювентусу» (1:6). Теперь же подопечные Филиппо Индзаги могут целиком и полностью сосредоточиться на Серии А.

    Календарь и таблица Серии А

    В последней игре «Салернитана» на выезде смогла одолеть «Верону» (1:0), а до этого сыграла вничью с «Миланом» (2:2). Перед этим же команда уступила «Аталанте» (1:4), «Салернитане» (1:2) и «Фиорентине» (0:3).

    «Ювентус»

    Туринцы здорово проводят этот сезон. Они потеряли только одиннадцать очков, проиграв одну игру и четырежды сыграв вничью. Также на счету команды из Турина тринадцать побед. Туринский коллектив смог забить 27 мячей в ворота соперников, а в свои ворота пропустил одиннадцать.

    По итогам первых восемнадцати туров «черно-белые» смогли набрать 43 очка. «Зебры» только на два балла отстают от лидирующего «Интера», но на целых семь пунктов опережают третий «Милан». «Старая сеньора» должна бороться за чемпионство.

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    • В последних играх туринцы смогли победить «Рому» (1:0) и «Фрозиноне» (2:1), а до этого сыграли вничью с «Дженоа» (1:1) и переиграли «Наполи» (1:0) и «Монцу» (2:1). Последнее и единственное в сезоне поражение было еще 26 сентября в гостевом противостоянии с «Сассуоло» (2:4).

    В текущем сезоне «Ювентус» не выступает в европейских турнирах. Таким образом, подопечные Массимилиано Аллегри бросят все силы как раз на чемпионат. В Кубке страны команда переиграла «Салернитану» (6:1) и в четвертьфинале сыграет с «Фрозиноне».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» предлагают поставить за 1.40.

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    На викторию «Салернитаны» дают 8.90, ничья оценена в 4.80.

    Прогноз: обе команды смогут забить.

    Также поставим на то, что «Ювентус» сможет добыть уверенную победу.

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    «Салернитана» — «Ювентус»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 07.01.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Салернитана» и «Ювентус» забить друг другу?
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