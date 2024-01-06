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    «Соккеруз» обеспечат голевой спектакль

    Бахрейн — Австралия. Ставка (к. 2.93) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 6 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бахрейн — Австралия
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    Сборная Австралии
    Бахрейн сыграет на своем поле с Австралией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 6 января, начало — в 17:00 мск. Бахрейн — Австралия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Бахрейн

    Эта команда амбициозна, но стабильности нет. Бахрейн пока никак не может реализовать свою главную цель — выйти на чемпионат мира.

    В двух стартовых поединках квалификации на Мундиаль Бахрейн набрал 3 очка и занимает 2 место в своей группе. Причем за это самое 2 место еще придется потягаться с Йеменом.

    В своем последнем поединке команда потерпела неудачу. В матче с ОАЭ Бахрейн выглядел откровенно бледновато (0:2).

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    Поединки с австралийцами для команды сродни фильму ужасов. Все три очных встречи были проиграны, причем Бахрейн ни разу не забивал в ворота «соккеруз».

    И уж точно номинальные хозяева постараются сломить столь печальную статистику очных встреч с Австралией. Тем паче, для этого есть потенциал.

    Австралия

    Австралийцы успешно стартовали в квалификации на мировое первенство. В двух первых турах отбора они набрали 6 очков.

    В своей группе Австралия не замечает конкурентов, забив 8 мячей и не пропустив ни одного. Да и вообще, «соккеруз» всегда способны прибавить.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. Австралия на выезде минимально обставила сборную Палестины.

    А вот до того от «соккеруз» сильно пострадал Бангладеш (7:0). Причем нынешняя победная серия австралийцев составляет 3 матча.

    Нет сомнений, что Австралия будет действовать с позиции силы. Номинальные гости явно квалифицированнее соперника, с которым к тому же играют традиционно успешно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Австралии предлагают — 1.32.

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    На викторию Бахрейна дают — 9.65, ничья оценена — в 5.05.

    Австралийцы явно сильнее соперника, и уж точно проявят максимальную атакующую активность.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.93. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.31.

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    Бахрейн — Австралия: прогноз, ставка (2.93), статистика, коэффициенты матча 06.01.2024. Прогнозы на футбол. «Соккеруз» обеспечат голевой спектакль
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