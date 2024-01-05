В пятницу, 5 января, пройдет поединок 16-го тура португальской Примейры, в котором «Спортинг» сыграет против «Эшторила». Начало — в 21:45 по мск. «Спортинг» — «Эшторил»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Спортинг»

Коллектив из Лиссабона продолжает бороться за самые высокие места в текущем сезоне чемпионата Португалии. В настоящий момент лиссабонцы занимают первое место в турнирной таблице. В активе лиссабонской команды по итогам 15 матчей 37 пунктов.

«Зелено-белые» на один балл опережают вторую «Бенфику», на три — третий «Порту» и на пять — четвертую «Брагу». Именно между этими команда и пойдет борьба за чемпионский титул. «Львы» смогли 32 раза поразить ворота соперника и шестнадцать раз пропустили в свои.

Коэффициенты матча Спортинг — Эшторил 1X2Новым игрокам 1.236.5011.50Бонус$9500

Также команда из столицы Португалии пробилась в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в своей группе. Далее соперником будет швейцарский «Янг Бойз». Помимо этого, столичный коллектив пробился в 1/8 финала Кубка Португалии, где сыграет против «Тонделы», и в полуфинал Кубка лиги, где соперником будет «Брага».

Все прогнозы на футбол

В последних играх «Спортинг» переиграл «Портимоненси» (2:1) и «Порту» (2:0), а до этого уступил «Витории Гимарайнш» (2:3). Перед этим подопечные Рубена Аморима сломили сопротивление «Жил Висенте» (3:1), но проиграли «Бенфике» (1:2).

«Эшторил»

«Канарейки» являются крепким середняком текущего сезона португальской лиги. По итогам первых пятнадцати сыгранных встреч эшторильцы смогли набрать 17 очков и располагаются на девятом месте в турнирной таблице. «Командная линия» на 15 баллов отстает четвертой «Браги», но всего на 5 пунктов опережает «Визелу», которая расположилась в зоне вылета.

Коллектив из одноименного города смог 29 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил только 24 мяча. Думается, что команда из Эшторила так и будет в середине турнирной таблице и легко с ней никому не будет.

В Кубке лиги «Эшторил» смог недавно выбить «Порту» и теперь в полуфинале сыграет против «Бенфики». Что касается Кубка Португалии, то подопечные Рикарду Соареша уже успели пройти «Синтренсе» (5:0) и «Мафру» (2:1), а теперь сыграет против «Порту».

В последней игре «Эшторил» разгромил «Фаренсе» (4:0), а до этого сыграл вничью с «Фамаликаном» (1:1) и победил «Шавиш» (4:0). Перед этим же было поражение от «Браги» (1:3) и победы в противостояниях с «Каса Пиа» (4:0) и «Порту» (1:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают поставить за 1.23.

На викторию «Эшторила» дают 11.50, ничья оценена в 6.50.

Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить в этой игре.

Также поставим на то, что «Спортинг» сможет добыть победу минимум в два мяча.