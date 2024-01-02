2 января в матче 1/8 финала Кубка Италии сыграют «Милан» и «Кальяри». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Милан» — «Кальяри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Милан»

«Милан» в первом официальном матче 2024 года сыграет с «Кальяри» в 1/8 финала Кубка Италии. Россонери являются фаворитами. У хозяев высокие шансы завоевать путевку в четвертьфинал турнира.

В декабре «Милан» в пяти матчах одержал три победы, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. 9 декабря подопечные Стефано Пиоли уступили «Аталанте» (2:3). Одна из хороших новостей для фанатов «Милана» — весной клуб продолжит борьбу в еврокубках. Правда, не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы.

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В предстоящей встрече «Милан» будет много атаковать. Россонери редко уходят с поля без забитого гола. Последний раз такое случилось 4 ноября — тогда миланский клуб дома уступил «Удинезе» (0:1).

В последних пяти домашних встречах «Милан» одержал четыре победы. Предстоящая игра вряд ли станет исключением. Фаворит должен пройти дальше.

«Кальяри»

«Кальяри» в нынешнем сезоне демонстрирует слабые результаты. В Серии А клуб борется за выживание.

На данный момент команда располагается на 18-м месте в таблице. «Кальяри» набрал 14 очков в 18 поединках.

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«Кальяри» в этом месяце провел пять матчей, одержав лишь одну победу. 11 декабря команда в родных стенах взяла верх над «Сассуоло» (2:1).

В Милане от гостей не ждут сюрпризов. На чужих полях «Кальяри» выступает очень неудачно. В нынешнем сезоне клуб пока ни разу не победил на выезде.

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры отдают предпочтение «Милану». Победа команды доступна за 1.40. Выигрыш «Кальяри» идет с коэффициентом 6.75. Ничья оценена — в 4.80.

Можно сделать ставку на победу «Милана» с форой (-1) с коэффициентом 1.87.

Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 1.86.