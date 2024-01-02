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    «Милан» уверенно победит в домашней встрече

    «Милан» — «Кальяри». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Кубок Италии, 2 января 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Кальяри»
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    Стефано Пиоли
    2 января в матче 1/8 финала Кубка Италии сыграют «Милан» и «Кальяри». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Милан» — «Кальяри»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Кубок 02 Января 2024 года
    Милан
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    •  Милан 23:00 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
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    «Милан»

    «Милан» в первом официальном матче 2024 года сыграет с «Кальяри» в 1/8 финала Кубка Италии. Россонери являются фаворитами. У хозяев высокие шансы завоевать путевку в четвертьфинал турнира.

    В декабре «Милан» в пяти матчах одержал три победы, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. 9 декабря подопечные Стефано Пиоли уступили «Аталанте» (2:3). Одна из хороших новостей для фанатов «Милана» — весной клуб продолжит борьбу в еврокубках. Правда, не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы.

    Коэффициенты матча Милан — Кальяри

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  • 1.474.707.00Бонус$9500
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    В предстоящей встрече «Милан» будет много атаковать. Россонери редко уходят с поля без забитого гола. Последний раз такое случилось 4 ноября — тогда миланский клуб дома уступил «Удинезе» (0:1).

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    • В последних пяти домашних встречах «Милан» одержал четыре победы. Предстоящая игра вряд ли станет исключением. Фаворит должен пройти дальше.

    «Кальяри»

    «Кальяри» в нынешнем сезоне демонстрирует слабые результаты. В Серии А клуб борется за выживание.

    На данный момент команда располагается на 18-м месте в таблице. «Кальяри» набрал 14 очков в 18 поединках.

    Все прогнозы на футбол

    «Кальяри» в этом месяце провел пять матчей, одержав лишь одну победу. 11 декабря команда в родных стенах взяла верх над «Сассуоло» (2:1).

    В Милане от гостей не ждут сюрпризов. На чужих полях «Кальяри» выступает очень неудачно. В нынешнем сезоне клуб пока ни разу не победил на выезде.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры отдают предпочтение «Милану». Победа команды доступна за 1.40. Выигрыш «Кальяри» идет с коэффициентом 6.75. Ничья оценена — в 4.80.

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    Можно сделать ставку на победу «Милана» с форой (-1) с коэффициентом 1.87.

    Еще один наш прогноз — в матче не забьют обе команды за 1.86.

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    «Милан» — «Кальяри»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 02.01.2024. Прогнозы на футбол. «Милан» уверенно победит в домашней встрече
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