30 декабря в матче 20-го тура чемпионата Англии сыграют «Астон Вилла» и «Бернли». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Астон Вилла» — «Бернли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» после 19-ти туров занимает третью позицию с отрывом в три очка от пятой строчки, так что ей будет сложно удержаться в зоне Лиги чемпионов.

Команда при этом также неплохо выступает в Лиге конференций, где выиграла группу с варшавской «Легией», АЗ Алкмаар и «Зриньски», поэтому теперь ожидает матчей 1/8 финала.

В своем последнем матче АПЛ клуб потерпел поражение. На выезде он в драматичной борьбе оказался слабее «Манчестер Юнайтед» (2:3), выигрывая 2:0 после первого тайма.

Все прогнозы на АПЛ

Сейчас у коллектива безвыигрышная мини-серия в два поединка, которые пришлись на английское первенство, и одержала одну победу в четырех последних матчах, так что у хозяев наблюдается некоторый спад.

«Бернли»

После 19-ти матчей чемпионата Англии «Брентфорд» занимает в зоне вылета предпоследнюю 19-ю строчку АПЛ, отставая от безопасного места на пять очков.

Команда уже не выступает в Кубке Лиге, где кларетовые смогли дойти до 1/8 финала, но там они уступили на выезде «Эвертону» (0:3), пропустив три безответных мяча.

В своем последнем матче АПЛ клуб потерпел очередное поражение. В рамках Премьер-лиги на своем поле он без шансов уступил «Ливерпулю» (0:2).

В пяти последних поединках, которые пришлись на АПЛ, коллектив одержал одну победу при трех поражениях и одной ничьей, так что гостям будет сложно увезти очки из Бирмингема.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Астон Виллу», коэффициент на победу которой равен 1,37. Успех «Бернли» оценивается в 8,50, ничья — в 5,30.

В пяти из шести последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,95.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,40, ведь в пяти последних матчах «Бернли» был реализован именно такой сценарий.