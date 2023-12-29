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    «Ковентри» порадует фанатов тремя очками

    «Ковентри» — «Суонси». Ставка (к. 1.79) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 29 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри» — «Суонси»
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    «Ковентри»
    29 декабря в матче Чемпионшипа сыграют «Ковентри» и «Суонси». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Ковентри» — «Суонси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Декабря 2023 года
    Ковентри Сити
  • Ковентри
    •  Ковентри Сити 22:45 Суонси Суонси
  • Суонси
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    «Ковентри»

    «Ковентри» идеально провел два последних матча. Команда одержала две победы, не пропустив ни одного гола. Ранее удалось обыграть «Сандерленд» (3:0) и «Шеффилд Уэнсдей» (2:0).

    На данный момент «Ковентри» занимает 13-е место в таблице Чемпионшипа. Команда набрала 33 очка в 24 играх.

    Коэффициенты матча Ковентри Сити — Суонси

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  • 1.704.004.60Бонус$9500
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    «Ковентри» не проигрывает со 2 декабря. Тогда клуб в гостях уступил «Ипсвичу» со счетом 1:2.

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    У хозяев высокие шансы на победу. «Ковентри» хорошо выступает дома. Последний раз команда проиграла на своем поле «Вест Бромвичу» (0:2) — это произошло 30 октября.

    «Суонси»

    «Суонси» никак не удается выбраться из нижней части таблицы. По итогам 24-х матчей валлийская команда находится на 17-й позиции, записав в актив 28 баллов.

    В последнем матче Чемпионшипа «Суонси» очень расстроил своих фанатов. Команда потерпела разгромное поражение в игре с «Саутгемптоном». «Суонси» пропустил от «святых» пять голов, не забив ни разу в ответ.

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    • У «Суонси» есть проблемы в обороне. Команде не удается сохранить ворота в неприкосновенности в девяти последних встречах Чемпионшипа.

    Последний раз «Суонси» смог не пропустить 4 ноября. Это произошло в матче с «Сандерлендом». Тогда команды разошлись миром (0:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение «Ковентри». Победа команды доступна за 1.79. Выигрыш «Суонси» идет с коэффициентом 4.80. Ничья оценена — в 3.96.

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    Можно сделать ставку на победу «Ковентри» с коэффициентом 1.79.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.73.

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    «Ковентри» — «Суонси»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Прогнозы на футбол. «Ковентри» порадует фанатов тремя очками
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