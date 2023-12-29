«Ковентри»
«Ковентри» идеально провел два последних матча. Команда одержала две победы, не пропустив ни одного гола. Ранее удалось обыграть «Сандерленд» (3:0) и «Шеффилд Уэнсдей» (2:0).
На данный момент «Ковентри» занимает 13-е место в таблице Чемпионшипа. Команда набрала 33 очка в 24 играх.
Коэффициенты матча Ковентри Сити — Суонси
«Ковентри» не проигрывает со 2 декабря. Тогда клуб в гостях уступил «Ипсвичу» со счетом 1:2.
У хозяев высокие шансы на победу. «Ковентри» хорошо выступает дома. Последний раз команда проиграла на своем поле «Вест Бромвичу» (0:2) — это произошло 30 октября.
«Суонси»
«Суонси» никак не удается выбраться из нижней части таблицы. По итогам 24-х матчей валлийская команда находится на 17-й позиции, записав в актив 28 баллов.
В последнем матче Чемпионшипа «Суонси» очень расстроил своих фанатов. Команда потерпела разгромное поражение в игре с «Саутгемптоном». «Суонси» пропустил от «святых» пять голов, не забив ни разу в ответ.
У «Суонси» есть проблемы в обороне. Команде не удается сохранить ворота в неприкосновенности в девяти последних встречах Чемпионшипа.
Последний раз «Суонси» смог не пропустить 4 ноября. Это произошло в матче с «Сандерлендом». Тогда команды разошлись миром (0:0).
Прогноз и ставки
Букмекеры отдают предпочтение «Ковентри». Победа команды доступна за 1.79. Выигрыш «Суонси» идет с коэффициентом 4.80. Ничья оценена — в 3.96.
Можно сделать ставку на победу «Ковентри» с коэффициентом 1.79.
Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.73.