29 декабря в матче Чемпионшипа сыграют «Ковентри» и «Суонси». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Ковентри» — «Суонси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ковентри»

«Ковентри» идеально провел два последних матча. Команда одержала две победы, не пропустив ни одного гола. Ранее удалось обыграть «Сандерленд» (3:0) и «Шеффилд Уэнсдей» (2:0).

На данный момент «Ковентри» занимает 13-е место в таблице Чемпионшипа. Команда набрала 33 очка в 24 играх.

Коэффициенты матча Ковентри Сити — Суонси 1X2Новым игрокам 1.704.004.60Бонус$9500

«Ковентри» не проигрывает со 2 декабря. Тогда клуб в гостях уступил «Ипсвичу» со счетом 1:2.

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У хозяев высокие шансы на победу. «Ковентри» хорошо выступает дома. Последний раз команда проиграла на своем поле «Вест Бромвичу» (0:2) — это произошло 30 октября.

«Суонси»

«Суонси» никак не удается выбраться из нижней части таблицы. По итогам 24-х матчей валлийская команда находится на 17-й позиции, записав в актив 28 баллов.

В последнем матче Чемпионшипа «Суонси» очень расстроил своих фанатов. Команда потерпела разгромное поражение в игре с «Саутгемптоном». «Суонси» пропустил от «святых» пять голов, не забив ни разу в ответ.

У «Суонси» есть проблемы в обороне. Команде не удается сохранить ворота в неприкосновенности в девяти последних встречах Чемпионшипа.

Последний раз «Суонси» смог не пропустить 4 ноября. Это произошло в матче с «Сандерлендом». Тогда команды разошлись миром (0:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение «Ковентри». Победа команды доступна за 1.79. Выигрыш «Суонси» идет с коэффициентом 4.80. Ничья оценена — в 3.96.

Можно сделать ставку на победу «Ковентри» с коэффициентом 1.79.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.73.