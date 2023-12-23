«Фрозиноне»
«Фрозиноне» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А после 16 сыгранных матчей, в которых набрал 19 очков.
Ранее на этой неделе «Фрозиноне» преподнес сенсацию в Кубке Италии, выиграв у «Наполи».
Более того, команда Эузебио Ди Франческо отправила в нокаут действующего чемпиона Италии — 4:0. И это в Неаполе, если что.
Примечательно, что перед этим у «Фрозиноне» была серия из трех матчей без побед. Желто-синие уступили «Милану» и «Лечче» и сыграли вничью с «Торино».
Но в первую очередь надо обратить вимание на этот факт: «Фрозиноне» в текущей кампании потерпел лишь одно поражение на своем поле, при этом в пяти случаях набрав максимальное количество очков.
«Ювентус»
«Ювентус» тем временем находится на второй строчке, набрав в 16 турах 37 очков.
Отставание от «Интера» увеличилось до четырех очков на прошлой неделе, когда «Старая синьора» потеряла очки в гостевом матче с «Дженоа» (1:1).
Но также важно отметить, что беспроирышная серия команды Массимилиано Аллегри в чемпионате составляет уже 11 матчей. На этом отрезке у бьянконери восемь побед.
В гостях «Юве» до сих пор провел восемь матчей и набрал 17 очков. Единственное на данный момент выездное поражение туринский клуб потерпел в конце сентября на поле «Сассуоло», проиграв со счетом 2:4. Примечательно, что в остальных гостевых встречах «Ювентус» пропустил лишь два гола.
Прогноз и ставка
На «Фрозиноне» в этом матче можно поставить за 5.45, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Ювентуса» — за 1.65.
«Фрозиноне» действительно опасен, в чем уже на личном опыте убедился «Наполи», но хватит ли хозяевам энергии и эмоций на предстоящий матч? Не факт.
Ставка — победа «Ювентуса» + тотал матча больше 1,5 за 2.05.
Также можно рассмотреть ставку на тотал угловых «Ювентуса» больше 5,5 за 1.99.