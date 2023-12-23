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    «Ювентус» тоже не сможет выиграть на поле «Фрозиноне»?

    «Фрозиноне» — «Ювентус». Ставка (к. 2.05) и прогноз на чемпионат Италии 23 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фрозиноне» — «Ювентус»
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    Федерико Кьеза и Душан Влахович
    «Ювентус» сыграет на выезде против «Фрозиноне» в рамках 17-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 14:30 мск. «Фрозиноне» — «Ювентус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Фрозиноне»

    «Фрозиноне» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А после 16 сыгранных матчей, в которых набрал 19 очков.

    Ранее на этой неделе «Фрозиноне» преподнес сенсацию в Кубке Италии, выиграв у «Наполи».

    Более того, команда Эузебио Ди Франческо отправила в нокаут действующего чемпиона Италии — 4:0. И это в Неаполе, если что.

    Примечательно, что перед этим у «Фрозиноне» была серия из трех матчей без побед. Желто-синие уступили «Милану» и «Лечче» и сыграли вничью с «Торино».

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    Но в первую очередь надо обратить вимание на этот факт: «Фрозиноне» в текущей кампании потерпел лишь одно поражение на своем поле, при этом в пяти случаях набрав максимальное количество очков.

    «Ювентус»

    «Ювентус» тем временем находится на второй строчке, набрав в 16 турах 37 очков.

    Отставание от «Интера» увеличилось до четырех очков на прошлой неделе, когда «Старая синьора» потеряла очки в гостевом матче с «Дженоа» (1:1).

    Но также важно отметить, что беспроирышная серия команды Массимилиано Аллегри в чемпионате составляет уже 11 матчей. На этом отрезке у бьянконери восемь побед.

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    • В гостях «Юве» до сих пор провел восемь матчей и набрал 17 очков. Единственное на данный момент выездное поражение туринский клуб потерпел в конце сентября на поле «Сассуоло», проиграв со счетом 2:4. Примечательно, что в остальных гостевых встречах «Ювентус» пропустил лишь два гола.

    Прогноз и ставка

    На «Фрозиноне» в этом матче можно поставить за 5.45, ничью букмекеры предлагают за 3.94, а победу «Ювентуса» — за 1.65.

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    «Фрозиноне» действительно опасен, в чем уже на личном опыте убедился «Наполи», но хватит ли хозяевам энергии и эмоций на предстоящий матч? Не факт.

    Ставка — победа «Ювентуса» + тотал матча больше 1,5 за 2.05.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал угловых «Ювентуса» больше 5,5 за 1.99.

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    «Фрозиноне» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на футбол. «Ювентус» тоже не сможет выиграть на поле «Фрозиноне»?
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