19 декабря в матче 16-го тура чемпионата Германии сыграют «Хоффенхайм» и «Дармштадт». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Хоффенхайм» — «Дармштадт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» находится на седьмом месте в таблице. Клуб набрал 23 очка в 15 встречах. Отставание от топ-4 составляет 8 баллов.

В декабре «Хоффенхайм» играет не лучшим образом. В трех матчах команда дважды проиграла. Ранее клуб уступил «Боруссии» из Менхенгладбаха и «РБ Лейпцигу». Обе встречи прошли в гостях.

Коэффициенты матча Хоффенхайм — Дармштадт 98 1X2Новым игрокам 1.504.906.20Бонус$9500

У «Хоффенхайма» хорошая атака. Команда забивает почти в каждом матче. Последний раз «Хоффенхайму» не удалось поразить ворота соперника 1 ноября — это произошло в игре с дортмундской «Боруссией» (0:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

В текущем розыгрыше Бундеслиги «Хоффенхайм» в семи домашних матчах потерпел четыре поражения. Статистика не самая лучшая. Однако в предстоящей встрече с «Дармштадтом» «Хоффенхайм» является фаворитом.

«Дармштадт»

Болельщики «Дармштадта» в нынешнем сезоне не настроены оптимистично. Команда ведет сложнейшую борьбу за выживание. У коллектива накопилось слишком много проблем.

После 15 туров набрано только 9 очков. «Дармштадт» замыкает таблицу Бундеслиги. Улучшить ситуацию пока никак не удается.

В декабре у «Дармштадта» ужасные результаты. У клуба трехматчевая проигрышная серия. Ранее команда уступила «Кельну» (0:1), «Хайденхайму» (2:3) и «Вольфсбургу» (0:1).

Последний раз «Дармштадт» выигрывал в Бундеслиге больше двух месяцев назад. Это случилось 7 октября. Тогда в гостях со счетом 2:1 был повержен «Аугсбург».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Хоффенхайму». Победа команды доступна за 1.51. Выигрыш «Дармштадта» идет с коэффициентом 6.00. Ничья оценена — в 5.00.

Можно сделать ставку на победу «Хоффенхайма» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.20.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито больше трех голов за 1.73.