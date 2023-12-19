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    «Хоффенхайм» одержит уверенную победу в домашней игре

    «Хоффенхайм» — «Дармштадт». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 19 декабря 2023 года

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    «Дармштадт»
    19 декабря в матче 16-го тура чемпионата Германии сыграют «Хоффенхайм» и «Дармштадт». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Хоффенхайм» — «Дармштадт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Декабря 2023 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 22:30 Дармштадт 98 Дармштадт 98
  • Германия. Бундеслига
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    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» находится на седьмом месте в таблице. Клуб набрал 23 очка в 15 встречах. Отставание от топ-4 составляет 8 баллов.

    В декабре «Хоффенхайм» играет не лучшим образом. В трех матчах команда дважды проиграла. Ранее клуб уступил «Боруссии» из Менхенгладбаха и «РБ Лейпцигу». Обе встречи прошли в гостях.

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — Дармштадт 98

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    У «Хоффенхайма» хорошая атака. Команда забивает почти в каждом матче. Последний раз «Хоффенхайму» не удалось поразить ворота соперника 1 ноября — это произошло в игре с дортмундской «Боруссией» (0:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В текущем розыгрыше Бундеслиги «Хоффенхайм» в семи домашних матчах потерпел четыре поражения. Статистика не самая лучшая. Однако в предстоящей встрече с «Дармштадтом» «Хоффенхайм» является фаворитом.

    «Дармштадт»

    Болельщики «Дармштадта» в нынешнем сезоне не настроены оптимистично. Команда ведет сложнейшую борьбу за выживание. У коллектива накопилось слишком много проблем.

    После 15 туров набрано только 9 очков. «Дармштадт» замыкает таблицу Бундеслиги. Улучшить ситуацию пока никак не удается.

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    • В декабре у «Дармштадта» ужасные результаты. У клуба трехматчевая проигрышная серия. Ранее команда уступила «Кельну» (0:1), «Хайденхайму» (2:3) и «Вольфсбургу» (0:1).

    Последний раз «Дармштадт» выигрывал в Бундеслиге больше двух месяцев назад. Это случилось 7 октября. Тогда в гостях со счетом 2:1 был повержен «Аугсбург».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Хоффенхайму». Победа команды доступна за 1.51. Выигрыш «Дармштадта» идет с коэффициентом 6.00. Ничья оценена — в 5.00.

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    Можно сделать ставку на победу «Хоффенхайма» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.20.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито больше трех голов за 1.73.

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    «Хоффенхайм» — «Дармштадт»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 19.12.2023. Прогнозы на футбол. «Хоффенхайм» одержит уверенную победу в домашней игре
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