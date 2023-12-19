ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «МЮ»Оттолкнулись от дна? Кризис «МЮ» еще не закончился, но ничья с «Ливерпулем» поможет Тен Хагу Александр ОвечкинСможет ли Овечкин вернуться в погоню за рекордом по голам в НХЛ? И почему Брюс Будро верит, что сможет? Роберт МореноДауншифтинг. Морено выводил Испанию на Евро-2020, а теперь возглавил аутсайдера РПЛ
    Все новости спорта

    «Гренобль» начнет победную серию?

    «Конкарно» — «Гренобль». Ставки (к. 2.24) и прогноз на чемпионат Франции 19 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Гренобль
    Прогноз и ставки на «Конкарно» — «Гренобль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игровой мяч Лиги 2
    19 декабря в Лорьяне состоится встреча 19-го тура чемпионата Франции между «Конкарно» и «Греноблем». Начало в 22:45 по мск. «Конкарно» — «Гренобль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 2 19 Декабря 2023 года
    Конкарно
  • Франция. Лига 2
    •  Конкарно 22:45 Гренобль Гренобль
  • Франция. Лига 2
    •

    «Конкарно»

    Клуб идет 13-м в турнирной таблице Лиги 2. На его счету 22 набранных балла. За 18 игр он набрал 6 побед, 4 ничьи и 8 поражений.

    Команда имеет один из самых высоких показателей пропущенных мячей. Разница голов составляет -5. Это 18 забитых и 23 пропущенных гола.

    В прошлом туре «Конкарно» со счетом 1:0 обыграл на своем поле «Генгам». Таким образом, клуб прервал свою серию из трех поражений.

    Все прогнозы на футбол

    Ранее хозяева проиграли «Осеру» 1:2, «По» 1:2 и «Родезу» 0:2. До «Генгама» «Конкарно» не мог выиграть на протяжении пяти матчей.

    «Гренобль»

    Гости входят в топ-5 команд чемпионата. На сейчас у них 31 очко в активе, с которыми они занимают 4-е место в таблице.

    Три матча длилась безвыигрышная серия «Гренобля» с учетом всех турниров. Клуб разошелся миром с «Лавалем» (1:1), после чего проиграл 0:1 «Анже».

  • Забытые претенденты на «Золотой мяч»: Кэхилл, «Маленький Моцарт» и другие. Где они сейчас?
  • Целый ряд игроков, имена которых вы, возможно, не ожидали услышать, был номинирован на «Золотой мяч»
  • 12/12/2023

    • После этого «Гренобль» проиграл «Шамбери» в Кубке Франции и прекратил участие в турнире. 16 декабря команда прервала серию минимальной гостевой победой над «Анси» со счетом 1:0.

    «Гренобль» выиграл один из пяти выездных матчей чемпионата. В 9 играх у него лишь 3 победы на чужом поле.

    Прогноз и ставка

    3.20 и 2.24 — «Гренобль» фаворит букмекеров с небольшим отрывом. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.20.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Греноблю» важно продолжить победную полосу как в турнирном плане, так и чисто в результативном. Тем более что соперник ранее не смог справиться с командами из топ-5.

    Рекомендуется поставить на победу «Гренобля». Клуб начнет новую победную серию.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Эсхата — Равшан
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Ависпа Фукуока
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Панетоликос — АЕК Афины
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карабах — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Пансерраикос — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Докса Катокопия — Арис Лимасол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Вильярреал-2 — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аталанта — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.69
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Версаль — Ред Стар Париж
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бирмингем — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Конкарно» — «Гренобль»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 19.12.2023. Прогнозы на футбол. «Гренобль» начнет победную серию?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры