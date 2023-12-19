19 декабря в Лорьяне состоится встреча 19-го тура чемпионата Франции между «Конкарно» и «Греноблем». Начало в 22:45 по мск. «Конкарно» — «Гренобль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Конкарно»

Клуб идет 13-м в турнирной таблице Лиги 2. На его счету 22 набранных балла. За 18 игр он набрал 6 побед, 4 ничьи и 8 поражений.

Команда имеет один из самых высоких показателей пропущенных мячей. Разница голов составляет -5. Это 18 забитых и 23 пропущенных гола.

В прошлом туре «Конкарно» со счетом 1:0 обыграл на своем поле «Генгам». Таким образом, клуб прервал свою серию из трех поражений.

Все прогнозы на футбол

Ранее хозяева проиграли «Осеру» 1:2, «По» 1:2 и «Родезу» 0:2. До «Генгама» «Конкарно» не мог выиграть на протяжении пяти матчей.

«Гренобль»

Гости входят в топ-5 команд чемпионата. На сейчас у них 31 очко в активе, с которыми они занимают 4-е место в таблице.

Три матча длилась безвыигрышная серия «Гренобля» с учетом всех турниров. Клуб разошелся миром с «Лавалем» (1:1), после чего проиграл 0:1 «Анже».

После этого «Гренобль» проиграл «Шамбери» в Кубке Франции и прекратил участие в турнире. 16 декабря команда прервала серию минимальной гостевой победой над «Анси» со счетом 1:0.

«Гренобль» выиграл один из пяти выездных матчей чемпионата. В 9 играх у него лишь 3 победы на чужом поле.

Прогноз и ставка

3.20 и 2.24 — «Гренобль» фаворит букмекеров с небольшим отрывом. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.20.

«Греноблю» важно продолжить победную полосу как в турнирном плане, так и чисто в результативном. Тем более что соперник ранее не смог справиться с командами из топ-5.

Рекомендуется поставить на победу «Гренобля». Клуб начнет новую победную серию.