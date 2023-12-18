18 декабря в рамках 22-го тура английского Чемпионшипа «Бирмингем» сыграет против «Лестера». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Бирмингем» — «Лестер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бирмингем»

Команда балансирует между серединой турнирной таблицы и нижней ее частью. «Бирмингем» занимает 17-е место, отставая от зоны вылета на 6 баллов. Команде необходима серия побед, чтобы обезопасить себя от «красной зоны».

В последнее время «Бирмингем» показывает довольно неплохие результаты, если сравнивать, что было ранее. В последних 5-и встречах «Бирмингем» по 2 раза проиграл и выиграл, а также один раз сыграл вничью.

Коэффициенты матча Бирмингем Сити — Лестер 1X2Новым игрокам 5.804.101.57Бонус$9500

За этот период команда забила 5 голов при 7-и пропущенных. В последнем туре «Бирмингем» обыграл «Кардифф» со счетом 1:0, забив единственный гол на 45+3-й минуте.

Все прогнозы на футбол

Команда занимает 10-е место в лиге по результатам домашних встреч. Команда набрала 19 очков из 30-и возможных. За 10 встреч дома «Бирмингем» забил 15 голов при 9-и пропущенных.

«Лестер»

Команда является одним из главных претендентов на возвращение в английскую Премьер-лигу. «Лестер» занимает 1-е место в таблице с 52 очками в активе после 21-го тура.

У «лис» самая надежная оборона в лиге. «Лестер» пропустил всего 14 голов за 21 встречу в нынешнем сезоне при 41-м забитом мяче. В последнее время команда вновь забила много, но и пропустила пару голов.

«Лестер» имеет беспроигрышную серию, которая длится уже 5 матчей (4 победы и 1 ничья). За этот период «лисы» забили 12 голов при 4-х пропущенных. В последнем туре «Лестер» обыграл «Миллуол» (3:2), забив все 3 гола во 2-м тайме.

«Лестер» одержал победы в последних 3-х очных встречах против «Бирмингема». У «лис» есть все шансы победить. К тому же, команда занимает 1-е место в лиге по результатам гостевых встреч. «Лестер» набрал 25 очков из 30-и возможных на выезде.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Лестер» коэффициент на победу которого равен 1.57. Успех «Бирмингема» оценивается в 5.80, ничья — в 4.10.

«Лестер» набрал отличный ход в последнее время. Причем, «лисы» стабильно набирают очки на выезде. Можно предположить, что гости оформят уверенную победу.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Лестера» с форой (-1) за 1.95.

Еще один вариант ставки — Обе команды забьют — нет за 1.95.