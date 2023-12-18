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    «Лестер» вновь победит?

    «Бирмингем» — «Лестер». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 18 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бирмингем» — «Лестер»
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    «Лестер»
    18 декабря в рамках 22-го тура английского Чемпионшипа «Бирмингем» сыграет против «Лестера». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Бирмингем» — «Лестер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 18 Декабря 2023 года
    Бирмингем Сити
  • Бирмингем
    •  Бирмингем Сити 23:00 Лестер Лестер
  • Лестер
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    «Бирмингем»

    Команда балансирует между серединой турнирной таблицы и нижней ее частью. «Бирмингем» занимает 17-е место, отставая от зоны вылета на 6 баллов. Команде необходима серия побед, чтобы обезопасить себя от «красной зоны».

    В последнее время «Бирмингем» показывает довольно неплохие результаты, если сравнивать, что было ранее. В последних 5-и встречах «Бирмингем» по 2 раза проиграл и выиграл, а также один раз сыграл вничью.

    Коэффициенты матча Бирмингем Сити — Лестер

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    За этот период команда забила 5 голов при 7-и пропущенных. В последнем туре «Бирмингем» обыграл «Кардифф» со счетом 1:0, забив единственный гол на 45+3-й минуте.

    Все прогнозы на футбол

    Команда занимает 10-е место в лиге по результатам домашних встреч. Команда набрала 19 очков из 30-и возможных. За 10 встреч дома «Бирмингем» забил 15 голов при 9-и пропущенных.

    «Лестер»

    Команда является одним из главных претендентов на возвращение в английскую Премьер-лигу. «Лестер» занимает 1-е место в таблице с 52 очками в активе после 21-го тура.

    У «лис» самая надежная оборона в лиге. «Лестер» пропустил всего 14 голов за 21 встречу в нынешнем сезоне при 41-м забитом мяче. В последнее время команда вновь забила много, но и пропустила пару голов.

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    • «Лестер» имеет беспроигрышную серию, которая длится уже 5 матчей (4 победы и 1 ничья). За этот период «лисы» забили 12 голов при 4-х пропущенных. В последнем туре «Лестер» обыграл «Миллуол» (3:2), забив все 3 гола во 2-м тайме.

    «Лестер» одержал победы в последних 3-х очных встречах против «Бирмингема». У «лис» есть все шансы победить. К тому же, команда занимает 1-е место в лиге по результатам гостевых встреч. «Лестер» набрал 25 очков из 30-и возможных на выезде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Лестер» коэффициент на победу которого равен 1.57. Успех «Бирмингема» оценивается в 5.80, ничья — в 4.10.

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    «Лестер» набрал отличный ход в последнее время. Причем, «лисы» стабильно набирают очки на выезде. Можно предположить, что гости оформят уверенную победу.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Лестера» с форой (-1) за 1.95.

    Еще один вариант ставки — Обе команды забьют — нет за 1.95.

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    «Бирмингем» — «Лестер»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 18.12.2023. Прогнозы на футбол. «Лестер» вновь победит?
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