«Вест Бромвич»
По итогам 21-го тура второго по рангу дивизиона Англии «Вест Бромвич» занимает пятое место в зоне плей-офф за право сыграть в АПЛ с отрывом в два очка от, уже непроходной в плей-офф седьмой строчки.
До старта своих выступлений в Кубке Англии команда выступает только в одном турнире после того, как вылетела из Кубка Лиги еще в августе, где в первом раунде уступила... «Стоку» (1:2) на выезде.
В своем последнем матче клуб одержал победу. На выезде ему удалось обыграть «Ротерхэм Юнайтед» (2:0), хотя еще до перерыва на табло «горели нули».
Этот успех прервал мини-серию поражений коллектива в два поединка, что ухудшило его позиции в зоне плей-офф, но теперь, возможно, он уже пребывает в лучшем настроении.
«Сток Сити»
После 21-го тура Чемпионшипа «Сток Сити» находится на 19-й строчке в турнирной таблице, опережая зону вылета (22-е место) на два очка, так что «Гончары» всерьез рискуют вылететь.
Команда также до своего старта в Кубке Англии выступает лишь в Чемпионшипе, поскольку в Кубке Лиги вылетел еще на стадии 1/16 финала, уступив представителю АПЛ «Борнмуту» (0:2).
В своем последнем матче клуб довольствовался ничьей. На своем поле он не сумел обыграть «Суонси» (1:1), хотя выигрывал со счетом 1:0 к 89-й минуте.
Этот результат прервал серию поражений коллектива в четыре поединка, которые пришлись на Чемпионшип, а на сегодня он не знает побед семь игр кряду, так что гостям будет сложно увезти хотя бы один балл.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Вест Бромвич», коэффициент на победу которого равен 1,77. Успех «Сток Сити» оценивается в 4,70, ничья — в 3,65.
В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.
Еще один вариант ставки — «Вест Бромвич» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 3,00, ведь хозяева, как фаворит, вполне способны на такой результат.