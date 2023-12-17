«Вест Бромвич» сыграет на своем поле со «Сток Сити» в рамках 22-го тура чемпионата Англии (Чемпионшип). Матч пройдет 17 декабря, начало — в 15:00 мск. «Вест Бромвич» — «Сток Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вест Бромвич»

По итогам 21-го тура второго по рангу дивизиона Англии «Вест Бромвич» занимает пятое место в зоне плей-офф за право сыграть в АПЛ с отрывом в два очка от, уже непроходной в плей-офф седьмой строчки.

До старта своих выступлений в Кубке Англии команда выступает только в одном турнире после того, как вылетела из Кубка Лиги еще в августе, где в первом раунде уступила... «Стоку» (1:2) на выезде.

В своем последнем матче клуб одержал победу. На выезде ему удалось обыграть «Ротерхэм Юнайтед» (2:0), хотя еще до перерыва на табло «горели нули».

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Этот успех прервал мини-серию поражений коллектива в два поединка, что ухудшило его позиции в зоне плей-офф, но теперь, возможно, он уже пребывает в лучшем настроении.

«Сток Сити»

После 21-го тура Чемпионшипа «Сток Сити» находится на 19-й строчке в турнирной таблице, опережая зону вылета (22-е место) на два очка, так что «Гончары» всерьез рискуют вылететь.

Команда также до своего старта в Кубке Англии выступает лишь в Чемпионшипе, поскольку в Кубке Лиги вылетел еще на стадии 1/16 финала, уступив представителю АПЛ «Борнмуту» (0:2).

В своем последнем матче клуб довольствовался ничьей. На своем поле он не сумел обыграть «Суонси» (1:1), хотя выигрывал со счетом 1:0 к 89-й минуте.

Этот результат прервал серию поражений коллектива в четыре поединка, которые пришлись на Чемпионшип, а на сегодня он не знает побед семь игр кряду, так что гостям будет сложно увезти хотя бы один балл.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Вест Бромвич», коэффициент на победу которого равен 1,77. Успех «Сток Сити» оценивается в 4,70, ничья — в 3,65.

В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

Еще один вариант ставки — «Вест Бромвич» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 3,00, ведь хозяева, как фаворит, вполне способны на такой результат.