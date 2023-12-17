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    Пошатнутся ли позиции «Вест Бромвича»?

    «Вест Бромвич» — «Сток Сити». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 17 декабря 2023 года

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    «Вест Бромвич» сыграет на своем поле со «Сток Сити» в рамках 22-го тура чемпионата Англии (Чемпионшип). Матч пройдет 17 декабря, начало — в 15:00 мск. «Вест Бромвич» — «Сток Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Вест Бромвич»

    По итогам 21-го тура второго по рангу дивизиона Англии «Вест Бромвич» занимает пятое место в зоне плей-офф за право сыграть в АПЛ с отрывом в два очка от, уже непроходной в плей-офф седьмой строчки.

    До старта своих выступлений в Кубке Англии команда выступает только в одном турнире после того, как вылетела из Кубка Лиги еще в августе, где в первом раунде уступила... «Стоку» (1:2) на выезде.

    В своем последнем матче клуб одержал победу. На выезде ему удалось обыграть «Ротерхэм Юнайтед» (2:0), хотя еще до перерыва на табло «горели нули».

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    Этот успех прервал мини-серию поражений коллектива в два поединка, что ухудшило его позиции в зоне плей-офф, но теперь, возможно, он уже пребывает в лучшем настроении.

    «Сток Сити»

    После 21-го тура Чемпионшипа «Сток Сити» находится на 19-й строчке в турнирной таблице, опережая зону вылета (22-е место) на два очка, так что «Гончары» всерьез рискуют вылететь.

    Команда также до своего старта в Кубке Англии выступает лишь в Чемпионшипе, поскольку в Кубке Лиги вылетел еще на стадии 1/16 финала, уступив представителю АПЛ «Борнмуту» (0:2).

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    • В своем последнем матче клуб довольствовался ничьей. На своем поле он не сумел обыграть «Суонси» (1:1), хотя выигрывал со счетом 1:0 к 89-й минуте.

    Этот результат прервал серию поражений коллектива в четыре поединка, которые пришлись на Чемпионшип, а на сегодня он не знает побед семь игр кряду, так что гостям будет сложно увезти хотя бы один балл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Вест Бромвич», коэффициент на победу которого равен 1,77. Успех «Сток Сити» оценивается в 4,70, ничья — в 3,65.

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    В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

    Еще один вариант ставки — «Вест Бромвич» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 3,00, ведь хозяева, как фаворит, вполне способны на такой результат.

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    «Вест Бромвич» — «Сток Сити»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на футбол. Пошатнутся ли позиции «Вест Бромвича»?
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