В матче 17-го тура чемпионата Испании «Альмерия» примет «Мальорку». Встреча назначена на 17 декабря 16:00 по мск. «Альмерия» — «Мальорка»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Альмерия»

Андалусийцы являются главными неудачниками турнира на данный момент. С 4 очками клуб занимает последнее место в таблице. Клуб не набрал ни одной победы в этом сезоне при 4 ничьих и 12 поражениях.

В последних пяти турах «Альмерия» смогла набрать очко в матче с «Бетисом», добившись нулевой ничьи. В остальных четырех случаях она потерпела поражение.

Коэффициенты матча Альмерия — Мальорка 1X2Новым игрокам 2.653.202.85Бонус$9500

«Красно-белые» на выезде уступили «Атлетико» и «Хетафе» 1:2, а также проиграли «Реал Сосьедаду» 1:3 и «Алавесу» 0:1.

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Кроме того, хозяева проиграли «Барбастро» (0:1) из Сегунды Б в предварительном раунде Кубка Испании.

«Мальорка»

«Островитяне» имеют запас в 4 очка, которые отделяют их от зоны вылета. Сейчас у них 14 пунктов на счету и они идут на 15-й позиции.

Перед этой игрой «Мальорка» одержала одну победу и сыграла дважды вничью. Это что касается именно чемпионата Испании.

Гости победили «Севилью» на своем поле с минимальным счетом 1:0. Команда обменялась голами с «Кадисом». Матч завершился со счетом 1:1. Во встрече с «Алавесом» голов зафиксировано не было.

«Мальорка» сыграет в 1/16 финала Кубка Испании, так как смогла одержать крупную победу 3:0 над скромным клубом «Валь Эгуэс».

Прогноз и ставка

Ставки на победу одной и другой команды принимаются с коэффициентами 2.65 и 2.75. На ничью можно поставить с котировкой 3.30.

«Альмерия» сейчас в очень сложном положении. У команды большой лазарет. Поражения идут одно за другим. «Мальорка» выглядит сильнее. Она выиграла два матча подряд. При этом она не пропускает в трех играх.

«Мальорка» будет ближе к победе. Ставка на ее победу с форой 0 за 1.95.

В 4 из 5 очных встреч тотал был меньше 2.5. Рекомендуется поставить на то, что в матче будет забито не больше двух голов.