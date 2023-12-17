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    «Мальорка» будет ближе к победе?

    «Альмерия» — «Мальорка». Ставки (к. 1.95) и прогноз на чемпионат Испании 17 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Мальорка»
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    Мяч чемпионата Испании
    В матче 17-го тура чемпионата Испании «Альмерия» примет «Мальорку». Встреча назначена на 17 декабря 16:00 по мск. «Альмерия» — «Мальорка»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Декабря 2023 года
    Альмерия
  • Альмерия
    •  Альмерия 16:00 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    «Альмерия»

    Андалусийцы являются главными неудачниками турнира на данный момент. С 4 очками клуб занимает последнее место в таблице. Клуб не набрал ни одной победы в этом сезоне при 4 ничьих и 12 поражениях.

    В последних пяти турах «Альмерия» смогла набрать очко в матче с «Бетисом», добившись нулевой ничьи. В остальных четырех случаях она потерпела поражение.

    Коэффициенты матча Альмерия — Мальорка

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    «Красно-белые» на выезде уступили «Атлетико» и «Хетафе» 1:2, а также проиграли «Реал Сосьедаду» 1:3 и «Алавесу» 0:1.

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    Кроме того, хозяева проиграли «Барбастро» (0:1) из Сегунды Б в предварительном раунде Кубка Испании.

    «Мальорка»

    «Островитяне» имеют запас в 4 очка, которые отделяют их от зоны вылета. Сейчас у них 14 пунктов на счету и они идут на 15-й позиции.

    Перед этой игрой «Мальорка» одержала одну победу и сыграла дважды вничью. Это что касается именно чемпионата Испании.

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    • Гости победили «Севилью» на своем поле с минимальным счетом 1:0. Команда обменялась голами с «Кадисом». Матч завершился со счетом 1:1. Во встрече с «Алавесом» голов зафиксировано не было.

    «Мальорка» сыграет в 1/16 финала Кубка Испании, так как смогла одержать крупную победу 3:0 над скромным клубом «Валь Эгуэс».

    Прогноз и ставка

    Ставки на победу одной и другой команды принимаются с коэффициентами 2.65 и 2.75. На ничью можно поставить с котировкой 3.30.

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    «Альмерия» сейчас в очень сложном положении. У команды большой лазарет. Поражения идут одно за другим. «Мальорка» выглядит сильнее. Она выиграла два матча подряд. При этом она не пропускает в трех играх.

    «Мальорка» будет ближе к победе. Ставка на ее победу с форой 0 за 1.95.

    В 4 из 5 очных встреч тотал был меньше 2.5. Рекомендуется поставить на то, что в матче будет забито не больше двух голов.

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    «Альмерия» — «Мальорка»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на футбол. «Мальорка» будет ближе к победе?
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