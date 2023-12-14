14 декабря в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Ренн» сыграет против «Вильярреала». Начало игры запланировано на 20:45 по мск. «Ренн» — «Вильярреал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ренн»

Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги Европы. Несмотря на это, «Ренну» необходимо выиграть или сыграть вничью с «Вильярреалом» для того, чтобы остаться на 1-й строчке в своей группе.

«Ренн» набрал 12 очков из 15-и возможных на групповом этапе турнира — отличный результат. За 5 встреч команда пропустила только 3 гола при 11-и пропущенных.

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Стоит отметить, что «Ренн» выиграл последние 3 матча в ЛЕ. Команда дважды обыграла «Панатинаикос» (2:1 и 3:1) и одержала победу над «Маккаби Хайфа» (3:0). За этот период «Ренн» сумел забить 8 голов.

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Несмотря на это, игра в чемпионате Франции у команды совсем не клеится. «Ренн» занимает лишь 13-е место в таблице Лиги 1, оставая от зоны вылета лишь на 3 балла.

«Вильярреал»

Испанцы также обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы, но перед последним туром «Вильярреал» попадает в 1/16 финала турнира, а если обыграет «Ренн», то попадет сразу на стадию 1/8.

В последних матчах «Вильярреал» начал стабильно набирать очки. За 5 матчей во всех турнирах команда проиграла только «Реал Сосьедаду» (0:3), а также по 2 раза сыграла вничью и победила.

В последнем туре «Вильярреал» обыграл «Панатинаикос» (3:2), едва не упустив преимущество в 3 мяча. Туром ранее испанцы оказались сильнее «Маккаби Хайфа» (2:1), одержав волевую победу.

В последней очной встрече между «Вильярреалом» и «Ренном» испанцы одержали минимальную победу (1:0), забив единственный гол на 36-й минуте. Получится ли у «Вильярреала» повторить результат? В предстоящем матче это сделать будет гораздо труднее.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Ренн» коэффициент на победу которого равен 2.10. Успех «Вильярреала» оценивается в 3.30, ничья — в 3.60.

«Ренн» еще не проигрывал на своем поле в рамках Лиги Европы. Можно предположить, что хозяева и победят и на этот раз.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Ренна» за 2.17.

Еще один вариант ставки — Индивидуальный тотал «Ренна» 1.5 больше за 2.00.