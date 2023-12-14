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    Сможет ли «Ренн» взять реванш у «Вильярреала»?

    «Ренн» — «Вильярреал». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Лига Европы, 14 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Вильярреал»
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    «Ренн»
    14 декабря в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Ренн» сыграет против «Вильярреала». Начало игры запланировано на 20:45 по мск. «Ренн» — «Вильярреал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 14 Декабря 2023 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 20:45 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Ренн»

    Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги Европы. Несмотря на это, «Ренну» необходимо выиграть или сыграть вничью с «Вильярреалом» для того, чтобы остаться на 1-й строчке в своей группе.

    «Ренн» набрал 12 очков из 15-и возможных на групповом этапе турнира — отличный результат. За 5 встреч команда пропустила только 3 гола при 11-и пропущенных.

    Коэффициенты матча Ренн — Вильярреал

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    Стоит отметить, что «Ренн» выиграл последние 3 матча в ЛЕ. Команда дважды обыграла «Панатинаикос» (2:1 и 3:1) и одержала победу над «Маккаби Хайфа» (3:0). За этот период «Ренн» сумел забить 8 голов.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Несмотря на это, игра в чемпионате Франции у команды совсем не клеится. «Ренн» занимает лишь 13-е место в таблице Лиги 1, оставая от зоны вылета лишь на 3 балла.

    «Вильярреал»

    Испанцы также обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы, но перед последним туром «Вильярреал» попадает в 1/16 финала турнира, а если обыграет «Ренн», то попадет сразу на стадию 1/8.

    В последних матчах «Вильярреал» начал стабильно набирать очки. За 5 матчей во всех турнирах команда проиграла только «Реал Сосьедаду» (0:3), а также по 2 раза сыграла вничью и победила.

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  • Вчера

    • В последнем туре «Вильярреал» обыграл «Панатинаикос» (3:2), едва не упустив преимущество в 3 мяча. Туром ранее испанцы оказались сильнее «Маккаби Хайфа» (2:1), одержав волевую победу.

    В последней очной встрече между «Вильярреалом» и «Ренном» испанцы одержали минимальную победу (1:0), забив единственный гол на 36-й минуте. Получится ли у «Вильярреала» повторить результат? В предстоящем матче это сделать будет гораздо труднее.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Ренн» коэффициент на победу которого равен 2.10. Успех «Вильярреала» оценивается в 3.30, ничья — в 3.60.

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    «Ренн» еще не проигрывал на своем поле в рамках Лиги Европы. Можно предположить, что хозяева и победят и на этот раз.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Ренна» за 2.17.

    Еще один вариант ставки — Индивидуальный тотал «Ренна» 1.5 больше за 2.00.

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    «Ренн» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ренн» взять реванш у «Вильярреала»?
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