ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антони МарсьяльТрансферный дайджест. 5 декабря — 11 декабря Анастасия ТихоноваТихонова взяла крупнейший титул в карьере, Кирьос снялся с Australian Open, а МОК заблокировал россиянам путь на Игры Мохамед СалахДвести — не предел. Салах — лучший игрок в истории АПЛ?
  • 08:24
    • «Айлендерс» выиграли у «Торонто», Сорокин совершил 36 сейвов
    Все новости спорта

    Одержит ли «Селтик» первую победу в группе ЛЧ?

    «Селтик» — «Фейеноорд». Ставка (к. 2.50) и прогноз на Лигу чемпионов 13 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Селтик Прогнозы на Фейеноорд Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Селтик» — «Фейеноорд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Селтик» набрал один балл в группе ЛЧ
    13 декабря в Глазго в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Селтик» сыграет против «Фейеноорда». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Селтик» — «Фейеноорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 13 Декабря 2023 года
    Селтик
  • Лига чемпионов. Группа E
    •  Селтик 23:00 Фейеноорд Фейеноорд
  • Лига чемпионов. Группа E
    •

    «Селтик»

    По итогам пяти туров «Кельты» занимают последнее место в группе с одним баллом и даже победа в грядущей игре уже не выведет их даже в Лигу Европы.

    Команда в своем чемпионате выступает привычно продуктивно. «Селтик» лидирует в шотландской Премьер-лиге, на пять очков опережая «Рейнджерс».

    Коэффициенты матча Селтик — Фейеноорд

    1X2Новым игрокам
  • 3.103.802.20Бонус$9500
    •

    С атакой у команды все довольно неплохо. В 17 матчах чемпионата глазвегианцы наколотили 43 мяча в ворота соперников и пропустили 12 голов.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы при двух поражениях и одной ничьей, так что у хозяев все же не лучшая форма, чтобы рассчитывать на успех.

    «Фейеноорд»

    После 4-х туров группы Е Лиги чемпионов «Фейеноорд» занимает 3-е место в таблице с 6-ю очками в активе. Команда уже не имеет турнирной мотивации, поскольку уже не имеет шансов на плей-офф, зато сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

    В таблице чемпионата Голландии клуб занимает второе место. В нынешнем сезоне догнать лидирующий ПСВ (отрыв — 10 очков) практически невозможно, однако завоевать серебро — вполне реальная цель.

  • Лига чемпионов. Неудачники из Парижа, Беллингем вне конкурса и впечатляющие баски
  • Подводим итоги прошедшего тура и рассматриваем самые животрепещущие вопросы
  • 30/11/2023

    • Преследователи «Фейеноорда» — АЗ и «Твенте» — находятся совсем близко. Отрыв от конкурентов почти минимальный — по два очка. Пятый «Аякс» отстает на 11 баллов.

    В последних трех поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при одной победе, поэтому его форма уж точно не лучше, чем у соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Фейеноорд» коэффициент на победу которого равен 2,17. Успех «Селтика» оценивается в 3,05, ничья — в 3,75.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,50.

    Еще один вариант ставки — «Селтик» выиграет за 3,05, ведь в двух из трех последних матчей хозяева победили.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.29
  • Прогноз на матч Сонмез — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Буассон — Младенович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Ланс — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.90
  • Прогноз на матч ПСВ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Окленд Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Уотфорд — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Сток Сити — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Блэкберн — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Интер — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Копенгаген — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Селтик» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Селтик» первую победу в группе ЛЧ?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры