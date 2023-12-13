«Селтик»
По итогам пяти туров «Кельты» занимают последнее место в группе с одним баллом и даже победа в грядущей игре уже не выведет их даже в Лигу Европы.
Команда в своем чемпионате выступает привычно продуктивно. «Селтик» лидирует в шотландской Премьер-лиге, на пять очков опережая «Рейнджерс».
Коэффициенты матча Селтик — Фейеноорд
С атакой у команды все довольно неплохо. В 17 матчах чемпионата глазвегианцы наколотили 43 мяча в ворота соперников и пропустили 12 голов.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы при двух поражениях и одной ничьей, так что у хозяев все же не лучшая форма, чтобы рассчитывать на успех.
«Фейеноорд»
После 4-х туров группы Е Лиги чемпионов «Фейеноорд» занимает 3-е место в таблице с 6-ю очками в активе. Команда уже не имеет турнирной мотивации, поскольку уже не имеет шансов на плей-офф, зато сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.
В таблице чемпионата Голландии клуб занимает второе место. В нынешнем сезоне догнать лидирующий ПСВ (отрыв — 10 очков) практически невозможно, однако завоевать серебро — вполне реальная цель.
Преследователи «Фейеноорда» — АЗ и «Твенте» — находятся совсем близко. Отрыв от конкурентов почти минимальный — по два очка. Пятый «Аякс» отстает на 11 баллов.
В последних трех поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при одной победе, поэтому его форма уж точно не лучше, чем у соперника.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Фейеноорд» коэффициент на победу которого равен 2,17. Успех «Селтика» оценивается в 3,05, ничья — в 3,75.
В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,50.
Еще один вариант ставки — «Селтик» выиграет за 3,05, ведь в двух из трех последних матчей хозяева победили.