13 декабря в Глазго в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Селтик» сыграет против «Фейеноорда». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Селтик» — «Фейеноорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Селтик»

По итогам пяти туров «Кельты» занимают последнее место в группе с одним баллом и даже победа в грядущей игре уже не выведет их даже в Лигу Европы.

Команда в своем чемпионате выступает привычно продуктивно. «Селтик» лидирует в шотландской Премьер-лиге, на пять очков опережая «Рейнджерс».

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С атакой у команды все довольно неплохо. В 17 матчах чемпионата глазвегианцы наколотили 43 мяча в ворота соперников и пропустили 12 голов.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы при двух поражениях и одной ничьей, так что у хозяев все же не лучшая форма, чтобы рассчитывать на успех.

«Фейеноорд»

После 4-х туров группы Е Лиги чемпионов «Фейеноорд» занимает 3-е место в таблице с 6-ю очками в активе. Команда уже не имеет турнирной мотивации, поскольку уже не имеет шансов на плей-офф, зато сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

В таблице чемпионата Голландии клуб занимает второе место. В нынешнем сезоне догнать лидирующий ПСВ (отрыв — 10 очков) практически невозможно, однако завоевать серебро — вполне реальная цель.

Преследователи «Фейеноорда» — АЗ и «Твенте» — находятся совсем близко. Отрыв от конкурентов почти минимальный — по два очка. Пятый «Аякс» отстает на 11 баллов.

В последних трех поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при одной победе, поэтому его форма уж точно не лучше, чем у соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Фейеноорд» коэффициент на победу которого равен 2,17. Успех «Селтика» оценивается в 3,05, ничья — в 3,75.

В трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,50.

Еще один вариант ставки — «Селтик» выиграет за 3,05, ведь в двух из трех последних матчей хозяева победили.