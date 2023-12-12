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    «Суонси» уедет домой с очками

    «Сток Сити» — «Суонси». Ставки (к. 1.71) и прогноз на чемпионат Англии 12 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сток Сити» — «Суонси»
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    Джамал Лоу
    12 декабря в Сток-он-Трент «Сток Сити» примет «Суонси» в рамках поединка 21-го тура Чемпионшипа. Начало игры в 22:45 мск. «Сток Сити» — «Суонси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 12 Декабря 2023 года
    Сток Сити
  • Сток-он-Трент
    •  Сток Сити 22:45 Суонси Суонси
  • Суонси
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    «Сток Сити»

    Падение хозяев продолжается. Уже четыре тура подряд они терпят неудачи. На протяжении шести туров «Сток Сити» не моет одержать победу.

    Из этих шести матчей только в двух «гончары» смогли отметиться. В остальных они отыграли без голов.

    Коэффициенты матча Сток Сити — Суонси

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  • 2.023.603.60Бонус$9500
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    Завершим ноябрь крупными поражениями от «Блэкберна» (0:3) и КПР (2:4), клуб проиграл в декабре «Плимуту» 0:2 и «Шеффилд Уэнсдей» 0:1.

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    После 20 туров клуб имеет 21 набранное очко. С этим результатом он занимает 20-е место в турнирной таблице.

    «Суонси»

    «Суонси» на неделе обыграл 2:1 «Ротерхэм» на выезде и прервал свою безвыигрышную серию из пяти поединков.

    Также в декабре «лебеди» сыграли с «Хаддерсфилдом». Там была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

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    • Всего в активе команды 6 побед, 6 ничьих и 8 поражений. За весь отрезок сезона валлийцы набрали 24 очка и сейчас занимают 16-е место.

    Победа над «Ротерхэмом» стала для гостей первой выездной за месяц. До этого они проиграли «Лидсу» (1:3) и «Ипсвичу» (2:3).

    Прогноз и ставки

    За 2.06 букмекеры дают победу «Сток Сити», за 3.40 предлагают поставить на победу «Суонси». На ничью выставлена котировка 3.45.

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    «Сток» проиграл 4 матча подряд. У «Суонси» есть шанс продлить свою беспроигрышную серию до трех матчей.

    Рекомендуется поставить на то, что «лебеди» как минимум не проиграют. Коэффициент составляет 1.71.

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    «Сток Сити» — «Суонси»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на футбол. «Суонси» уедет домой с очками
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