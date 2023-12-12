«Сток Сити»
Падение хозяев продолжается. Уже четыре тура подряд они терпят неудачи. На протяжении шести туров «Сток Сити» не моет одержать победу.
Из этих шести матчей только в двух «гончары» смогли отметиться. В остальных они отыграли без голов.
Коэффициенты матча Сток Сити — Суонси
Завершим ноябрь крупными поражениями от «Блэкберна» (0:3) и КПР (2:4), клуб проиграл в декабре «Плимуту» 0:2 и «Шеффилд Уэнсдей» 0:1.
После 20 туров клуб имеет 21 набранное очко. С этим результатом он занимает 20-е место в турнирной таблице.
«Суонси»
«Суонси» на неделе обыграл 2:1 «Ротерхэм» на выезде и прервал свою безвыигрышную серию из пяти поединков.
Также в декабре «лебеди» сыграли с «Хаддерсфилдом». Там была зафиксирована ничья со счетом 1:1.
Всего в активе команды 6 побед, 6 ничьих и 8 поражений. За весь отрезок сезона валлийцы набрали 24 очка и сейчас занимают 16-е место.
Победа над «Ротерхэмом» стала для гостей первой выездной за месяц. До этого они проиграли «Лидсу» (1:3) и «Ипсвичу» (2:3).
Прогноз и ставки
За 2.06 букмекеры дают победу «Сток Сити», за 3.40 предлагают поставить на победу «Суонси». На ничью выставлена котировка 3.45.
«Сток» проиграл 4 матча подряд. У «Суонси» есть шанс продлить свою беспроигрышную серию до трех матчей.
Рекомендуется поставить на то, что «лебеди» как минимум не проиграют. Коэффициент составляет 1.71.