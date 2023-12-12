12 декабря в Сток-он-Трент «Сток Сити» примет «Суонси» в рамках поединка 21-го тура Чемпионшипа. Начало игры в 22:45 мск. «Сток Сити» — «Суонси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сток Сити»

Падение хозяев продолжается. Уже четыре тура подряд они терпят неудачи. На протяжении шести туров «Сток Сити» не моет одержать победу.

Из этих шести матчей только в двух «гончары» смогли отметиться. В остальных они отыграли без голов.

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Завершим ноябрь крупными поражениями от «Блэкберна» (0:3) и КПР (2:4), клуб проиграл в декабре «Плимуту» 0:2 и «Шеффилд Уэнсдей» 0:1.

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После 20 туров клуб имеет 21 набранное очко. С этим результатом он занимает 20-е место в турнирной таблице.

«Суонси»

«Суонси» на неделе обыграл 2:1 «Ротерхэм» на выезде и прервал свою безвыигрышную серию из пяти поединков.

Также в декабре «лебеди» сыграли с «Хаддерсфилдом». Там была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

Всего в активе команды 6 побед, 6 ничьих и 8 поражений. За весь отрезок сезона валлийцы набрали 24 очка и сейчас занимают 16-е место.

Победа над «Ротерхэмом» стала для гостей первой выездной за месяц. До этого они проиграли «Лидсу» (1:3) и «Ипсвичу» (2:3).

Прогноз и ставки

За 2.06 букмекеры дают победу «Сток Сити», за 3.40 предлагают поставить на победу «Суонси». На ничью выставлена котировка 3.45.

«Сток» проиграл 4 матча подряд. У «Суонси» есть шанс продлить свою беспроигрышную серию до трех матчей.

Рекомендуется поставить на то, что «лебеди» как минимум не проиграют. Коэффициент составляет 1.71.