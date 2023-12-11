«Металлист 1925» сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 17-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 15:00 мск. «Металлист 1925» — «Александрия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Металлист 1925»

Харьковчан сейчас заметно лихорадит. Команда Олега Голодюка проиграли в четырех своих последних матчах УПЛ.

На текущий момент команда находится на 11 месте в таблице. Причем потенциально слобожане должны быть в первой восьмерке.

Коэффициенты матча Металлист 1925 — Александрия 1X2Новым игрокам 3.153.052.45Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Металлист 1925» снова проиграл. Команда в голевой перестрелке уступила «Динамо» (2:4).

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А вот до того подопечные Голодюка уступили еще и «Шахтеру» (0:2). Так что морально-психологическая составляющая точно не на высоте.

И уж наверняка номинальные хозяева намерены прервать серию своих неудач. Плюс александрийцы также переживают не лучшие времена.

«Александрия»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. Текущее 13 место явно тянет на провал Руслана Ротаня и его штаба.

Главным бичом «Александрии» является слабый уровень реализации. В 15 матчах УПЛ команда отличилась всего 9 голами.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Александрия» в боевом поединке уступила «Кривбассу» (1:2).

Из 9 голов команды 3 на счету Артема Шулянского. Левый вингер явно прибавляет, и вполне способен стать одним из открытий сезона.

Наверняка «Александрия» постарается зацепиться за очки. В первом круге чемпионата команда Ротаня минимально одолела харьковчан.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Александрии» предлагают — 2.41.

На викторию «Металлиста 1925» дают — 3.19, ничья оценена — в 3.10.

Обе команды явно постараются преуспеть в атаке , так что стоит ожидать нескольких забитых мячей.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.