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    «Металлист 1925» — «Александрия». Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, УПЛ, 11 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Металлист 1925» — «Александрия»
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    Руслан Ротань
    «Металлист 1925» сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 17-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 15:00 мск. «Металлист 1925» — «Александрия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 11 Декабря 2023 года
    Металлист 1925
  • Украина. Премьер-лига
    •  Металлист 1925 15:00 Александрия Александрия
  • Александрия
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    «Металлист 1925»

    Харьковчан сейчас заметно лихорадит. Команда Олега Голодюка проиграли в четырех своих последних матчах УПЛ.

    На текущий момент команда находится на 11 месте в таблице. Причем потенциально слобожане должны быть в первой восьмерке.

    Коэффициенты матча Металлист 1925 — Александрия

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  • 3.153.052.45Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Металлист 1925» снова проиграл. Команда в голевой перестрелке уступила «Динамо» (2:4).

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    А вот до того подопечные Голодюка уступили еще и «Шахтеру» (0:2). Так что морально-психологическая составляющая точно не на высоте.

    И уж наверняка номинальные хозяева намерены прервать серию своих неудач. Плюс александрийцы также переживают не лучшие времена.

    «Александрия»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. Текущее 13 место явно тянет на провал Руслана Ротаня и его штаба.

    Главным бичом «Александрии» является слабый уровень реализации. В 15 матчах УПЛ команда отличилась всего 9 голами.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Александрия» в боевом поединке уступила «Кривбассу» (1:2).

    Из 9 голов команды 3 на счету Артема Шулянского. Левый вингер явно прибавляет, и вполне способен стать одним из открытий сезона.

    Наверняка «Александрия» постарается зацепиться за очки. В первом круге чемпионата команда Ротаня минимально одолела харьковчан.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Александрии» предлагают — 2.41.

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    На викторию «Металлиста 1925» дают — 3.19, ничья оценена — в 3.10.

    Обе команды явно постараются преуспеть в атаке, так что стоит ожидать нескольких забитых мячей.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.

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    «Металлист 1925» — «Александрия»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 11.12.2023. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое шоу!
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