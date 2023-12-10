В воскресенье, 10 декабря, в 19-м туре испанской Сегунды «Эйбар» в родных стенах сразится с «Андоррой». Начало игры — в 20:30 по мск. «Эйбар» — «Андорра»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эйбар»

По итогам 18 проведенных туров в этом розыгрыше Сегунды «Эйбар» с 30 набранными очкам идет на шестой позиции, но от второй отстает лишь на два балла.

Баски за всю турнирную дистанцию смогли одержать девять викторий, три матча они еще свели вничью и потерпели пять поражений, забили 31 гол при 23 пропущенных.

Коэффициенты матча Эйбар — ФК Андорра 1X2Новым игрокам 1.683.655.40Бонус$9500

В прошлом туре «оружейники» проиграли на выезде 0:1 «Вильярреалу-2». И это фиаско стало для них вторым за последние три игры. Всего же в отрезке последних пяти встреч они выиграли только один поединок.

Календарь и таблица испанской Примеры

В родных стенах «Эйбар» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл пять поединков из восьми проведенных, дважды сыграл вничью и потерпел одно фиаско.

«Андорра»

«Андорра» с 21 зачетным пунктом разместилась на 17 строке в турнирной таблице второго испанского дивизиона, оторвавшись всего на пять баллов от зоны вылета.

«Трехцветные» в этом чемпионате смогли выиграть только шесть игр из 18 проведенных, три матча свели вничью и девять раз уступали, забили 16 мячей, пропустили — 22.

Все прогнозы на футбол

В прошлом туре клуб из Княжества на своем поле обыграл «Уэску» со счетом 1:0. И этой викторий он прервал свою 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой трижды проиграл.

В гостях «Андорра» в текущем первенстве выиграла только один поединок из девяти сыгранных, два матча еще свела вничью и шесть встреч проиграла.

В прошлогоднем розыгрыше Сегунды на поле «Эйбара» эти команды расписали мировую со счетом 0:0, а в Андорре победили хозяева 2:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 1.75, победа «Андорры» — 4.73, ничья — 3.64.

В этом противостоянии прогнозируем, что «Эйбар» добудет первую победу над «Андоррой» в истории противостояний этих клубов.

И также ставим на то, что хозяева смогут отличиться более одного раза.