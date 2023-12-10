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    «Эйбар» добудет первую викторию над «Андоррой»

    «Эйбар» — «Андорра». Прогноз и ставка (к. 1.75) на футбол 10 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Андорра»
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    «Эйбар» — «Андорра»
    В воскресенье, 10 декабря, в 19-м туре испанской Сегунды «Эйбар» в родных стенах сразится с «Андоррой». Начало игры — в 20:30 по мск. «Эйбар» — «Андорра»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 10 Декабря 2023 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 20:30 ФК Андорра ФК Андорра
  • Испания. Сегунда
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    «Эйбар»

    По итогам 18 проведенных туров в этом розыгрыше Сегунды «Эйбар» с 30 набранными очкам идет на шестой позиции, но от второй отстает лишь на два балла.

    Баски за всю турнирную дистанцию смогли одержать девять викторий, три матча они еще свели вничью и потерпели пять поражений, забили 31 гол при 23 пропущенных.

    Коэффициенты матча Эйбар — ФК Андорра

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    В прошлом туре «оружейники» проиграли на выезде 0:1 «Вильярреалу-2». И это фиаско стало для них вторым за последние три игры. Всего же в отрезке последних пяти встреч они выиграли только один поединок.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В родных стенах «Эйбар» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл пять поединков из восьми проведенных, дважды сыграл вничью и потерпел одно фиаско.

    «Андорра»

    «Андорра» с 21 зачетным пунктом разместилась на 17 строке в турнирной таблице второго испанского дивизиона, оторвавшись всего на пять баллов от зоны вылета.

    «Трехцветные» в этом чемпионате смогли выиграть только шесть игр из 18 проведенных, три матча свели вничью и девять раз уступали, забили 16 мячей, пропустили — 22.

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    В прошлом туре клуб из Княжества на своем поле обыграл «Уэску» со счетом 1:0. И этой викторий он прервал свою 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой трижды проиграл.

    В гостях «Андорра» в текущем первенстве выиграла только один поединок из девяти сыгранных, два матча еще свела вничью и шесть встреч проиграла.

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    В прошлогоднем розыгрыше Сегунды на поле «Эйбара» эти команды расписали мировую со счетом 0:0, а в Андорре победили хозяева 2:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 1.75, победа «Андорры» — 4.73, ничья — 3.64.

    В этом противостоянии прогнозируем, что «Эйбар» добудет первую победу над «Андоррой» в истории противостояний этих клубов.

    И также ставим на то, что хозяева смогут отличиться более одного раза.

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    «Эйбар» — «Андорра»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на футбол. «Эйбар» добудет первую викторию над «Андоррой»
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