ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Абель Феррейра«Новый Моуринью» привел «Палмейрас» к титулу чемпиона Бразилии Александр Овечкин«Вашингтон» столкнулся с неприятной правдой после 0:6 от «Аризоны», что теперь делать Карбери? Хосеп Гвардиола«Ман Сити» допускает ошибки и теряет очки. Насколько серьезны их проблемы?
    Все новости спорта

    «Фрайбург» совершит успешный вояж

    «Вольфсбург» — «Фрайбург». Ставка (к. 3.17) и прогноз на футбол, Бундеслига, 9 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Вольфсбург Прогнозы на Фрайбург Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Фрайбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фрайбург»
    «Вольфсбург» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 17:30 мск. «Вольфсбург» — «Фрайбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Декабря 2023 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 17:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
    •

    «Вольфсбург»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает бледно. «Вольфсбург» находится на скромном 11 месте, проиграв в 7 матчах из 13.

    Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 13 поединках чемпионата Германии «волки» пропустили в свои ворота 24 мячей.

    Коэффициенты матча Вольфсбург — Фрайбург

    1X2Новым игрокам
  • 2.253.753.05Бонус$9500
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Вольфсбург» вновь не сумел разжиться очками. Команда по всем статьям уступила «Бохуму» (1:3).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Из Кубка Германии «волки» вылетели совсем недавно. Команда в овертайме минимально уступила гладбахцам.

    Матчи с «Фрайбургом» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков «волки» добыли две виктории при трех коллизиях.

    «Фрайбург»

    Эта команда привычно ходит в середняках лиги. Сейчас «Фрайбург» находится на 8 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    А вот с реализацией у команды откровенно не складывается. В 13 поединках игроки «Фрайбурга» отличились всего 16 голами.

  • Вирц, Бонифасе и другие звезды «Байера», делающие команду Хаби Алонсо претендентом на титул Бундеслиги
  • Этот сезон стал прорывным как для молодых талантов «Байера», так и до переживающих возрождение ветеранов
  • 06/12/2023

    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Фрайбург» успешно съездил в Майнц, где минимально победил.

    А вот в обороне у команды все далеко от идеала. В 13 матчах защитные тылы дали результативный сбой уже 23 раза.

    Наверняка «Фрайбург» будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Тем паче, в двух своих последних матчах команда победила, не пропустив при этом ни разу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.28.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Фрайбурга» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.83.

    «Фрайбург» сейчас прибавил, тогда как «волки» в последних матчах выглядели бледновато.

    Наш прогноз — Победа «Фрайбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.17. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.83.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Колорадо — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Ванкувер — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Полесье — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА Ереван — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аль-Таи — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Визела — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Сумгаит — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Галатасарай — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Веен Висбаден — Айнтрахт Бр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ганновер 96 — Карлсруэ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бенфика — Фаренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Рияд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вольфсбург» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (3.17), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на футбол. «Фрайбург» совершит успешный вояж
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры