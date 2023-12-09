«Вольфсбург» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 17:30 мск. «Вольфсбург» — «Фрайбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вольфсбург»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает бледно. «Вольфсбург» находится на скромном 11 месте, проиграв в 7 матчах из 13.

Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 13 поединках чемпионата Германии «волки» пропустили в свои ворота 24 мячей.

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В предыдущем туре чемпионата «Вольфсбург» вновь не сумел разжиться очками. Команда по всем статьям уступила «Бохуму» (1:3).

Все прогнозы на Бундеслигу

Из Кубка Германии «волки» вылетели совсем недавно. Команда в овертайме минимально уступила гладбахцам.

Матчи с «Фрайбургом» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков «волки» добыли две виктории при трех коллизиях.

«Фрайбург»

Эта команда привычно ходит в середняках лиги. Сейчас «Фрайбург» находится на 8 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

А вот с реализацией у команды откровенно не складывается. В 13 поединках игроки «Фрайбурга» отличились всего 16 голами.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Фрайбург» успешно съездил в Майнц, где минимально победил.

А вот в обороне у команды все далеко от идеала. В 13 матчах защитные тылы дали результативный сбой уже 23 раза.

Наверняка «Фрайбург» будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Тем паче, в двух своих последних матчах команда победила, не пропустив при этом ни разу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.28.

На викторию «Фрайбурга» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.83.

«Фрайбург» сейчас прибавил, тогда как «волки» в последних матчах выглядели бледновато .

Наш прогноз — Победа «Фрайбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.17. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.83.