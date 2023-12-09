«Вольфсбург»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает бледно. «Вольфсбург» находится на скромном 11 месте, проиграв в 7 матчах из 13.
Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 13 поединках чемпионата Германии «волки» пропустили в свои ворота 24 мячей.
Коэффициенты матча Вольфсбург — Фрайбург
В предыдущем туре чемпионата «Вольфсбург» вновь не сумел разжиться очками. Команда по всем статьям уступила «Бохуму» (1:3).
Из Кубка Германии «волки» вылетели совсем недавно. Команда в овертайме минимально уступила гладбахцам.
Матчи с «Фрайбургом» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков «волки» добыли две виктории при трех коллизиях.
«Фрайбург»
Эта команда привычно ходит в середняках лиги. Сейчас «Фрайбург» находится на 8 месте турнирной таблицы Бундеслиги.
А вот с реализацией у команды откровенно не складывается. В 13 поединках игроки «Фрайбурга» отличились всего 16 голами.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Фрайбург» успешно съездил в Майнц, где минимально победил.
А вот в обороне у команды все далеко от идеала. В 13 матчах защитные тылы дали результативный сбой уже 23 раза.
Наверняка «Фрайбург» будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Тем паче, в двух своих последних матчах команда победила, не пропустив при этом ни разу.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.28.
На викторию «Фрайбурга» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.83.
«Фрайбург» сейчас прибавил, тогда как
Наш прогноз — Победа «Фрайбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.17. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.83.