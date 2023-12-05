«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» на данный момент располагается в нижней части таблицы. Команда находится на 13-й позиции. Клуб набрал 15 очков в 14 встречах.
Это клуб, который и сам играет, и не мешает это делать другим. Команда в каждом матче как забивает, так и пропускает. Предстоящая встреча вряд ли станет исключением.
Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Бёрнли
Такой сценарий был реализован и в прошлом туре, в котором «Волки» на выезде потерпели поражение от лидера АПЛ «Арсенала», уступив со счетом 1:2.
В последних пяти поединках во всех турнирах «Вулверхэмптон» одержал одну победу при трех поражениях и одной ничьей, так что с такой формой хозяев у соперника есть шансы.
«Бернли»
«Бернли» находится на предпоследней строчке в турнирной таблице, набрав в 14-ти турах лишь семь очков.
В клубе четко понимают, что что-то пошло не так, но пока все равно не спешат со сложным решениями. Увольнение Венсана Компани в сложившейся ситуации вряд ли кого-то удивит.
Впрочем, возможно, бельгийцу все же правильно продлевают кредит доверия, ведь в прошлом туре «Кларетовые» разгромили «Шеффилд Юнайтед» (5:0) и поднялись с последнего места.
Этот успех прервал серию поражений «Бернли» в семь матчей. На этом отрезке один из аутсайдеров пропустил 19 мячей. Так что, возможно, окрыленный данной победой, он способен увезти очки в грядущей игре.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Вулверхэмптон» коэффициент на победу которого равен 1,90. Успех «Бернли» оценивается в 3,99, ничья — в 3,81.
В восьми из девяти последних матчах как хозяев, так и гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,79.
Еще один вариант ставки — «Вулверхэмптон» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 3,77, ведь в семи из восьми последних матчей «Бернли» проиграл при тотал больше 2,5 голов в шести из них.