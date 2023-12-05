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    Покончит ли «Вулверхэмптон» с поражениями?

    «Вулверхэмптон» — «Бернли». Ставка (к. 1.79) и прогноз на чемпионат Англии 5 декабря 2023 года

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    «Вулверхэмптон» — фаворит матча
    «Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 22:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Бернли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Декабря 2023 года
    Вулверхэмптон
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    •  Вулверхэмптон 22:30 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» на данный момент располагается в нижней части таблицы. Команда находится на 13-й позиции. Клуб набрал 15 очков в 14 встречах.

    Это клуб, который и сам играет, и не мешает это делать другим. Команда в каждом матче как забивает, так и пропускает. Предстоящая встреча вряд ли станет исключением.

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Бёрнли

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  • 1.853.804.30Бонус$9500
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    Такой сценарий был реализован и в прошлом туре, в котором «Волки» на выезде потерпели поражение от лидера АПЛ «Арсенала», уступив со счетом 1:2.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последних пяти поединках во всех турнирах «Вулверхэмптон» одержал одну победу при трех поражениях и одной ничьей, так что с такой формой хозяев у соперника есть шансы.

    «Бернли»

    «Бернли» находится на предпоследней строчке в турнирной таблице, набрав в 14-ти турах лишь семь очков.

    В клубе четко понимают, что что-то пошло не так, но пока все равно не спешат со сложным решениями. Увольнение Венсана Компани в сложившейся ситуации вряд ли кого-то удивит.

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    • Впрочем, возможно, бельгийцу все же правильно продлевают кредит доверия, ведь в прошлом туре «Кларетовые» разгромили «Шеффилд Юнайтед» (5:0) и поднялись с последнего места.

    Этот успех прервал серию поражений «Бернли» в семь матчей. На этом отрезке один из аутсайдеров пропустил 19 мячей. Так что, возможно, окрыленный данной победой, он способен увезти очки в грядущей игре.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Вулверхэмптон» коэффициент на победу которого равен 1,90. Успех «Бернли» оценивается в 3,99, ничья — в 3,81.

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    В восьми из девяти последних матчах как хозяев, так и гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,79.

    Еще один вариант ставки — «Вулверхэмптон» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 3,77, ведь в семи из восьми последних матчей «Бернли» проиграл при тотал больше 2,5 голов в шести из них.

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    «Вулверхэмптон» — «Бернли»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 05.12.2023. Прогнозы на футбол. Покончит ли «Вулверхэмптон» с поражениями?
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