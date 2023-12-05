«Арарат» сыграет на своем поле с «Арарат-Арменией» в рамках 19-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 15:00 мск. «Арарат» — «Арарат-Армения»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Арарат»

Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. Ереванцы находятся на 6 месте в турнирной таблице чемпионата Армении.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 18 матчах игроки «Арарата» забили всего 17 мячей.

В своем последнем поединке «Арарат» не смог разжиться зачетными баллами. Команда уступила «Урарту» со счетом 1:2.

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А вот последняя победа случилась без малого месяц назад. Да и вообще, матчи с «Арарат-Арменией» для команды традиционно складываются неудачно.

Вообще, «Арарат» вряд ли поднимется выше нынешней позиции. Ни о какой борьбе за самые высокие места не может быть и речи.

«Арарат-Армения»

Эта команда на текущий момент пребывает на 3 месте таблицы. «Арарат-Армения» отстает от лидера на 10 очков.

Причем атакует «Арарат-Армения» довольно таки прилично. В 18 матчах чемпионата игроки команды настреляли 40 мячей.

Последний поединок для команды сложился неудачно. «Арарат-Армения» не смог переиграть «Алашкерт» (1:1).

Более того, команда не так давно прошла в четвертьфинал Кубка Армении. Минимально был обыгран «Гандзасар».

И уж точно гости будут максимально активно атаковать. Терять очки команде нельзя, да и конкуренты не дремлют.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Арарат-Армении» предлагают — 1.65.

На викторию «Арарата» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.79.

«Арарат-Армения» выглядит явно мощнее оппонента, однако нередко теряет очки на ровном месте .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.