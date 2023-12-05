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    «Арарат» — «Арарат-Армения». Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 5 декабря 2023 года

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    «Арарат»
    «Арарат» сыграет на своем поле с «Арарат-Арменией» в рамках 19-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 15:00 мск. «Арарат» — «Арарат-Армения»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 05 Декабря 2023 года
    Арарат
  • Ереван
    •  Арарат 15:00 Арарат-Армения Арарат-Армения
  • Ереван
    •

    «Арарат»

    Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. Ереванцы находятся на 6 месте в турнирной таблице чемпионата Армении.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 18 матчах игроки «Арарата» забили всего 17 мячей.

    В своем последнем поединке «Арарат» не смог разжиться зачетными баллами. Команда уступила «Урарту» со счетом 1:2.

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    А вот последняя победа случилась без малого месяц назад. Да и вообще, матчи с «Арарат-Арменией» для команды традиционно складываются неудачно.

    Вообще, «Арарат» вряд ли поднимется выше нынешней позиции. Ни о какой борьбе за самые высокие места не может быть и речи.

    «Арарат-Армения»

    Эта команда на текущий момент пребывает на 3 месте таблицы. «Арарат-Армения» отстает от лидера на 10 очков.

    Причем атакует «Арарат-Армения» довольно таки прилично. В 18 матчах чемпионата игроки команды настреляли 40 мячей.

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    • Последний поединок для команды сложился неудачно. «Арарат-Армения» не смог переиграть «Алашкерт» (1:1).

    Более того, команда не так давно прошла в четвертьфинал Кубка Армении. Минимально был обыгран «Гандзасар».

    И уж точно гости будут максимально активно атаковать. Терять очки команде нельзя, да и конкуренты не дремлют.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Арарат-Армении» предлагают — 1.65.

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    На викторию «Арарата» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.79.

    «Арарат-Армения» выглядит явно мощнее оппонента, однако нередко теряет очки на ровном месте.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.

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    «Арарат» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 05.12.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен обеспечен!
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