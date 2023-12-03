ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евро-2024 приближаетсяГалопом по Европам. Краткий гид по стадионам и городам Евро-2024 Антуан ГризманнРабота над ошибками. Как Гризманн стал лучшим игроком Ла Лиги в 32 года Рубен Бараха15 самых сложных клубов для управления в Football Manager 2024
    Все новости спорта

    Для Ромащенко это будет последний шанс

    «Ахмат» — «Спартак». Ставка (к. 1.83) и прогноз на РПЛ 3 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ахмат Прогнозы на Спартак Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирослав Ромащенко
    Грозненский «Ахмат» на своем поле примет московский «Спартак» в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги. Матч состоится 3 декабря, 19:00 (мск). «Ахмат» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Декабря 2023 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 19:00 Спартак Спартак
  • Москва
    •

    «Ахмат»

    После 16-ти туров грозненский «Ахмат» опустился уже в зону стыковых матчей с 13 очками. Это явно не тот результат, на который рассчитывали увольняя Сергея Ташуева и приглашая экс-помощника Черчесова.

    Последние неудачи вызвали недовольство руководителей клуба, над Мирославом Ромащенко уже завис «дамоклов меч». Неудача в матче со «Спартаком», вероятно, приведет к его отставке.

    Коэффициенты матча Ахмат — Спартак

    1X2Новым игрокам
  • 3.053.602.30Бонус$9500
    •

    В последнем туре «Ахмат» снова не смог взять три очка, сыграв вничью (1:1) в Оренбурге. Грозненцы пропустили первыми в начале второго тайма, но все-таки нашли в себе силы перехватить инициативу, сравнять счет и даже имели шанс вырвать победу, но судья не засчитал один гол.

    Календарь и таблица РПЛ

    Автором забитого мяча в составе «Ахмата» стал уже немного подзабытый Гамид Агаларов, который заработал пенальти и сам же его исполнил. Для него это всего второй гол в чемпионате.

    «Спартак»

    В последних матчах подопечные Гильермо Абаскаля подтянулись к лидирующей группе и сейчас располагаются уже на четвертом месте в 5 очках от лидирующего «Зенита».

    В последнем туре «Спартак» на выезде обыграл «Балтику» со счетом 2:0. Матч проходил в непростых погодных условиях, но «красно-белые» победили по делу, показав неплохого уровня футбол.

  • 15 самых сложных клубов для управления в Football Manager 2024
  • Лучший способ проверить свои навыки менеджера
  • Сегодня

    • Голы в той встрече забивали Даниил Хлусевич и Квинси Промес, а две голевые передачи отдал Александр Соболев, вернувшийся в основу после некоторого перерыва и составивший связку в атаке вместе с Промесом.

    В последних турах Абаскаль стабилизировал состав, защита играет практически в неизменном сочетании, это сразу добавило уверенности и спокойствия команде. Но все равно запаса прочности пока у нее не наблюдаются, победы ей даются с большим трудом и за счет более высокого класса.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры отдают предпочтение «Спартаку». На его победу — 2,43. На «Ахмат» — 3,10. На ничью — 3,60.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Для Мирослава Ромащенко этот матч может стать последним во главе «Ахмат», поэтому с мотивацией проблем у игроков не должно быть, если они хотят работать под руководством этого специалиста.

    В первую очередь, «Ахмат» постарается обезопасить свои ворота, выстроить прочные редуты сзади и ловить соперника на контратаках. На наш взгляд, неплохим вариантом будет ставка «что Спартак забьет менее двух мячей» за 1,83.

    Любители рискнуть могут попробовать прогноз на победу «Ахмата» за 3,10. Трибуны будут гнать свою команду, также стоит учитывать, что реально включение административного ресурса.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Факел — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Сочи — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дженоа — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Бохум — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Боруссия М — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Брентфорд — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ахмат» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на футбол. Для Ромащенко это будет последний шанс
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры