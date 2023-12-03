Грозненский «Ахмат» на своем поле примет московский «Спартак» в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги. Матч состоится 3 декабря, 19:00 (мск). «Ахмат» — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ахмат»

После 16-ти туров грозненский «Ахмат» опустился уже в зону стыковых матчей с 13 очками. Это явно не тот результат, на который рассчитывали увольняя Сергея Ташуева и приглашая экс-помощника Черчесова.

Последние неудачи вызвали недовольство руководителей клуба, над Мирославом Ромащенко уже завис «дамоклов меч». Неудача в матче со «Спартаком», вероятно, приведет к его отставке.

Коэффициенты матча Ахмат — Спартак 1X2Новым игрокам 3.053.602.30Бонус$9500

В последнем туре «Ахмат» снова не смог взять три очка, сыграв вничью (1:1) в Оренбурге. Грозненцы пропустили первыми в начале второго тайма, но все-таки нашли в себе силы перехватить инициативу, сравнять счет и даже имели шанс вырвать победу, но судья не засчитал один гол.

Календарь и таблица РПЛ

Автором забитого мяча в составе «Ахмата» стал уже немного подзабытый Гамид Агаларов, который заработал пенальти и сам же его исполнил. Для него это всего второй гол в чемпионате.

«Спартак»

В последних матчах подопечные Гильермо Абаскаля подтянулись к лидирующей группе и сейчас располагаются уже на четвертом месте в 5 очках от лидирующего «Зенита».

В последнем туре «Спартак» на выезде обыграл «Балтику» со счетом 2:0. Матч проходил в непростых погодных условиях, но «красно-белые» победили по делу, показав неплохого уровня футбол.

Голы в той встрече забивали Даниил Хлусевич и Квинси Промес, а две голевые передачи отдал Александр Соболев, вернувшийся в основу после некоторого перерыва и составивший связку в атаке вместе с Промесом.

В последних турах Абаскаль стабилизировал состав, защита играет практически в неизменном сочетании, это сразу добавило уверенности и спокойствия команде. Но все равно запаса прочности пока у нее не наблюдаются, победы ей даются с большим трудом и за счет более высокого класса.

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры отдают предпочтение «Спартаку». На его победу — 2,43. На «Ахмат» — 3,10. На ничью — 3,60.

Для Мирослава Ромащенко этот матч может стать последним во главе «Ахмат», поэтому с мотивацией проблем у игроков не должно быть, если они хотят работать под руководством этого специалиста.

В первую очередь, «Ахмат» постарается обезопасить свои ворота, выстроить прочные редуты сзади и ловить соперника на контратаках. На наш взгляд, неплохим вариантом будет ставка «что Спартак забьет менее двух мячей» за 1,83.

Любители рискнуть могут попробовать прогноз на победу «Ахмата» за 3,10. Трибуны будут гнать свою команду, также стоит учитывать, что реально включение административного ресурса.