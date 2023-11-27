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    «Сан-Паулу» победы не видать?!

    «Сан-Паулу» — «Куяба». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 27 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Куяба»
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    «Сан-Паулу»
    «Сан-Паулу» сыграет на своем поле с «Куябой» в рамках 35-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 00:30 мск. «Сан-Паулу» — «Куяба»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 27 Ноября 2023 года
    Сан-Паулу
  • Сан-Паулу
    •  Сан-Паулу 00:30 Куяба Куяба
  • Бразилия. Серия А
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    «Сан-Паулу»

    Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. «Сан-Паулу» сейчас пребывает на скромном 10 месте турнирной таблицы.

    Да и с реализацией откровенно не все гладко. В 34 поединках чемпионата Бразилии команда забила лишь 37 мячей.

    В своем последнем поединке команда снова проиграла. «Сан-Паулу» на выезде минимально уступил «Флуминенсе».

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    Более того, команда не забивает уже на протяжении двух последних матчей. Зато до последней неудачи «Сан-Паулу» не пропускал трижды подряд.

    «Сан-Паулу» в последнее время сложно играет с «Куябой». Из пяти последних очных поединков соперники по разу обменялись викториями.

    «Куяба»

    Эта команда в нынешнем сезоне фактически избежала борьбы за выживание. Ныне «Куяба» девятая в таблице, и даже в первую семерку может подняться.

    Показатели у команды средние, под стать середняку. Главной же бедой является слабая реализация: 36 мячей в 34 поединках.

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    • Свой последний матч команда может записать в актив. «Куяба» в родных стенах переиграла «Форталезу» (2:1).

    Причем эта победа стала для команды второй подряд. До этого была разгромлена слабенькая «Баия» (3:0), что с настроем полный ажур!

    И уж точно гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Куяба» явно постарается продолжить свой подъем вверх по таблице.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сан-Паулу» предлагают — 1.74.

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    На викторию «Куябы» дают — 5.16, ничья оценена — в 3.44.

    «Куяба» в последних матчах выглядит весьма выгодно, и явно постарается зацепиться за очки.

    Наш прогноз — Победа «Куябы» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.29.

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    «Сан-Паулу» — «Куяба»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 27.11.2023. Прогнозы на футбол. «Сан-Паулу» победы не видать?!
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