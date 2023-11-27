«Сан-Паулу»
Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. «Сан-Паулу» сейчас пребывает на скромном 10 месте турнирной таблицы.
Да и с реализацией откровенно не все гладко. В 34 поединках чемпионата Бразилии команда забила лишь 37 мячей.
В своем последнем поединке команда снова проиграла. «Сан-Паулу» на выезде минимально уступил «Флуминенсе».
Более того, команда не забивает уже на протяжении двух последних матчей. Зато до последней неудачи «Сан-Паулу» не пропускал трижды подряд.
«Сан-Паулу» в последнее время сложно играет с «Куябой». Из пяти последних очных поединков соперники по разу обменялись викториями.
«Куяба»
Эта команда в нынешнем сезоне фактически избежала борьбы за выживание. Ныне «Куяба» девятая в таблице, и даже в первую семерку может подняться.
Показатели у команды средние, под стать середняку. Главной же бедой является слабая реализация: 36 мячей в 34 поединках.
Свой последний матч команда может записать в актив. «Куяба» в родных стенах переиграла «Форталезу» (2:1).
Причем эта победа стала для команды второй подряд. До этого была разгромлена слабенькая «Баия» (3:0), что с настроем полный ажур!
И уж точно гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Куяба» явно постарается продолжить свой подъем вверх по таблице.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сан-Паулу» предлагают — 1.74.
На викторию «Куябы» дают — 5.16, ничья оценена — в 3.44.
«Куяба»
Наш прогноз — Победа «Куябы» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.29.