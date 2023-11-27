«Сан-Паулу» сыграет на своем поле с «Куябой» в рамках 35-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 00:30 мск. «Сан-Паулу» — «Куяба»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Паулу»

Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. «Сан-Паулу» сейчас пребывает на скромном 10 месте турнирной таблицы.

Да и с реализацией откровенно не все гладко. В 34 поединках чемпионата Бразилии команда забила лишь 37 мячей.

В своем последнем поединке команда снова проиграла. «Сан-Паулу» на выезде минимально уступил «Флуминенсе».

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Более того, команда не забивает уже на протяжении двух последних матчей. Зато до последней неудачи «Сан-Паулу» не пропускал трижды подряд.

«Сан-Паулу» в последнее время сложно играет с «Куябой». Из пяти последних очных поединков соперники по разу обменялись викториями.

«Куяба»

Эта команда в нынешнем сезоне фактически избежала борьбы за выживание. Ныне «Куяба» девятая в таблице, и даже в первую семерку может подняться.

Показатели у команды средние, под стать середняку. Главной же бедой является слабая реализация: 36 мячей в 34 поединках.

Свой последний матч команда может записать в актив. «Куяба» в родных стенах переиграла «Форталезу» (2:1).

Причем эта победа стала для команды второй подряд. До этого была разгромлена слабенькая «Баия» (3:0), что с настроем полный ажур!

И уж точно гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Куяба» явно постарается продолжить свой подъем вверх по таблице.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сан-Паулу» предлагают — 1.74.

На викторию «Куябы» дают — 5.16, ничья оценена — в 3.44.

«Куяба» в последних матчах выглядит весьма выгодно , и явно постарается зацепиться за очки.

Наш прогноз — Победа «Куябы» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.29.