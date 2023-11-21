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    Андорра — Израиль. Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 21 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Андорра — Израиль
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    Израиль не выиграл три последних матча
    21 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Андорры и Израиля. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Андорра — Израиль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I 21 Ноября 2023 года
    Андорра
  • Андорра-ла-Велья
    •  Андорра 22:45 Израиль Израиль
  • Иерусалим
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    Андорра

    «Почтальоны» как всегда — главные аутсайдеры своей группы. В этот раз андоррцы также идут последними. В активе пиренейской команды два пункта.

    В девяти играх сборная потерпела семь поражений и дважды сыграла вничью. Главный коллектив Андорры только три раза поразил ворота соперника и 18 раз пропустил в свои.

    Коэффициенты матча Андорра — Израиль

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    Последние четыре игры «трехцветные» проиграли. Они потерпели поражения от Румынии (0:4), Косово (0:3), Швейцарии (0:3) и Беларуси (0:1). Лишь перед этим подопечные Кольдо смогли набрать очко, сыграв вничью с той же Беларусью (0:0).

    Все прогнозы на Евро-2024

    Последняя победа Андорры датирована еще 22 сентября 2022 года, когда команда на выезде переиграла Лихтенштейн в матче Лиги наций УЕФА.

    Израиль

    Сборная Израиля потеряла шансы выйти на чемпионат Европы. В девяти поединках израильтяне смогли добыть три победы, три раза проиграли и трижды сыграли вничью.

    Израильская команда забила девять мячей в ворота соперников и 11 пропустила в свои. Тем самым команда набрала 12 очков и расположилась на третьем месте в таблице, опережая Косово на один балл.

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    • «Сине-белые» уже успели в ноябре провести три перенесенных поединка. Сначала они проиграли Косово (0:1), затем сыграли вничью со Швейцарией (1:1) и проиграли Румынии (1:2), так что уже три матча не побеждают.

    В прошлом году подопечные Алона Хазана смогли выиграть свою группу в Лиге наций. Они смогли опередить Исландию и Албанию, набрав 8 баллов из 12 возможных. Теперь израильтяне будут играть в Лиге А.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Израиль, коэффициент на победу которого равен 1,20. Успех Андорры оценивается в 19,55, ничья — в 11,37.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,24.

    Еще один вариант ставки — Израиль выиграет 1-й тайм и матч за 2,11, ведь гости, как явный фаворит, более чем способны реализовать такой сценарий.

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    Андорра — Израиль: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на футбол. Сохранит ли Израиль 3-е место в группе?
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