21 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Андорры и Израиля. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Андорра — Израиль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андорра

«Почтальоны» как всегда — главные аутсайдеры своей группы. В этот раз андоррцы также идут последними. В активе пиренейской команды два пункта.

В девяти играх сборная потерпела семь поражений и дважды сыграла вничью. Главный коллектив Андорры только три раза поразил ворота соперника и 18 раз пропустил в свои.

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Последние четыре игры «трехцветные» проиграли. Они потерпели поражения от Румынии (0:4), Косово (0:3), Швейцарии (0:3) и Беларуси (0:1). Лишь перед этим подопечные Кольдо смогли набрать очко, сыграв вничью с той же Беларусью (0:0).

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Последняя победа Андорры датирована еще 22 сентября 2022 года, когда команда на выезде переиграла Лихтенштейн в матче Лиги наций УЕФА.

Израиль

Сборная Израиля потеряла шансы выйти на чемпионат Европы. В девяти поединках израильтяне смогли добыть три победы, три раза проиграли и трижды сыграли вничью.

Израильская команда забила девять мячей в ворота соперников и 11 пропустила в свои. Тем самым команда набрала 12 очков и расположилась на третьем месте в таблице, опережая Косово на один балл.

«Сине-белые» уже успели в ноябре провести три перенесенных поединка. Сначала они проиграли Косово (0:1), затем сыграли вничью со Швейцарией (1:1) и проиграли Румынии (1:2), так что уже три матча не побеждают.

В прошлом году подопечные Алона Хазана смогли выиграть свою группу в Лиге наций. Они смогли опередить Исландию и Албанию, набрав 8 баллов из 12 возможных. Теперь израильтяне будут играть в Лиге А.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Израиль, коэффициент на победу которого равен 1,20. Успех Андорры оценивается в 19,55, ничья — в 11,37.

В четырех из пяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,24.

Еще один вариант ставки — Израиль выиграет 1-й тайм и матч за 2,11, ведь гости, как явный фаворит, более чем способны реализовать такой сценарий.