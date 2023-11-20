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    Украина не пустит Италию на Евро-2024?

    Украина — Италия. Ставка (к. 2.39) и прогноз на Евро-2024 20 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Украина — Италия
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    Михаил Мудрик и три итальянца
    Сборная Украины сыграет против команды Италии в заключительном туре группового этапа отборочного турнира Евро-2024. Матч пройдет 20 ноября в Леверкузене, начало — в 22:45 мск. Украина — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C 20 Ноября 2023 года

    Украина

    Сборная Украины занимает третье место в группе после семи сыгранных матчей, в которых набрала 13 очков.

    Среди недели украинцы провели товарищеский матч с польской «Лехией» (2:0), в котором одержали победу со счетом 2:0.

    Коэффициенты матча Украина — Италия

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    Это была разминка перед встречей с Италией. Здесь команду Сергея Реброва устроит только победа.

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    С учетом того, в какой она оказалась группе, Украина очень достойно проводит эту отборочную кампанию.

    В сентябре украинцы сыграли вничью с Англией (2:2), а вскоре после этого были близки к тому, чтобы отобрать очки и у Италии (1:2).

    В предстоящем матче Ребров сможет рассчитывать на всех основных игроков, в том числе на Михаила Мудрика, Александра Зинченко, а также на Виктора Цыганкова и Артема Довбика, которые в составе «Жироны» разрывают испанскую Ла Лигу.

    Италия

    Сборная Италии находится на второй строчке, тоже набрав 13 очков, но при этом опережая Украину по дополнительным показателям.

    Важная деталь: если украинцам нужна победа, то итальянцев устроит даже ничья. Для нынешней «Скуадры Адзурры», которая по игре очень часто напоминает типичного середняка Серии А, это имеет большое значение.

    В пятницу команда Лучано Спаллетти одержала победу над Северной Македонией (5:2).

    Итальянцы вели 3:0 после первого тайма, но к середине второго соперник вернул интригу, забив два мяча. Но на этот раз обошлось без драмы — действующие чемпионы Европы мощно провели заключительные десять минут.

    Просто факт: Италия выиграла лишь один из трех предыдущих матчей на выезде. Визит в Англию завершился поражением, а поездка в гости к Северной Македонии — вничью.

    Прогноз и ставка

    На Украину в этом матче можно поставить за 3.90, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу Италии — за 1.96.

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    Итальянцы с трудом обыграли Украину на своем поле, а в Леверкузене их тем более ждет испытание.

    В данном случае есть смысл поставить на голы. Украинцам все-таки придется чаще смотреть в сторону чужих ворот, чем своих. Очевидно, что команда Реброва способна забить хотя бы один мяч, но и провалов в обороне ей вряд ли удастся избежать.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.39.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.20.

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    Украина — Италия: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 20.11.2023. Прогнозы на футбол. Украина не пустит Италию на Евро-2024?
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