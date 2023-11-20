Сборная Украины сыграет против команды Италии в заключительном туре группового этапа отборочного турнира Евро-2024. Матч пройдет 20 ноября в Леверкузене, начало — в 22:45 мск. Украина — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Украина

Сборная Украины занимает третье место в группе после семи сыгранных матчей, в которых набрала 13 очков.

Среди недели украинцы провели товарищеский матч с польской «Лехией» (2:0), в котором одержали победу со счетом 2:0.

Коэффициенты матча Украина — Италия 1X2Новым игрокам 4.203.651.90Бонус$9500

Это была разминка перед встречей с Италией. Здесь команду Сергея Реброва устроит только победа.

С учетом того, в какой она оказалась группе, Украина очень достойно проводит эту отборочную кампанию.

В сентябре украинцы сыграли вничью с Англией (2:2), а вскоре после этого были близки к тому, чтобы отобрать очки и у Италии (1:2).

В предстоящем матче Ребров сможет рассчитывать на всех основных игроков, в том числе на Михаила Мудрика, Александра Зинченко, а также на Виктора Цыганкова и Артема Довбика, которые в составе «Жироны» разрывают испанскую Ла Лигу.

Италия

Сборная Италии находится на второй строчке, тоже набрав 13 очков, но при этом опережая Украину по дополнительным показателям.

Важная деталь: если украинцам нужна победа, то итальянцев устроит даже ничья. Для нынешней «Скуадры Адзурры», которая по игре очень часто напоминает типичного середняка Серии А, это имеет большое значение.

В пятницу команда Лучано Спаллетти одержала победу над Северной Македонией (5:2).

Итальянцы вели 3:0 после первого тайма, но к середине второго соперник вернул интригу, забив два мяча. Но на этот раз обошлось без драмы — действующие чемпионы Европы мощно провели заключительные десять минут.

Просто факт: Италия выиграла лишь один из трех предыдущих матчей на выезде. Визит в Англию завершился поражением, а поездка в гости к Северной Македонии — вничью.

Прогноз и ставка

На Украину в этом матче можно поставить за 3.90, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу Италии — за 1.96.

Итальянцы с трудом обыграли Украину на своем поле, а в Леверкузене их тем более ждет испытание.

В данном случае есть смысл поставить на голы. Украинцам все-таки придется чаще смотреть в сторону чужих ворот, чем своих. Очевидно, что команда Реброва способна забить хотя бы один мяч, но и провалов в обороне ей вряд ли удастся избежать.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.39.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.20.