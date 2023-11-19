Швеция сыграет на своем поле с Эстонией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 20:00 мск. Швеция — Эстония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Шведы стали, наверное, главным разочарованием нынешней квалификации. «Тре Крунур» без шансов пропустили вперед Австрию и Бельгию.

Более того, скандинавы выиграли только в двух матчах из семи. Да и в свои ворота команда пропустила 12 мячей.

Коэффициенты матча Швеция — Эстония 1X2Новым игрокам 1.168.5019.00Бонус$9500

Свой последний поединок Швеция полностью провалила. На выезде скандинавы пропустили три безответных мяча от азербайджанцев.

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До того команда расписала мировую с Бельгией (1:1). Да и вообще, шведы явно попали в зону турбулентности.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются хлопнуть дверью напоследок. Шведы не должны иметь проблем с аутсайдером квинтета.

Эстония

Эта команда провалила очередной отборочный цикл. В 7 поединках эстонцы набрали всего лишь один зачетный балл.

Более того, сборная Эстонии забила всего 2 гола. А вот в собственные ворота пропущено уже 20 мячей, и это не предел!

В своем последнем поединке команда вновь проиграла. Эстония в родных стенах ничего не противопоставила Австрии (0:2).

Последняя победа случилась еще в январе. Тогда в контрольной встрече эстонцы минимально одолели сборную Финляндии.

Нет сомнений, что гости постараются дать бой шведам. Правда, последнее очное свидание завершилось для прибалтийцев разгромным поражением (0:5).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Швеции предлагают — 1.11.

На викторию Эстонии дают — 29.00, ничья оценена — в 9.40.

Обе команды уже потеряли турнирную мотивацию, а значит, смогут сыграть без психологического давления .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.38.