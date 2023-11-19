ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио НусаМЛС, Бельгия или Франция? Лучшие лиги для поиска молодых звезд Килиан Мбаппе Цирк Килиана Мбаппе возвращается! Новый виток трансферной саги суперзвезды ПСЖ? НеймарЭпоха Неймара — всё. Сборной Бразилии пора забыть о своей звезде, иначе ее ждет провал
  • 00:53
    • Италия в голевой перестрелке разгромила Северную Македонию
  • 00:47
    • Англия победила Мальту
  • 00:42
    • Дания победила Словению и пробилась на Евро-2024
  • 00:33
    • Рублев уступил Звереву на Итоговом турнире ATP
  • 00:41
    • Польша и Чехия не выявили победителя
  • 00:18
    • Спортдир «Жироны»: Мичел способен тренировать «Ман Сити»
  • 23:40
    • Эндрик вошел в число самых молодых дебютантов сборной Бразилии
    Все новости спорта

    Швеция и Эстония устроят голевой обмен

    Швеция — Эстония. Ставка (к. 3.10) и прогноз на Евро-2024 19 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Швеции Прогнозы на Сборная Эстонии Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Швеция — Эстония
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмиль Форсберг
    Швеция сыграет на своем поле с Эстонией в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 20:00 мск. Швеция — Эстония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F 19 Ноября 2023 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 20:00 Эстония Эстония
  • Таллин
    •

    Швеция

    Шведы стали, наверное, главным разочарованием нынешней квалификации. «Тре Крунур» без шансов пропустили вперед Австрию и Бельгию.

    Более того, скандинавы выиграли только в двух матчах из семи. Да и в свои ворота команда пропустила 12 мячей.

    Коэффициенты матча Швеция — Эстония

    1X2Новым игрокам
  • 1.168.5019.00Бонус$9500
    •

    Свой последний поединок Швеция полностью провалила. На выезде скандинавы пропустили три безответных мяча от азербайджанцев.

    Все прогнозы на Евро-2024

    До того команда расписала мировую с Бельгией (1:1). Да и вообще, шведы явно попали в зону турбулентности.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются хлопнуть дверью напоследок. Шведы не должны иметь проблем с аутсайдером квинтета.

    Эстония

    Эта команда провалила очередной отборочный цикл. В 7 поединках эстонцы набрали всего лишь один зачетный балл.

    Более того, сборная Эстонии забила всего 2 гола. А вот в собственные ворота пропущено уже 20 мячей, и это не предел!

  • Трансферный дайджест. 7 ноября — 13 ноября
  • «Реал» не сможет подписать Холанна, Сперцян поедет покорять Италию, а «Бавария» подпишет опорника
  • 13/11/2023

    • В своем последнем поединке команда вновь проиграла. Эстония в родных стенах ничего не противопоставила Австрии (0:2).

    Последняя победа случилась еще в январе. Тогда в контрольной встрече эстонцы минимально одолели сборную Финляндии.

    Нет сомнений, что гости постараются дать бой шведам. Правда, последнее очное свидание завершилось для прибалтийцев разгромным поражением (0:5).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Швеции предлагают — 1.11.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию Эстонии дают — 29.00, ничья оценена — в 9.40.

    Обе команды уже потеряли турнирную мотивацию, а значит, смогут сыграть без психологического давления.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.38.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шарлотт — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ямайка — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Торонто — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Кливленд — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Атланта — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Чикаго — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Виннипег — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Гондурас — Мексика
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Юта — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Портленд — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  3.51
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Швеция — Эстония: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 19.11.2023. Прогнозы на футбол. Швеция и Эстония устроят голевой обмен
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры