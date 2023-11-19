Швеция
Шведы стали, наверное, главным разочарованием нынешней квалификации. «Тре Крунур» без шансов пропустили вперед Австрию и Бельгию.
Более того, скандинавы выиграли только в двух матчах из семи. Да и в свои ворота команда пропустила 12 мячей.
Коэффициенты матча Швеция — Эстония
Свой последний поединок Швеция полностью провалила. На выезде скандинавы пропустили три безответных мяча от азербайджанцев.
До того команда расписала мировую с Бельгией (1:1). Да и вообще, шведы явно попали в зону турбулентности.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются хлопнуть дверью напоследок. Шведы не должны иметь проблем с аутсайдером квинтета.
Эстония
Эта команда провалила очередной отборочный цикл. В 7 поединках эстонцы набрали всего лишь один зачетный балл.
Более того, сборная Эстонии забила всего 2 гола. А вот в собственные ворота пропущено уже 20 мячей, и это не предел!
В своем последнем поединке команда вновь проиграла. Эстония в родных стенах ничего не противопоставила Австрии (0:2).
Последняя победа случилась еще в январе. Тогда в контрольной встрече эстонцы минимально одолели сборную Финляндии.
Нет сомнений, что гости постараются дать бой шведам. Правда, последнее очное свидание завершилось для прибалтийцев разгромным поражением (0:5).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Швеции предлагают — 1.11.
На викторию Эстонии дают — 29.00, ничья оценена — в 9.40.
Обе команды уже потеряли турнирную мотивацию, а значит,
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.38.