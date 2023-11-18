18 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Израиля и Румынии. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Израиль — Румыния: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Израиль

Сборная Израиля сохраняет шансы на то, чтобы выйти на чемпионат Европы. В восьми поединках израильтяне смогли добыть три победы, два раза проиграли и трижды сыграли вничью. Израильская национальная команда забила восемь мячей в ворота соперников и девять пропустила в свои.

В итоге главная команда Израиля набрала двенадцать очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Она на четыре пункта отстает от Швейцарии и Румынии, поэтому Израиль устроит только две победы в оставшихся двух поединках.

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«Сине-белые» уже успели в ноябре провести два перенесенных поединка. Сначала коллектив из Израиля проиграл Косово (0:1), а затем сыграла вничью со Швейцарией (1:1). Последняя победа была 12 сентября в матче с Беларусью (1:0).

Все прогнозы на Евро-2024

В прошлом году подопечные Алона Хазана смогли выиграть свою группу в Лиге наций. Они смогли опередить Исландию и Албанию, набрав 8 баллов из 12 возможных. Теперь израильтяне будут играть в Лиге А.

Румыния

У румын есть отличный шанс пробиться на Евро-2024. В восьми поединках румынская национальная команда добыла четыре победы и столько же раз сыграла вничью, ни разу не проиграв. Коллектив из Румынии тринадцать раз поразил ворота соперника и четыре пропустили в свои.

В настоящий момент в активе Румынии 16 пунктов и вторая позиция в турнирной таблице. «Трехцветные» на четыре пункта опережают как раз Израиль. Для выхода на главное европейское первенство «желтым» достаточно выиграть один матч из двух. Впереди у «цыплят» также игра против Швейцарии.

В последней игре «карпатские ребята» разгромили Андорру (4:0), а до этого сыграли вничью с Беларусью (0:0). Перед этим также были победа над Косово (2:0) и ничейный результат в поединках с Израилем (1:1), Швейцарией (2:2) и Косово (0:0).

В прошлом голу подопечные Эдварда Йорденеску также играли в Лиге наций, но стали последними в своей группе Лиги В. Румыны пропустили вперед Боснию и Герцеговину, Финляндию и Черногорю, вылетев в Лигу С.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Израиля предлагают поставить за 2.65.

На викторию Румынии дают 2.75, ничья оценена в 3.40.

Прогноз: ничья примерно равных команд.

Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.