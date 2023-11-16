Нигерия сыграет на своем поле с Лесото в рамках 1-го тура первого этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 19:00 мск. Нигерия — Лесото: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нигерия

Нигерийцы угодили в непростую группу. За 1 место им еще предстоит знатно побороться со сборной ЮАР.

У команды шикарный подбор исполнителей во всех линиях. К тому же с реализацией у «суперорлов» полный порядок.

Свой последний поединок команда провела неплохо. Нигерия в контрольном поединке переиграла сборную Мозамбика (3:2).

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Со сборной Лесото нигерийцы пересекались дважды. Причем оба поединка команда уверенно выиграла — 4:2 и 3:0.

Нет сомнений, что в этой встрече нигерийцы будут нестись в атаку. Терять очки на ровном месте «суперорлы» явно не собираются.

Лесото

Этой команде явно отводится роль поставщика очков. Лесото не имеет в своем составе более-менее известных игроков, да и игру команды стройной не назовешь.

Сборная Лесото из пяти своих последних матчей извлекла всего одну викторию. Команда минимально переиграла Мозамбик.

Последний свой поединок команда провела достойно. Сборная Лесото лишь минимально уступила традиционно сильным ивуарийцам.

Вот только в двух своих последних матчах команда не сумела отличиться. Да и вообще, голы Лесото даются крайне натужно.

Наверняка сборная Лесото будет действовать строго от обороны. Между тем, свой шанс у ворот соперника команда может найти.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Нигерии предлагают — 1.15.

На викторию Лесото дают — 20.00, ничья оценена — в 7.40.

Нигерия на голову сильнее оппонента, но имеет сложности с надежностью своих тылов .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.73. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.45.