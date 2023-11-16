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    Нигерийцы забьют и пропустят?

    Нигерия — Лесото. Ставка (к. 2.73) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 16 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Нигерии
    Прогноз и ставки на Нигерия — Лесото
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    Виктор Осимхен
    Нигерия сыграет на своем поле с Лесото в рамках 1-го тура первого этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 19:00 мск. Нигерия — Лесото: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Нигерия

    Нигерийцы угодили в непростую группу. За 1 место им еще предстоит знатно побороться со сборной ЮАР.

    У команды шикарный подбор исполнителей во всех линиях. К тому же с реализацией у «суперорлов» полный порядок.

    Свой последний поединок команда провела неплохо. Нигерия в контрольном поединке переиграла сборную Мозамбика (3:2).

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    Со сборной Лесото нигерийцы пересекались дважды. Причем оба поединка команда уверенно выиграла — 4:2 и 3:0.

    Нет сомнений, что в этой встрече нигерийцы будут нестись в атаку. Терять очки на ровном месте «суперорлы» явно не собираются.

    Лесото

    Этой команде явно отводится роль поставщика очков. Лесото не имеет в своем составе более-менее известных игроков, да и игру команды стройной не назовешь.

    Сборная Лесото из пяти своих последних матчей извлекла всего одну викторию. Команда минимально переиграла Мозамбик.

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    • Последний свой поединок команда провела достойно. Сборная Лесото лишь минимально уступила традиционно сильным ивуарийцам.

    Вот только в двух своих последних матчах команда не сумела отличиться. Да и вообще, голы Лесото даются крайне натужно.

    Наверняка сборная Лесото будет действовать строго от обороны. Между тем, свой шанс у ворот соперника команда может найти.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Нигерии предлагают — 1.15.

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    На викторию Лесото дают — 20.00, ничья оценена — в 7.40.

    Нигерия на голову сильнее оппонента, но имеет сложности с надежностью своих тылов.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.73. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.45.

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    Нигерия — Лесото: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на футбол. Нигерийцы забьют и пропустят?
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