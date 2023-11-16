15 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Люксембурга и Боснии и Герцеговины. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Люксембург — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Люксембург

Люксембург попал в сложную службу, где выступают Португалия, Словакия и Исландия. Но команда смотрится очень достойно. Люксембург не выглядит аутсайдером, сборная создает трудности даже безоговорочным фаворитам.

На данный момент Люксембург располагается на третьем месте в отборочной группе Евро-2024. Команда набрала 11 очков в восьми встречах.

Коэффициенты матча Люксембург — Босния и Герцеговина 1X2Новым игрокам 2.753.402.65Бонус$9500

У Люксембурга есть отличная возможность финишировать в топ-3. Но для этого в оставшихся двух турах нельзя терять очки. Домашний матч — прекрасный шанс пополнить копилку тремя баллами.

Все прогнозы на футбол

В сентябре Люксембург провалил поединок с Португалией (0:9), а потом не смог победить во встречах с Исландией (1:1) и Словакией (0:1). В предстоящей игре настрой у хозяев будет очень серьезный.

Босния и Герцеговина

За два тура до окончания группового этапа отбора на Евро-2024 Босния и Герцеговина находится очень низко. В таблице сборная располагается лишь на 5-й позиции. В восьми встречах команда одержала три победы и потерпела пять поражений, набрав в сумме 9 очков.

Но еще есть шанс исправить ситуацию. Предстоящий матч с Люксембургом очень важный. Если не будут завоеваны три очка, то высока вероятность, что закрепиться в топ-3 не получится.

В октябре Босния и Герцеговина одолела главного аутсайдера группы Лихтенштейн со счетом 2:0, но потом последовало разгромное поражение от Португалии (0:5).

Стоит отметить, что боснийцы в нынешнем отборе плохо выступают в гостях. На выезде из четырех матчей был выигран лишь один — у безнадежного Лихтенштейна. Остальные поединки на чужих полях со Словакией (0:2), Португалией (0:3) и Исландией (0:1) были проиграны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Их победа котируется за 2.40. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.00. Ничья оценена — в 3.25.

Можно сделать ставку на победу Боснии и Герцеговины с коэффициентом 2.40.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.88.