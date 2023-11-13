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    Два легендарных клуба порадуют забитыми голами

    «Сантос» — «Сан-Паулу». Ставка (к.2,0) и прогноз на чемпионат Бразилии, 13 ноября 2023 года

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    Звезда «Сантоса» Маркос Леонарду
    «Сантос» на своем поле примет «Сан-Паулу» в рамках 34-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 13 ноября, 00:30 (мск). «Сантос» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сантос»

    Легендарный бразильский клуб после 33-ти туров идет 13-м месте с 41 очком, но пока не обезопасил себя от вылета во Второй дивизион. Еще несколько матчей назад команда находилась в подвале турнирной таблицы, но перестановки на тренерском мостике и назначение Марсело Фернандеша значительно улучшили результаты.

    Этот специалист долгое время трудится в структуре «Сантоса» и никогда не работал главным тренером. Но сразу после его назначения команда преобразилась и не проигрывает уже пять матчей в чемпионате.

    Марсело Фернандеш с ходу перестроил тактическую схему на 3-4-2-1, что позволило сбалансировать игру и укрепить оборону. В последнем туре был обыгран в гостях «Гояс» со счетом 1:0. Единственным голом отметился опытный аргентинец Хулио Фурх, который пришел в клуб летом и часто удачно выходит на замены.

    Все прогнозы на футбол

    Традиционно в «Сантосе» полно молодых талантов, но главным лотом на трансферном рынке является Маркос Леонарду. Уже несколько лет его обхаживают европейские клубы, но 20-летний форвард пока не решается отправиться за океан. Этот сезон показывает, что он окончательно созрел для нового вызова, демонстрируя стабильный футбол и забив 13 уже мячей в чемпионате.

    «Сан-Паулу»

    Обладая довольно крепким и сильным составом, команда все равно находится в середине турнирной таблицы с 45 очками в 32 матчах. Сезон «Сан-Паулу» начинал с легендой клуба Рожериу Сени на посту главного тренера, но в апреле он был отправлен в отставку.

    Вместо него пришел один из уважаемых бразильских специалистов Доривал Жуниор, но и он не смог вернуть «паулист» в число лидеров бразильского футбола. В последнем туре на своем поле был обыгран со счетом 1:0 один из лидеров чемпионата «Ред Булл Брагантино».

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    Единственный гол на последних минутах забил нападающий Эрисон, на которого перед началом сезона возлагали большие надежды после перехода из «Ботафого», но пока он их не особо оправдывает.

    В течение сезона «Сан-Паулу» действует очень неровно, часто выдает яркие матчи, а затем провальные. При этом состав и финансирование у команды на должном уровне. Тут есть много звучных имен таких, как Хамес Родригес, Лукас Моура, Рафинья и Алешандро Пато, так и полно молодых проспектов. Но постоянно чего-то клубу не хватает.

    Ставки и прогнозы

    В этом матче букмекеры не видят фаворита. Коэффициент на победу «Сантоса» — 2,70. На «Сан-Паулу» — 2,75. Ничья — 3,20.

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    Соперники обладают довольно мощным подбором в средней и атакующей линии, поэтому есть смысл ждать результативного футбола с обеих сторон.

    Отличным вариантом для ставки смотрится вариант «обе забьют» за 2,0. У «Сантоса» много потерь в оборонительной линии, которые сильно скажутся на прочности рядов. У «Сан-Паулу» есть потери в атаке, но глубина состава у команды Доривала Жуниора довольно внушительная, замена лидерам найдется.

    Чуть более рисковым вариантом выглядит прогноз на «обе забьют плюс тотал больше» за 2,65. Команды вполне способны порадовать зрителей забитыми голами.

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