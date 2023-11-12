«Лацио»
Эта команда нынешний сезон проводит не столь успешно. Ныне «Лацио» находится на экваторе турнирной таблицы.
Лациале выглядят весьма посредственно. Да и забивает команда с натугой: всего 13 точных ударов в 11 поединках.
Коэффициенты матча Лацио — Рома
В предыдущем туре чемпионата «Лацио» снова разочаровал результатом. Команда с минимальным счетом уступила «Болонье».
А вот после того команда выиграла в матче Лиги чемпионов. «Лацио» минимально одолел сильный «Фейеноорд».
И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. Из пяти последних римских дерби «Лацио» выиграл трижды.
«Рома»
Эта команда в нынешнем сезоне привычно сражается за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент «Рома» пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.
В плане реализации команда выглядит вполне себе прилично. «Волки» настреляли 22 мяча в 11 матчах, да и Ромелу Лукаку отлично вписался в игру римлян.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Рома» в Лиге Европы довольно внезапно уступила пражской «Славии» (0:2).
Да и вообще, команда Жозе Моуриньо не отличается стабильностью результатов. Римляне чередуют успешные поединки с провальными.
Наверняка «Рома» постарается сыграть на своих козырях. Гости уж точно намереваются продолжить подъем в группу лидеров.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ромы» предлагают — 2.69.
На викторию «Лацио» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.22.
«Рома» по игре смотрится монолитнее, однако
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.22. Еще вариант для ставки — Победа «Лацио» за 3.00.