«Лацио» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 12-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 20:00 мск. «Лацио» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

Эта команда нынешний сезон проводит не столь успешно. Ныне «Лацио» находится на экваторе турнирной таблицы.

Лациале выглядят весьма посредственно. Да и забивает команда с натугой: всего 13 точных ударов в 11 поединках.

Коэффициенты матча Лацио — Рома 1X2Новым игрокам 3.003.102.65Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Лацио» снова разочаровал результатом. Команда с минимальным счетом уступила «Болонье».

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А вот после того команда выиграла в матче Лиги чемпионов. «Лацио» минимально одолел сильный «Фейеноорд».

И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. Из пяти последних римских дерби «Лацио» выиграл трижды.

«Рома»

Эта команда в нынешнем сезоне привычно сражается за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент «Рома» пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

В плане реализации команда выглядит вполне себе прилично. «Волки» настреляли 22 мяча в 11 матчах, да и Ромелу Лукаку отлично вписался в игру римлян.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Рома» в Лиге Европы довольно внезапно уступила пражской «Славии» (0:2).

Да и вообще, команда Жозе Моуриньо не отличается стабильностью результатов. Римляне чередуют успешные поединки с провальными.

Наверняка «Рома» постарается сыграть на своих козырях. Гости уж точно намереваются продолжить подъем в группу лидеров.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ромы» предлагают — 2.69.

На викторию «Лацио» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.22.

«Рома» по игре смотрится монолитнее, однако уступила в двух последних римских дерби .

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.22. Еще вариант для ставки — Победа «Лацио» за 3.00.