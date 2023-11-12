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    «Лацио» — «Рома». Ставка (к. 3.22) и прогноз на футбол, Серия А, 12 ноября 2023 года

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    «Лацио» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 12-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 20:00 мск. «Лацио» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Ноября 2023 года
    Лацио
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    «Лацио»

    Эта команда нынешний сезон проводит не столь успешно. Ныне «Лацио» находится на экваторе турнирной таблицы.

    Лациале выглядят весьма посредственно. Да и забивает команда с натугой: всего 13 точных ударов в 11 поединках.

    Коэффициенты матча Лацио — Рома

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    В предыдущем туре чемпионата «Лацио» снова разочаровал результатом. Команда с минимальным счетом уступила «Болонье».

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    А вот после того команда выиграла в матче Лиги чемпионов. «Лацио» минимально одолел сильный «Фейеноорд».

    И уж наверняка хозяева постараются подняться в таблице. Из пяти последних римских дерби «Лацио» выиграл трижды.

    «Рома»

    Эта команда в нынешнем сезоне привычно сражается за выход в Лигу чемпионов. На текущий момент «Рома» пребывает на 7 строчке турнирной таблицы.

    В плане реализации команда выглядит вполне себе прилично. «Волки» настреляли 22 мяча в 11 матчах, да и Ромелу Лукаку отлично вписался в игру римлян.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Рома» в Лиге Европы довольно внезапно уступила пражской «Славии» (0:2).

    Да и вообще, команда Жозе Моуриньо не отличается стабильностью результатов. Римляне чередуют успешные поединки с провальными.

    Наверняка «Рома» постарается сыграть на своих козырях. Гости уж точно намереваются продолжить подъем в группу лидеров.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ромы» предлагают — 2.69.

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    На викторию «Лацио» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.22.

    «Рома» по игре смотрится монолитнее, однако уступила в двух последних римских дерби.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.22. Еще вариант для ставки — Победа «Лацио» за 3.00.

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    «Лацио» — «Рома»: прогноз, ставка (3.22), статистика, коэффициенты матча 12.11.2023. Прогнозы на футбол. В римском дерби победителя не будет
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