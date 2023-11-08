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    ПСВ — «Ланс». Прогноз и ставка (к. 1.99) на Лигу чемпионов 8 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Ланс»
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    «Ланс» не проигрывает девять матчей кряду
    8 ноября в Эйндховене в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ сыграет против «Ланса». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. ПСВ — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 08 Ноября 2023 года
    ПСВ
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  ПСВ 23:00 Ланс Ланс
  • Ланс
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    ПСВ

    ПСВ после трех туров Лиги чемпионов с двумя очками занимает последнее, 4-е место в группе после поражения от «Арсенала» (0:4), а также ничьих с «Севильей» (2:2) и «Лансом» (1:1).

    На старте сезона «Крестьяне» являются лучшей командой нидерландского чемпионата. Подопечные Петера Боса выиграли все 11 поединков и сейчас находятся на вершине таблицы с 33 очками на счету.

    Коэффициенты матча ПСВ — Ланс

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  • 1.734.054.70Бонус$9500
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    Интересно, что ни в одном из поединков чемпионата ПСВ не уходил с поля без двух забытых голов как минимум. В последних турах клуб в основном громил своих оппонентов, включая и «Аякс» (5:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На сегодня у коллектива также беспроигрышная серия в девять поединков без поражений при семи победах и двух ничьих, поэтому хозяева способны огорчить соперника.

    «Ланс»

    В Лиге чемпионов «Ланс» на выезде сыграл вничью с «Севильей» (1:1), затем в родных стенах переиграл «Арсенал» (2:1), после чего сыграл вничью с ПСВ (1:1) дома. Команда с 4-мя очками идет на 2-м месте.

    «Кроваво-золотые», которые по итогам минувшего сезона заняли второе место в Лиге 1, новый сезон начали откровенно слабо. За 11 матчей команда из одноименного города четыре раза проиграла, четырежды сыграла вничью и три раза выиграла.

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    • В итоге коллектив из Ланса сейчас имеет в своем активе только 13 очков и занимает 10-е место в таблице. Клуб на семь очков опережает зону плей-офф за право остаться в элите.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в девять поединков без поражений при четырех победах и пяти ничьих, так что у гостей хорошие шансы как минимум не проиграть.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом ПСВ, коэффициент на победу которого равен 1,77. Успех «Ланса» оценивается в 4,20, ничья — в 3,85.

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    В девяти последних матчах гости не уступали своим соперникам.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Ланс» не проиграет за 1,99.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,12, ведь в трех из четырех последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.

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    ПСВ — «Ланс»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 08.11.2023. Прогнозы на футбол. Останется ли «Ланс» вторым в группе Лиги чемпионов?
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