8 ноября в Эйндховене в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ сыграет против «Ланса». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. ПСВ — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

ПСВ после трех туров Лиги чемпионов с двумя очками занимает последнее, 4-е место в группе после поражения от «Арсенала» (0:4), а также ничьих с «Севильей» (2:2) и «Лансом» (1:1).

На старте сезона «Крестьяне» являются лучшей командой нидерландского чемпионата. Подопечные Петера Боса выиграли все 11 поединков и сейчас находятся на вершине таблицы с 33 очками на счету.

Коэффициенты матча ПСВ — Ланс 1X2Новым игрокам 1.734.054.70Бонус$9500

Интересно, что ни в одном из поединков чемпионата ПСВ не уходил с поля без двух забытых голов как минимум. В последних турах клуб в основном громил своих оппонентов, включая и «Аякс» (5:2).

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На сегодня у коллектива также беспроигрышная серия в девять поединков без поражений при семи победах и двух ничьих, поэтому хозяева способны огорчить соперника.

«Ланс»

В Лиге чемпионов «Ланс» на выезде сыграл вничью с «Севильей» (1:1), затем в родных стенах переиграл «Арсенал» (2:1), после чего сыграл вничью с ПСВ (1:1) дома. Команда с 4-мя очками идет на 2-м месте.

«Кроваво-золотые», которые по итогам минувшего сезона заняли второе место в Лиге 1, новый сезон начали откровенно слабо. За 11 матчей команда из одноименного города четыре раза проиграла, четырежды сыграла вничью и три раза выиграла.

В итоге коллектив из Ланса сейчас имеет в своем активе только 13 очков и занимает 10-е место в таблице. Клуб на семь очков опережает зону плей-офф за право остаться в элите.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в девять поединков без поражений при четырех победах и пяти ничьих, так что у гостей хорошие шансы как минимум не проиграть.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом ПСВ, коэффициент на победу которого равен 1,77. Успех «Ланса» оценивается в 4,20, ничья — в 3,85.

В девяти последних матчах гости не уступали своим соперникам.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Ланс» не проиграет за 1,99.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,12, ведь в трех из четырех последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.