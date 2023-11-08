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    «Наполи» еще более усугубит кризис «Униона»?

    «Наполи» — «Унион» Берлин. Прогноз и ставка (к. 2.25) на футбол Лигу чемпионов 8 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Унион» Берлин
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    Виктор Осимхен
    «Наполи» на своем поле сыграет против берлинского «Униона» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок, который пройдет в Неаполе 8 ноября, начнется в 20:45 по мск. «Наполи» — «Унион» Берлин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 08 Ноября 2023 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 20:45 Унион Унион
  • Берлин
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    «Наполи»

    Чемпион Италии имеет отличный шанс выйти из группы в 1/8 финала. После первого круга он идет вторым в квартете, набрав шесть баллов и опережает третье место на три очка.

    Неаполитанцы в данном турнире стартовали с выездной виктории над «Брагой» со счетом 2:1, затем они дома уступили 2:3 мадридскому «Реалу», а в прошлом туре одолели в Берлине 1:0 предстоящего противника.

    Коэффициенты матча Наполи — Унион

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    И после того поединка в Германии «Наполи» провел два матча в чемпионате Италии, в которых сперва расписал мировую на своем поле с «Миланом» 2:2, а затем в гостях переиграл скромную «Салернитану» 2:0.

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    Коллективу из юга Италии будет крайне трудно защитить свой чемпионский титул. После 11 туров в таблице Серии А он идет четвертым, уступая семь баллов лидирующему «Интеру».

    «Унион» Берлин

    Абсолютный дебютант Лиги чемпионов провально выступает в самом престижном еврокубке, проиграв все три проведенные встречи и засел на дне своего квартета.

    В первом туре клуб из Берлина в Мадриде уступил со счетом 0:1 «Реалу», затем он на своем поле был слабее «Браги» 2:3, а в прошлом туре проиграли дома предстоящему противнику 0:1.

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    • И после поединка с «Наполи» он потерпел еще три фиаско в последующих встречах, вылетев из Кубка Германии и проиграв две игры чемпионата страны. Накануне «Унион» в родных стенах был бит «Айнтрахтом» 0:3.

    Отметим, что сейчас у берлинской команды серия из 12 поражений подряд. Причем в последних пяти она даже не забивала. В таблице Бундеслиги она идет третьей с конца.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Наполи» — 1.47, победа «Униона» — 7.80, ничья — 4.83.

    В данном поединке прогнозируем, что «Наполи» на своем поле вновь одолеет немецкий коллектив, выиграв с более внушительной разницей, чем в Берлине.

    Но, в то же время, ждем, что «Унион» наконец-то сможет прервать свою сухую серию.

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    «Наполи» — «Унион» Берлин: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 08.11.2023. Прогнозы на футбол. «Наполи» еще более усугубит кризис «Униона»?
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