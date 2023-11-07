«Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 20:45 мск. «Шахтер» Донецк — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Донецк

«Горняки» постепенно набирают обороты. Новому наставнику Марино Пушичу пока удается добиваться результата.

В полуфинал Кубка Украины дончане прошагали без проблем. Была легко обыграна сумская «Виктория» (3:0).

Коэффициенты матча Шахтёр Д — Барселона 1X2Новым игрокам 11.006.401.27Бонус$9500

В своем предыдущем поединке «Шахтер» Донецк добыл победу. Команда Пушича минимально одолела киевское «Динамо».

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Впрочем, пока до пресловутой монолитности дончанам далеко. Да и лидеры «горняков» крайне нестабильны.

И уж совсем очевидно, что дончане постараются улучшить свои позиции в Лиге чемпионов. Так что ждем от номинальных хозяев проявления бойцовских качеств.

«Барселона»

Эта команда в своем чемпионате выступает относительно продуктивно. «Барселона» находится в группе лидеров, и явно намерена добыть чемпионство.

Каталонцы имеют сложности с реализацией. В 12 поединках Примеры «Барселона» забила лишь 24 мяча.

В своем последнем поединке «Барселона» добыла важнейшую викторию. Команда Хави минимально переиграла «Реал Сосьедад».

В Лиге чемпионов у каталонцев ситуация выглядит позитивнее. Все три поединка группового этапа были выиграны.

Гости явно не собираются откладывать выход в плей-офф в долгий ящик. Каталонцы намерены закрыть вопрос досрочно.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 1.29.

На викторию «Шахтера» Донецк дают — 11.50, ничья оценена — в 6.61.

Дончане постепенно улучшают свои результаты, к тому же каталонцы не радуют высокой результативностью .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.61. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 5.90.

Для остальных — более умеренный прогноз.