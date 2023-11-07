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    Каталонцы удовлетворятся ничьей?!

    «Шахтер» Донецк — «Барселона». Дерзкая ставка за 6.61 на матч Лиги чемпионов 7 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Донецк — «Барселона»
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    Роберт Левандовский
    «Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 20:45 мск. «Шахтер» Донецк — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 07 Ноября 2023 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 20:45 Барселона Барселона
  • Барселона
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    «Шахтер» Донецк

    «Горняки» постепенно набирают обороты. Новому наставнику Марино Пушичу пока удается добиваться результата.

    В полуфинал Кубка Украины дончане прошагали без проблем. Была легко обыграна сумская «Виктория» (3:0).

    Коэффициенты матча Шахтёр Д — Барселона

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  • 11.006.401.27Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке «Шахтер» Донецк добыл победу. Команда Пушича минимально одолела киевское «Динамо».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Впрочем, пока до пресловутой монолитности дончанам далеко. Да и лидеры «горняков» крайне нестабильны.

    И уж совсем очевидно, что дончане постараются улучшить свои позиции в Лиге чемпионов. Так что ждем от номинальных хозяев проявления бойцовских качеств.

    «Барселона»

    Эта команда в своем чемпионате выступает относительно продуктивно. «Барселона» находится в группе лидеров, и явно намерена добыть чемпионство.

    Каталонцы имеют сложности с реализацией. В 12 поединках Примеры «Барселона» забила лишь 24 мяча.

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    • В своем последнем поединке «Барселона» добыла важнейшую викторию. Команда Хави минимально переиграла «Реал Сосьедад».

    В Лиге чемпионов у каталонцев ситуация выглядит позитивнее. Все три поединка группового этапа были выиграны.

    Гости явно не собираются откладывать выход в плей-офф в долгий ящик. Каталонцы намерены закрыть вопрос досрочно.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 1.29.

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    На викторию «Шахтера» Донецк дают — 11.50, ничья оценена — в 6.61.

    Дончане постепенно улучшают свои результаты, к тому же каталонцы не радуют высокой результативностью.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.61. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 5.90.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Шахтер» Донецк — «Барселона»: прогноз, ставка (6.61), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на футбол. Каталонцы удовлетворятся ничьей?!
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