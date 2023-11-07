«Шахтер» Донецк
«Горняки» постепенно набирают обороты. Новому наставнику Марино Пушичу пока удается добиваться результата.
В полуфинал Кубка Украины дончане прошагали без проблем. Была легко обыграна сумская «Виктория» (3:0).
Коэффициенты матча Шахтёр Д — Барселона
В своем предыдущем поединке «Шахтер» Донецк добыл победу. Команда Пушича минимально одолела киевское «Динамо».
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Впрочем, пока до пресловутой монолитности дончанам далеко. Да и лидеры «горняков» крайне нестабильны.
И уж совсем очевидно, что дончане постараются улучшить свои позиции в Лиге чемпионов. Так что ждем от номинальных хозяев проявления бойцовских качеств.
«Барселона»
Эта команда в своем чемпионате выступает относительно продуктивно. «Барселона» находится в группе лидеров, и явно намерена добыть чемпионство.
Каталонцы имеют сложности с реализацией. В 12 поединках Примеры «Барселона» забила лишь 24 мяча.
В своем последнем поединке «Барселона» добыла важнейшую викторию. Команда Хави минимально переиграла «Реал Сосьедад».
В Лиге чемпионов у каталонцев ситуация выглядит позитивнее. Все три поединка группового этапа были выиграны.
Гости явно не собираются откладывать выход в плей-офф в долгий ящик. Каталонцы намерены закрыть вопрос досрочно.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 1.29.
На викторию «Шахтера» Донецк дают — 11.50, ничья оценена — в 6.61.
Дончане постепенно улучшают свои результаты, к тому же
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.61. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 5.90.
Для остальных — более умеренный прогноз.