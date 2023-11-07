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    Сможет ли «Барселона» разгромить «Шахтер»?

    «Шахтер» Д — «Барселона». Прогноз и ставка (к. 1.95) на Лигу чемпионов 7 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Д — «Барселона»
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    «Барселона»
    7 ноября в Гамбурге в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» сыграет против «Барселоны». Начало игры запланировано на 20:45 по мск. «Шахтер» Д — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 07 Ноября 2023 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 20:45 Барселона Барселона
  • Барселона
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    «Шахтер»

    Донецкая команда, как и всегда, борется за чемпионство в текущем сезоне чемпионата Украины. Правда, сейчас у нее есть серьезная конкуренция, но не в лице киевского «Динамо». «Горняки» за одиннадцать матчей смогли 21 раз поразить ворота соперников и всего десять пропустили в свои.

    «Оранжево-черные» имеют в своем активе 24 очка и занимают третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Кривбасса» на два пункта и от второго «Полесья» — на один. Правда, у «Шахтера» есть игра в запасе, поэтому по потерянным очкам он является лучшим.

    Коэффициенты матча Шахтёр Д — Барселона

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    Не совсем выразительное выступление команды завершилось сменой тренера. Патрик ван Леувен был уволен со своего, а ему на смену пришел Марино Пушич. Какое-то время командой успел поруководить и легенда клуба Дарио Срна.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В Лиге чемпионов «Шахтер» стартовал с поражения от «Порту» (1:3), затем была победа над «Антверпеном» (3:2), а потом поражение от «Барселоны» (1:2). В итоге команда смогла набрать три очка и занимает третье место. Она поведет борьбу с бельгийцами как раз за место в Лиге Европы.

    «Барселона»

    Коллектив из Барселоны набрал 27 очков по итогам первых десяти туров. «Блаугранас» отлично стартовали в новом сезоне Примеры, проиграв только одну игру. Они выиграли восемь матчей и трижды сыграли вничью. Каталонцы смогли 24 раза поразить ворота соперника и двенадцать раз пропустили в свои.

    Таким образом, «сине-гранатовые» расположились на третьей позиции в турнирной таблице, отставая только от лидирующих «Реала» и «Жироны». Команда из столицы Каталонии все равно остается одной из фаворитов на победу в Примере и защиту титула.

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    • Также «Барселона» провела уже три матча в Лиге чемпионов. Подопечные Хави в родных стенах одолели «Шахтер» (2:1), на выезде справились с «Порту» (1:0), а до этого на своем поле барселонцы без проблем переиграли «Антверпен» (5:0). Они уверенно лидируют в своей группе.

    В последней игре команда из одноименного города на выезде вырвала победу у «Реал Сосьедада» (1:0), а до этого в родных стенах проиграла «Реалу» (1:2), на своем поле одолела «Атлетик» (1:1) и на выезде сыграла вничью с «Гранадой» (2:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Барселоны» предлагают поставить за 1.29.

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    На викторию «Шахтера» дают 10.00, ничья оценена в 6.30.

    Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

    Также поставим на уверенную победу «Барселоны», но немного перестрахуемся.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Шахтер» Д — «Барселона» за 6.61.

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    «Шахтер» Д — «Барселона»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Барселона» разгромить «Шахтер»?
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