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    «Акрон» — «Енисей». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Первая лига, 6 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Енисей»
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    Евгений Калешин
    «Акрон» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 15:00 мск. «Акрон» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Ноября 2023 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 15:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
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    «Акрон»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Акрон» находится на 1 месте в первом дивизионе, реально претендуя на повышение в классе.

    Подопечные Евгения Калешина выглядят монолитно. Да и вообще, из 16 матчей тольяттинцы выиграли 9 раз.

    Коэффициенты матча Акрон — Енисей

    1X2Новым игрокам
  • 1.773.604.70Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок тольяттинцы провели неудачно. «Акрон» минимально уступил «Волгарю», вылетев из Кубка России.

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «Енисеем» для команды традиционно складываются сложно. В пяти последних поединках добыта лишь одна виктория при двух поражениях.

    И уж точно хозяева будут активно атаковать. И соперник обороняется не лучшим образом, и за вылет из Кубка нужно реабилитироваться.

    «Енисей»

    Эта команда в нынешнем сезоне крайне нестабильна. На текущий момент «Енисей» пребывает на 9 месте таблицы.

    А вот с реализацией у команды полный порядок. Игроки «Енисея» в 16 матчах наколотили уже 24 мяча.

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    • Свой последний поединок команда провела успешно. В родных стенах «Енисей» уверенно расправился с КАМАЗом (2:0).

    Причем эта виктория стала для команды второй кряду. Правда, до того красноярцы дважды подряд уступили.

    Наверняка «Енисей» будет действовать вторым номером. Между тем, контратаки в исполнении красноярцев выглядят опасно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Акрона» предлагают — 1.76.

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    На викторию «Енисея» дают — 4.49, ничья оценена — в 3.54.

    Гости отлично атакуют, да и «Акрон» мотивирован закрепиться в лидерах дивизиона.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.56.

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    «Акрон» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 06.11.2023. Прогнозы на футбол. Недостатка в голах не ждите!
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