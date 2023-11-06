«Акрон» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 15:00 мск. «Акрон» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Акрон» находится на 1 месте в первом дивизионе, реально претендуя на повышение в классе.

Подопечные Евгения Калешина выглядят монолитно. Да и вообще, из 16 матчей тольяттинцы выиграли 9 раз.

Коэффициенты матча Акрон — Енисей 1X2Новым игрокам 1.773.604.70Бонус$9500

Свой предыдущий поединок тольяттинцы провели неудачно. «Акрон» минимально уступил «Волгарю», вылетев из Кубка России.

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Енисеем» для команды традиционно складываются сложно. В пяти последних поединках добыта лишь одна виктория при двух поражениях.

И уж точно хозяева будут активно атаковать. И соперник обороняется не лучшим образом, и за вылет из Кубка нужно реабилитироваться.

«Енисей»

Эта команда в нынешнем сезоне крайне нестабильна. На текущий момент «Енисей» пребывает на 9 месте таблицы.

А вот с реализацией у команды полный порядок. Игроки «Енисея» в 16 матчах наколотили уже 24 мяча.

Свой последний поединок команда провела успешно. В родных стенах «Енисей» уверенно расправился с КАМАЗом (2:0).

Причем эта виктория стала для команды второй кряду. Правда, до того красноярцы дважды подряд уступили.

Наверняка «Енисей» будет действовать вторым номером. Между тем, контратаки в исполнении красноярцев выглядят опасно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Акрона» предлагают — 1.76.

На викторию «Енисея» дают — 4.49, ничья оценена — в 3.54.

Гости отлично атакуют, да и «Акрон» мотивирован закрепиться в лидерах дивизиона .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.56.