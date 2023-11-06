«Акрон»
Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Акрон» находится на 1 месте в первом дивизионе, реально претендуя на повышение в классе.
Подопечные Евгения Калешина выглядят монолитно. Да и вообще, из 16 матчей тольяттинцы выиграли 9 раз.
Коэффициенты матча Акрон — Енисей
Свой предыдущий поединок тольяттинцы провели неудачно. «Акрон» минимально уступил «Волгарю», вылетев из Кубка России.
Матчи с «Енисеем» для команды традиционно складываются сложно. В пяти последних поединках добыта лишь одна виктория при двух поражениях.
И уж точно хозяева будут активно атаковать. И соперник обороняется не лучшим образом, и за вылет из Кубка нужно реабилитироваться.
«Енисей»
Эта команда в нынешнем сезоне крайне нестабильна. На текущий момент «Енисей» пребывает на 9 месте таблицы.
А вот с реализацией у команды полный порядок. Игроки «Енисея» в 16 матчах наколотили уже 24 мяча.
Свой последний поединок команда провела успешно. В родных стенах «Енисей» уверенно расправился с КАМАЗом (2:0).
Причем эта виктория стала для команды второй кряду. Правда, до того красноярцы дважды подряд уступили.
Наверняка «Енисей» будет действовать вторым номером. Между тем, контратаки в исполнении красноярцев выглядят опасно.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Акрона» предлагают — 1.76.
На викторию «Енисея» дают — 4.49, ничья оценена — в 3.54.
Гости отлично атакуют, да и
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.56.