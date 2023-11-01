«Вест Хэм»
«Вест Хэм» уже прошел одну стадию Кубка английской Лиги. В 1/16 финала турнира лондонцы обыграли заштатный «Линкольн Сити» (1:0).
В чемпионате Англии текущего сезона «Молотобойцы» набрали в 10-ти проведенных играх 14 баллов и находится на девятой строке в таблице, уступая восемью пунктами зоне еврокубков.
Коэффициенты матча Вест Хэм — Арсенал Лондон
На прошлой неделе «Вест Хэм» потерпел фиаско в 3-м туре группового раунда Лиги Европы от «Олимпиакоса» (1:2) на выезде, поэтому теперь его лидерство в квартете оказалось под угрозой.
На сегодня у коллектива серия поражений в три поединка во всех турнирах, тогда как безвыигрышная растянулась на четыре матча, так что у хозяев небольшие шансы даже на ничью.
«Арсенал»
«Арсенал» уже прошел одну стадию Кубка английской Лиги. В 1/16 финала турнира лондонцы обыграли крепкого представителя АПЛ «Брентфорд» (1:0).
Чемпионат Англии-2023/24 «Арсенал» начал успешно. Команда поработала над ошибками и снова идет в лидерах. Сейчас «Канониры» занимают третье место, уступая лидеру «Тоттенхэму» два очка.
На прошлой неделе лондонцы победили «Севилью» (2:1) на выезде в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов, где теперь лидирует в своем квартете.
В последних 17 поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при 13 победах и трех ничьих, так что гости — явный фаворит игры.
Прогноз и ставка
Букмекеры логично считают фаворитом «Арсенал», коэффициент на победу которого равен 2,32. Успех «Вест Хэм» оценивается в 3,00, ничья — в 3,80.
Хозяева проиграли три последних матча, тогда как гости выиграли три из четырех последних поединков.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Арсенал» выиграет за 2,32.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,92, ведь в пяти из шести последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.