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    Даст ли «Арсенал» прервать свое падение «Вест Хэму»?

    «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз, ставка (к. 2.32) на футбол, Кубок английской Лиги, 1 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Арсенал»
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    «Арсенал» — явный фаворит матча
    В среду, 1 ноября на «Лондон Стэдиум» состоится поединок, в котором «Вест Хэм» сыграет против «Арсенала» в 1/8 финала Кубка английской Лиги. Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 01 Ноября 2023 года

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» уже прошел одну стадию Кубка английской Лиги. В 1/16 финала турнира лондонцы обыграли заштатный «Линкольн Сити» (1:0).

    В чемпионате Англии текущего сезона «Молотобойцы» набрали в 10-ти проведенных играх 14 баллов и находится на девятой строке в таблице, уступая восемью пунктами зоне еврокубков.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Арсенал Лондон

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    На прошлой неделе «Вест Хэм» потерпел фиаско в 3-м туре группового раунда Лиги Европы от «Олимпиакоса» (1:2) на выезде, поэтому теперь его лидерство в квартете оказалось под угрозой.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива серия поражений в три поединка во всех турнирах, тогда как безвыигрышная растянулась на четыре матча, так что у хозяев небольшие шансы даже на ничью.

    «Арсенал»

    «Арсенал» уже прошел одну стадию Кубка английской Лиги. В 1/16 финала турнира лондонцы обыграли крепкого представителя АПЛ «Брентфорд» (1:0).

    Чемпионат Англии-2023/24 «Арсенал» начал успешно. Команда поработала над ошибками и снова идет в лидерах. Сейчас «Канониры» занимают третье место, уступая лидеру «Тоттенхэму» два очка.

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    • На прошлой неделе лондонцы победили «Севилью» (2:1) на выезде в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов, где теперь лидирует в своем квартете.

    В последних 17 поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при 13 победах и трех ничьих, так что гости — явный фаворит игры.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Арсенал», коэффициент на победу которого равен 2,32. Успех «Вест Хэм» оценивается в 3,00, ничья — в 3,80.

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    Хозяева проиграли три последних матча, тогда как гости выиграли три из четырех последних поединков.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Арсенал» выиграет за 2,32.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,92, ведь в пяти из шести последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на футбол. Даст ли «Арсенал» прервать свое падение «Вест Хэму»?
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