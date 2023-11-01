В среду, 1 ноября на «Лондон Стэдиум» состоится поединок, в котором «Вест Хэм» сыграет против «Арсенала» в 1/8 финала Кубка английской Лиги. Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» уже прошел одну стадию Кубка английской Лиги. В 1/16 финала турнира лондонцы обыграли заштатный «Линкольн Сити» (1:0).

В чемпионате Англии текущего сезона «Молотобойцы» набрали в 10-ти проведенных играх 14 баллов и находится на девятой строке в таблице, уступая восемью пунктами зоне еврокубков.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Арсенал Лондон 1X2Новым игрокам 3.403.552.17Бонус$9500

На прошлой неделе «Вест Хэм» потерпел фиаско в 3-м туре группового раунда Лиги Европы от «Олимпиакоса» (1:2) на выезде, поэтому теперь его лидерство в квартете оказалось под угрозой.

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На сегодня у коллектива серия поражений в три поединка во всех турнирах, тогда как безвыигрышная растянулась на четыре матча, так что у хозяев небольшие шансы даже на ничью.

«Арсенал»

«Арсенал» уже прошел одну стадию Кубка английской Лиги. В 1/16 финала турнира лондонцы обыграли крепкого представителя АПЛ «Брентфорд» (1:0).

Чемпионат Англии-2023/24 «Арсенал» начал успешно. Команда поработала над ошибками и снова идет в лидерах. Сейчас «Канониры» занимают третье место, уступая лидеру «Тоттенхэму» два очка.

На прошлой неделе лондонцы победили «Севилью» (2:1) на выезде в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов, где теперь лидирует в своем квартете.

В последних 17 поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при 13 победах и трех ничьих, так что гости — явный фаворит игры.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Арсенал», коэффициент на победу которого равен 2,32. Успех «Вест Хэм» оценивается в 3,00, ничья — в 3,80.

Хозяева проиграли три последних матча, тогда как гости выиграли три из четырех последних поединков.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Арсенал» выиграет за 2,32.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,92, ведь в пяти из шести последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.