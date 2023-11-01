ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемКласико — лишь последнее волшебство Беллингема со времен дебюта в «Реале» Роберт ЛевандовскийЛевандовский, Рибери и еще пять игроков, не получивших заслуженного «Золотого мяча» Джамал Мусиала — полузащитник «Баварии»Трансферный дайджест. 24-30 октября
  • 01:01
    • Месси стал обладателем «Золотого мяча» в 2023 году
  • 00:40
    • Холанн стал самым лучшим нападающим прошлого сезона
    Все новости спорта

    «МЮ» исправиться за разгром в дерби?

    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Кубок английской лиги, 1 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Ньюкасл
    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Рашфорд
    1 ноября в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет против «Ньюкасла». Начало игры запланировано на 23:15 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок Лиги 01 Ноября 2023 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 23:15 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» в данном турнире стартовал с 1/16 финала, где легко на своем поле справился с «Кристал Пэлас», обыграв его с крупным счетом 3:0.

    В чемпионате же страны «красные дьяволы» выступают пока не лучшим образом, находясь на восьмой строке в таблице с 15 баллами. От четвертой позиции они уже отстают на восемь пунктов.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Ньюкасл

    1X2Новым игрокам
  • 2.203.603.30Бонус$9500
    •

    Манкунианцы в рамках АПЛ выиграли пять встреч и столько же раз проиграли. На прошедших выходных они в очередном туре первенства на свое поле были разгромлены «Ман Сити» 0:3.

    Календарь и таблица АПЛ

    Перед этим же «Манчестер Юнайтед» выиграл три поединка подряд. В этот период она добыл две виктории в чемпионате и дома обыграл «Копенгаген» 1:0 в матче Лиги чемпионов.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» также преодолел уже один этап в текущем розыгрыше Кубка лиги. В матче 1/16 финала он на своем поле справился с «Манчестер Сити», обыграв его со счетом 1:0.

    В АПЛ «сороки» после десяти проведенных туров идут в таблице шестыми с 17 зачетными пунктами. У них пять викторий, две мировые и три поражения.

  • Манчестер — синий. Дубль Холанна помог «Сити» выиграть дерби «в одну калитку»
  • Реакция спортивных СМИ на результат манчестерского дерби на «Олд Траффорд»
  • Вчера

    • В преддверии этого поединка «черно-белые» расписали гостевую мировую с «Вулверхэмптоном» 2:2 в чемпионате, а немногим ранее уступили дома 0:1 дортмундской «Боруссии» в ЛЧ.

    Перед эти фиаско «Ньюкасл» не знал горечи поражений на протяжении восьми игр в различных турнирах, выиграв шесть поединков за это время при двух ничьих.

    «Манчестер Юнайтед» в родных стенах удачно играет против «Ньюкасла», выиграв шесть предыдущих встреч из семи, а не проигрывают манкунианцы дома «сорокам» вот уже девять матчей кряду.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 2.15, победа «Ньюкасла» — 3.35, ничья — 3.75.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Проход: «Манчестер Юнайтед» — 1.63, «Ньюкасла» -2.36.

    В первую очередь от данного противостоянии ждем обмена забитыми мячами, ведь обе команды не отличаются надежной защитой и редко когда уходят с поля без пробоин.

    А что касаемо исхода, то рискнем поставить на викторию «МЮ», который просто обязан реабилитироваться после фиаско в дерби. Да и дома против «сорок» он играет отлично.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Торонто — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Атланта — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Гауфф — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 02:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Оклахома — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Милуоки — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мемфис — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Даллас — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Денвер — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Сиэтл — Даллас
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вегас — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аризона — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фучович — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на футбол. «МЮ» исправиться за разгром в дерби?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры