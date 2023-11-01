1 ноября в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет против «Ньюкасла». Начало игры запланировано на 23:15 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в данном турнире стартовал с 1/16 финала, где легко на своем поле справился с «Кристал Пэлас», обыграв его с крупным счетом 3:0.

В чемпионате же страны «красные дьяволы» выступают пока не лучшим образом, находясь на восьмой строке в таблице с 15 баллами. От четвертой позиции они уже отстают на восемь пунктов.

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Манкунианцы в рамках АПЛ выиграли пять встреч и столько же раз проиграли. На прошедших выходных они в очередном туре первенства на свое поле были разгромлены «Ман Сити» 0:3.

Календарь и таблица АПЛ

Перед этим же «Манчестер Юнайтед» выиграл три поединка подряд. В этот период она добыл две виктории в чемпионате и дома обыграл «Копенгаген» 1:0 в матче Лиги чемпионов.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» также преодолел уже один этап в текущем розыгрыше Кубка лиги. В матче 1/16 финала он на своем поле справился с «Манчестер Сити», обыграв его со счетом 1:0.

В АПЛ «сороки» после десяти проведенных туров идут в таблице шестыми с 17 зачетными пунктами. У них пять викторий, две мировые и три поражения.

В преддверии этого поединка «черно-белые» расписали гостевую мировую с «Вулверхэмптоном» 2:2 в чемпионате, а немногим ранее уступили дома 0:1 дортмундской «Боруссии» в ЛЧ.

Перед эти фиаско «Ньюкасл» не знал горечи поражений на протяжении восьми игр в различных турнирах, выиграв шесть поединков за это время при двух ничьих.

«Манчестер Юнайтед» в родных стенах удачно играет против «Ньюкасла», выиграв шесть предыдущих встреч из семи, а не проигрывают манкунианцы дома «сорокам» вот уже девять матчей кряду.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 2.15, победа «Ньюкасла» — 3.35, ничья — 3.75.

Проход: «Манчестер Юнайтед» — 1.63, «Ньюкасла» -2.36.

В первую очередь от данного противостоянии ждем обмена забитыми мячами, ведь обе команды не отличаются надежной защитой и редко когда уходят с поля без пробоин.

А что касаемо исхода, то рискнем поставить на викторию «МЮ», который просто обязан реабилитироваться после фиаско в дерби. Да и дома против «сорок» он играет отлично.