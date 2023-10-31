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    По силам ли «Сампдории» выбить «Салернитану»?

    «Салернитана» — «Сампдория». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, Кубок Италии, 31 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Сампдория»
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    Команда Филиппо Индзаги — фаворит
    31 октября во 2-м раунде Кубка Италии «Салернитана» на своем поле сыграет против «Сампдории». Начало — в 19:00 по мск. «Салернитана» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Салернитана»

    «Салернитана» уже прошла одну стадию Кубка Италии в текущем сезоне. В первом раунде клуб обыграл «Тернану» (1:0) на своем поле.

    Команда Филиппо Индзаги переживает откровенно непростые времена. Нынешнее 19-е место в зоне вылета является тому наглядным подтверждением.

    В 10-ти поединках Серии А «Салернитана» забила всего шесть мячей. А вот пропускает команда многовато — 20 голов.

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    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в 10 поединков при шести поражениях и четырех ничьих, так что у гостей есть определенные шансы на успех.

    «Сампдория»

    «Сампдория» также уже прошла одну стадию Кубка Италии в текущем сезоне. В первом раунде клуб по пенальти обыграл «Зюдтироль» (1:1).

    Дела у «блучеркьяти» идут не очень, если не сказать плохо. Результаты оставляют желать лучшего. Команде нужно обязательно прибавить.

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    • Сейчас генуэзцы занимают 17-е место, что в зоне плей-офф за право остаться в Серии B. Это явно не тот результат, который хотят видеть болельщики.

    Только в прошлом туре коллектив прервал безвыигрышную серию в восемь поединков при пяти поражениях и двух ничьих, так что гости, возможно, снова находят себя.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Салернитану», коэффициент на победу которой равен 1,72. Успех «Сампдории» оценивается в 4,60, ничья — в 4,00.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,93.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,86, ведь в шести из восьми последних матчей «Сампдории» забивали оба соперника.

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    «Салернитана» — «Сампдория»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на футбол. По силам ли «Сампдории» выбить «Салернитану»?
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