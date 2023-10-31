«Салернитана»
«Салернитана» уже прошла одну стадию Кубка Италии в текущем сезоне. В первом раунде клуб обыграл «Тернану» (1:0) на своем поле.
Команда Филиппо Индзаги переживает откровенно непростые времена. Нынешнее 19-е место в зоне вылета является тому наглядным подтверждением.
В 10-ти поединках Серии А «Салернитана» забила всего шесть мячей. А вот пропускает команда многовато — 20 голов.
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в 10 поединков при шести поражениях и четырех ничьих, так что у гостей есть определенные шансы на успех.
«Сампдория»
«Сампдория» также уже прошла одну стадию Кубка Италии в текущем сезоне. В первом раунде клуб по пенальти обыграл «Зюдтироль» (1:1).
Дела у «блучеркьяти» идут не очень, если не сказать плохо. Результаты оставляют желать лучшего. Команде нужно обязательно прибавить.
Сейчас генуэзцы занимают 17-е место, что в зоне плей-офф за право остаться в Серии B. Это явно не тот результат, который хотят видеть болельщики.
Только в прошлом туре коллектив прервал безвыигрышную серию в восемь поединков при пяти поражениях и двух ничьих, так что гости, возможно, снова находят себя.
Прогноз и ставка
Букмекеры логично считают фаворитом «Салернитану», коэффициент на победу которой равен 1,72. Успех «Сампдории» оценивается в 4,60, ничья — в 4,00.
В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,93.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,86, ведь в шести из восьми последних матчей «Сампдории» забивали оба соперника.