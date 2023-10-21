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    «Ницца» одолеет марсельцев

    «Ницца» — «Марсель». Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, Лига 1, 21 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Марсель»
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    Самюэль Жиго
    «Ницца» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 9-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 21 октября, начало — в 22:00 мск. «Ницца» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Октября 2023 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 22:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Ницца»

    Эта стартовала весьма успешно. «Ницца» сейчас занимает 2 место в чемпионате, отставая от лидера «Монако» на один пункт.

    Причем «Ницца» еще не потерпела ни одного поражения. В активе команды 4 виктории при 4 паритетах.

    Коэффициенты матча Ницца — Марсель

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  • 2.453.253.10Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Ницца» добыла три очка. На выезде команда с минимальным счетом переиграла «Мец».

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    Да и вообще, «Ницца» не пропускает уже три матча подряд. Да и победа над ПСЖ (3:2) говорит о силе команды.

    Хозяева явно постараются удержаться в группе лидеров. Тем более, марсельцы в нынешнем сезоне крайне нестабильны.

    «Марсель»

    Эта команда начала текущий чемпионат явно хуже ожидаемого. «Марсель» сейчас пребывает на скромном для себя 6 месте турнирной таблицы.

    Вот только с атакой у марсельцев складывается не столь успешно. В 8 матчах Лиги 1 игроки команды забили всего 12 мячей.

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    • В минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Марсель» наконец-то прорвало: «Гавр» был обыгран уверенно (3:0).

    До того команда упустила победу над «Брайтоном» (2:2) в Лиге Европы. Там марсельцы находятся на 2 месте в группе.

    Наверняка «Марсель» не будет отсиживаться в тылах. Да и по именам команда смотрится вполне себе симпатично.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ниццы» предлагают — 2.49.

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    На викторию «Марселя» дают — 3.16, ничья оценена — в 3.36.

    «Ницца» еще ни разу не проигрывала в чемпионате, к тому же прекрасно обороняется.

    Наш прогноз — Победа «Ниццы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.

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    «Ницца» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 21.10.2023. Прогнозы на футбол. «Ницца» одолеет марсельцев
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