«Ницца»
Эта стартовала весьма успешно. «Ницца» сейчас занимает 2 место в чемпионате, отставая от лидера «Монако» на один пункт.
Причем «Ницца» еще не потерпела ни одного поражения. В активе команды 4 виктории при 4 паритетах.
Коэффициенты матча Ницца — Марсель
В предыдущем туре чемпионата «Ницца» добыла три очка. На выезде команда с минимальным счетом переиграла «Мец».
Да и вообще, «Ницца» не пропускает уже три матча подряд. Да и победа над ПСЖ (3:2) говорит о силе команды.
Хозяева явно постараются удержаться в группе лидеров. Тем более, марсельцы в нынешнем сезоне крайне нестабильны.
«Марсель»
Эта команда начала текущий чемпионат явно хуже ожидаемого. «Марсель» сейчас пребывает на скромном для себя 6 месте турнирной таблицы.
Вот только с атакой у марсельцев складывается не столь успешно. В 8 матчах Лиги 1 игроки команды забили всего 12 мячей.
В минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Марсель» наконец-то прорвало: «Гавр» был обыгран уверенно (3:0).
До того команда упустила победу над «Брайтоном» (2:2) в Лиге Европы. Там марсельцы находятся на 2 месте в группе.
Наверняка «Марсель» не будет отсиживаться в тылах. Да и по именам команда смотрится вполне себе симпатично.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ниццы» предлагают — 2.49.
На викторию «Марселя» дают — 3.16, ничья оценена — в 3.36.
«Ницца»
Наш прогноз — Победа «Ниццы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.49. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.