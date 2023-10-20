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    «Шанхай Порт» добудет уверенную викторию

    «Шанхай Порт» — «Бэйцзин Гоань». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 20 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Порт» — «Бэйцзин Гоань»
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    «Бэйцзин Гоань»
    «Шанхай Порт» сыграет на своем поле с «Бэйцзин Гоань» в рамках 28-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 20 октября, начало — в 14:35 мск. «Шанхай Порт» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 20 Октября 2023 года
    Шанхай Порт
  • Китай. Суперлига
    •  Шанхай Порт 14:35 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань
  • Пекин
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    «Шанхай Порт»

    Эта команда уже практически чемпион Китая. На текущий момент «Шанхай Порт» опережает своего ближайшего преследователя на 8 очков.

    По всем показателям команда сильнее остальных. Отметим мощную атаку шанхайцев, отличившуюся 56 голами.

    Коэффициенты матча Шанхай Порт — Бэйцзин Гоань

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  • 1.404.806.60Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Шанхай Порт» разжился тремя очками. Команда с минимальным счетом переиграла «Наньтун Чжиюнь».

    Все прогнозы на футбол

    «Шанхай Порт» традиционно успешно играет с «Бэйцзин Гоань». Три из пяти последних очных поединков были выиграны.

    Наверняка в этом поединке хозяева постараются эффектно завершить чемпионат. Все ресурсы для этого у шанхайцев имеются.

    «Бэйцзин Гоань»

    Эта команда борется за 3 место в чемпионате. Сейчас «Бэйцзин Гоань» находится на 5 строчке, отставая от искомой позиции на 3 пункта.

    Причем атака команды действует относительно успешно. В 27 поединках игроки «Бэйцзин Гоань» настреляли 46 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бэйцзин Гоань» дома сумел переиграть «Далянь Про» (2:0).

    И уж точно «Бэйцзин Гоань» будет действовать вторым номером. Между тем, с мотивацией у гостей точно не будет проблем.

    Плюс ко всему, год назад команда уже обыгрывала шанхайцев (1:0). Да и вообще, гости способны приятно удивить.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шанхай Порт» предлагают — 1.41.

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    На викторию «Бэйцзин Гоань» дают — 7.10, ничья оценена — в 5.07.

    Хозяева очень близки к чемпионскому титулу, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Наш прогноз — Фора «Шанхай Порт» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.

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    «Шанхай Порт» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на футбол. «Шанхай Порт» добудет уверенную викторию
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