«Шанхай Порт»
Эта команда уже практически чемпион Китая. На текущий момент «Шанхай Порт» опережает своего ближайшего преследователя на 8 очков.
По всем показателям команда сильнее остальных. Отметим мощную атаку шанхайцев, отличившуюся 56 голами.
Коэффициенты матча Шанхай Порт — Бэйцзин Гоань
В предыдущем туре чемпионата «Шанхай Порт» разжился тремя очками. Команда с минимальным счетом переиграла «Наньтун Чжиюнь».
«Шанхай Порт» традиционно успешно играет с «Бэйцзин Гоань». Три из пяти последних очных поединков были выиграны.
Наверняка в этом поединке хозяева постараются эффектно завершить чемпионат. Все ресурсы для этого у шанхайцев имеются.
«Бэйцзин Гоань»
Эта команда борется за 3 место в чемпионате. Сейчас «Бэйцзин Гоань» находится на 5 строчке, отставая от искомой позиции на 3 пункта.
Причем атака команды действует относительно успешно. В 27 поединках игроки «Бэйцзин Гоань» настреляли 46 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бэйцзин Гоань» дома сумел переиграть «Далянь Про» (2:0).
И уж точно «Бэйцзин Гоань» будет действовать вторым номером. Между тем, с мотивацией у гостей точно не будет проблем.
Плюс ко всему, год назад команда уже обыгрывала шанхайцев (1:0). Да и вообще, гости способны приятно удивить.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шанхай Порт» предлагают — 1.41.
На викторию «Бэйцзин Гоань» дают — 7.10, ничья оценена — в 5.07.
Хозяева очень близки к чемпионскому титулу, и уж
Наш прогноз — Фора «Шанхай Порт» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.