«Шанхай Порт» сыграет на своем поле с «Бэйцзин Гоань» в рамках 28-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 20 октября, начало — в 14:35 мск. «Шанхай Порт» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шанхай Порт»

Эта команда уже практически чемпион Китая. На текущий момент «Шанхай Порт» опережает своего ближайшего преследователя на 8 очков.

По всем показателям команда сильнее остальных. Отметим мощную атаку шанхайцев, отличившуюся 56 голами.

Коэффициенты матча Шанхай Порт — Бэйцзин Гоань 1X2Новым игрокам 1.404.806.60Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Шанхай Порт» разжился тремя очками. Команда с минимальным счетом переиграла «Наньтун Чжиюнь».

Все прогнозы на футбол

«Шанхай Порт» традиционно успешно играет с «Бэйцзин Гоань». Три из пяти последних очных поединков были выиграны.

Наверняка в этом поединке хозяева постараются эффектно завершить чемпионат. Все ресурсы для этого у шанхайцев имеются.

«Бэйцзин Гоань»

Эта команда борется за 3 место в чемпионате. Сейчас «Бэйцзин Гоань» находится на 5 строчке, отставая от искомой позиции на 3 пункта.

Причем атака команды действует относительно успешно. В 27 поединках игроки «Бэйцзин Гоань» настреляли 46 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бэйцзин Гоань» дома сумел переиграть «Далянь Про» (2:0).

И уж точно «Бэйцзин Гоань» будет действовать вторым номером. Между тем, с мотивацией у гостей точно не будет проблем.

Плюс ко всему, год назад команда уже обыгрывала шанхайцев (1:0). Да и вообще, гости способны приятно удивить.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шанхай Порт» предлагают — 1.41.

На викторию «Бэйцзин Гоань» дают — 7.10, ничья оценена — в 5.07.

Хозяева очень близки к чемпионскому титулу, и уж точно будут максимально активны в атаке .

Наш прогноз — Фора «Шанхай Порт» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.