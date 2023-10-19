«Америка Минейро» сыграет на своем поле с «Ботафого» в рамках 27-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 19 октября, начало — в 02:00 мск. «Америка Минейро» — «Ботафого»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Америка Минейро»

Команда проводит провальную кампанию. На данный момент «Америка Минейро» находится на последнем месте в турнирной таблице бразильской Серии А.

Правда, борьба за выживание для клуба не в диковинку. Тем не менее, на этот раз, похоже, ему не удастся спастись от вылета, ведь до безопасной 16-й строчки 10 очков.

Также он выступал в Южноамериканском Кубке, где дошел на четвертьфинала, тогда как из Кубка Бразилии он уже вылетел давно.

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На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков при трех поражениях и двух ничьих, так что ему будет сложно избежать очередной неудачи.

«Ботафого»

Команда проводит блестящий сезон. В чемпионате Бразилии «Ботафого» уверенно лидирует, опережая ближайшего конкурента на девять очков.

Из 26 матчей своего чемпионата команда победила в 17-ти. При этом оборона дала результативный сбой вполне сносные 16 раз.

В своем предыдущем поединке команда, наконец, победила. На выезде «Ботафого» уверенно обыграл «Флуминенсе» (2:0).

Данный успех прервал серия коллектива в пять поединков при четырех поражениях и одной ничьей, так что, возможно, лидер Серии А возвращается на победный путь.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ботафого», коэффициент на победу которого равен 2,24. Успех «Америка Минейро» оценивается в 3,17, ничья — в 3,36.

В трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,89.

Еще один вариант ставки — «Ботафого» выиграет за 2,24, ведь гости банально сильнее классом — в конце концов, это дуэль главного аутсайдера чемпионата и лидера.