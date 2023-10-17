Во вторник, 17 октября, в Хельсинки сборная Финляндии сыграет против национальной команды Казахстана в восьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 19:00 по мск. Финляндия — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

Сборная Финляндии занимает третье место в группе после семи сыгранных матчей, в которых набрала 12 очков.

Хотя перед позапрошлым туром команда Маркку Канервы и вовсе была лидером, но уступила дома Дании (0:1), поэтому опустились сразу на две позиции.

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В прошлом туре Суоми снова проиграли. На выезде она с разгромным счетом 0:3 уступила еще одному конкуренту в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата Европы.

Все прогнозы на Евро-2024

Таким образом, коллектив потерпел поражения в двух последних поединках после четырех побед кряду, так что можно сказать, что у хозяев наблюдается спад формы.

Казахстан

Сборная Казахстана занимает четвертое место в группе, набрав в семи матчах 12 очков — столько же, сколько набрал и ее грядущий соперник.

У казахов по-прежнему остаются неплохие шансы на выход в финальную часть турнира — отставание от второй и первой проходной строчек составляет четыре балла.

В своей последней встрече Казахстан потерпел поражение. На выезде он с крупным счетом 1:3 уступил другому конкуренту в борьбе за путевку на Евро-2024 — Дании.

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив проиграл дважды и победил один раз, так что у гостей также не лучшая форма, так что гостям будет непросто выиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Финляндию, коэффициент на победу которой равен 1,50. Успех Казахстана оценивается в 7,30, ничья — в 4,20.

В четырех из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — Финляндия выиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,80.

Еще один вариант ставки — Финляндия не проиграет при тотал меньше 2,5 голов за 2,22, ведь как фаворит, в четырех из шести последних матчах которых было забито меньше 2,5 голов, вполне способны реализовать такой сценарий.