ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энтони Джошуа и Джозеф Паркер5 боксеров, чья карьера пошла на спад после потери титула Карло АнчелоттиОт Анчелотти до Тухеля: Самые безжалостные и нелепые тренерские увольнения ГавиДебаты о Гави: юный «головорез» «Барселоны» или новый Хави?
  • 23:49
    • Гол Гави обеспечил Испании победу над Норвегией в матче отбора на Евро-2024
  • 23:43
    • Уэльс обыграл Хорватию, а Турция разгромила Латвию в отборе на Евро-2024
  • 20:57
    • Швейцария в концовке отыгралась с 1:3 и сыграла вничью со сборной Беларуси
  • 20:53
    • Чехия минимально переиграла Фарерские острова в квалификации Евро-2024
  • 17:19
    • «Автомобилист» одержал волевую победу
    Все новости спорта

    Лишит ли Финляндия Казахстан шансов на Евро-2024?

    Финляндия — Казахстан. Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 17 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на Сборная Финляндии Прогнозы на Сборная Казахстана Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Финляндия — Казахстан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Финны — фаворит матча
    Во вторник, 17 октября, в Хельсинки сборная Финляндии сыграет против национальной команды Казахстана в восьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 19:00 по мск. Финляндия — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H 17 Октября 2023 года
    Финляндия
  • Хельсинки
    •  Финляндия 19:00 Казахстан Казахстан
  • Астана
    •

    Финляндия

    Сборная Финляндии занимает третье место в группе после семи сыгранных матчей, в которых набрала 12 очков.

    Хотя перед позапрошлым туром команда Маркку Канервы и вовсе была лидером, но уступила дома Дании (0:1), поэтому опустились сразу на две позиции.

    Коэффициенты матча Финляндия — Казахстан

    1X2Новым игрокам
  • 1.653.856.00Бонус$9500
    •

    В прошлом туре Суоми снова проиграли. На выезде она с разгромным счетом 0:3 уступила еще одному конкуренту в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата Европы.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Таким образом, коллектив потерпел поражения в двух последних поединках после четырех побед кряду, так что можно сказать, что у хозяев наблюдается спад формы.

    Казахстан

    Сборная Казахстана занимает четвертое место в группе, набрав в семи матчах 12 очков — столько же, сколько набрал и ее грядущий соперник.

    У казахов по-прежнему остаются неплохие шансы на выход в финальную часть турнира — отставание от второй и первой проходной строчек составляет четыре балла.

  • Турниры с 24 командами не работают: Евро нужно расширить до 32
  • Преимущества очередного расширения чемпионата Европы перевешивают недостатки
  • 13/10/2023

    • В своей последней встрече Казахстан потерпел поражение. На выезде он с крупным счетом 1:3 уступил другому конкуренту в борьбе за путевку на Евро-2024 — Дании.

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив проиграл дважды и победил один раз, так что у гостей также не лучшая форма, так что гостям будет непросто выиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Финляндию, коэффициент на победу которой равен 1,50. Успех Казахстана оценивается в 7,30, ничья — в 4,20.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В четырех из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Финляндия выиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,80.

    Еще один вариант ставки — Финляндия не проиграет при тотал меньше 2,5 голов за 2,22, ведь как фаворит, в четырех из шести последних матчах которых было забито меньше 2,5 голов, вполне способны реализовать такой сценарий.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.54
  • Прогноз на матч Оттава — Тампа
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Тальерес Кордоба — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:10
    •  1.82
  • Прогноз на матч Анахайм — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Томпсон — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Звонарева — Хартоно
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Аванесян — Аншба
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Китай — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шнайдер — Чжу
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Гойо — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кения — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Азербайджан — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Торпедо — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Алжир — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Финляндия — Казахстан: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Лишит ли Финляндия Казахстан шансов на Евро-2024?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры