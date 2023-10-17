Финляндия
Сборная Финляндии занимает третье место в группе после семи сыгранных матчей, в которых набрала 12 очков.
Хотя перед позапрошлым туром команда Маркку Канервы и вовсе была лидером, но уступила дома Дании (0:1), поэтому опустились сразу на две позиции.
Коэффициенты матча Финляндия — Казахстан
В прошлом туре Суоми снова проиграли. На выезде она с разгромным счетом 0:3 уступила еще одному конкуренту в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата Европы.
Таким образом, коллектив потерпел поражения в двух последних поединках после четырех побед кряду, так что можно сказать, что у хозяев наблюдается спад формы.
Казахстан
Сборная Казахстана занимает четвертое место в группе, набрав в семи матчах 12 очков — столько же, сколько набрал и ее грядущий соперник.
У казахов по-прежнему остаются неплохие шансы на выход в финальную часть турнира — отставание от второй и первой проходной строчек составляет четыре балла.
В своей последней встрече Казахстан потерпел поражение. На выезде он с крупным счетом 1:3 уступил другому конкуренту в борьбе за путевку на Евро-2024 — Дании.
В трех последних поединках во всех турнирах коллектив проиграл дважды и победил один раз, так что у гостей также не лучшая форма, так что гостям будет непросто выиграть.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом Финляндию, коэффициент на победу которой равен 1,50. Успех Казахстана оценивается в 7,30, ничья — в 4,20.
В четырех из шести последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — Финляндия выиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,80.
Еще один вариант ставки — Финляндия не проиграет при тотал меньше 2,5 голов за 2,22, ведь как фаворит, в четырех из шести последних матчах которых было забито меньше 2,5 голов, вполне способны реализовать такой сценарий.