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    Оформит ли Португалия досрочную победу в группе?

    Босния и Герцеговина — Португалия. Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, квалификация Евро-2024, 16 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Босния и Герцеговина — Португалия
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    Португалия — фаворит матча
    В понедельник, 16 октября, в Зенице сборная Боснии и Герцеговины сыграет против национальной команды Португалии в восьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Босния и Герцеговина — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J 16 Октября 2023 года

    Босния и Герцеговина

    Команда находится на четвертом месте в группе. В семи матчах отбора Босния и Герцеговина разжилась всего девятью очками, на четыре пункта отставая от второй позиции.

    В нынешнем отборочном цикле команда выступает не столь ярко. В семи сыгранных матчах ей удалось отличиться лишь семью точными выстрелами.

    Коэффициенты матча Босния и Герцеговина — Португалия

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    Свой последний поединок она провела успешно. Балканская сборная на выезде одержала победу над сборной Лихтенштейна (2:0) на выезде.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В шести последних встречах, которые пришлись на квалификацию на чемпионат Европы, коллектив потерпел четыре поражения при двух победах, поэтому остановить пиренейского гранда ему будет тем более сложно.

    Португалия

    Сборная Португалии занимает первое место, набрав в семи матчах 21 балл, и уже оформила выход в финальную часть Евро-2024, а в случае победы в этой игре выиграет группу досрочно.

    Как и ожидалось, португальцы спокойно проводят отбор, подтверждая статус явного фаворита.

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    • Команда Роберто Мартинеса не только выиграла все предыдущие матчи, но и пропустила лишь два гола, что случилось в прошлом туре против словаков, забив при этом уже 27 мячей.

    Выступление коллектива в отборе на Евро-2024 четко отражается в ее текущей форме — серия из семи побед кряду, поэтому гости будут явным фаворитом и в грядущем матче.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Португалию, коэффициент на победу которой равен 1,58. Успех Боснии и Герцеговины оценивается в 5,85, ничья — в 4,20.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал голов меньше 2,5 голов за 1,90.

    Еще один вариант ставки — Португалия выиграет 1-й тайм и матч за 2,20, ведь в шести из семи последних матчей гостей был реализован именно такой сценарий.

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    Босния и Герцеговина — Португалия: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 16.10.2023. Прогнозы на футбол. Оформит ли Португалия досрочную победу в группе?
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